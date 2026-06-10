夏休みの人気旅行先ランキングを発表！海外は近場のアジア圏に人気がシフト、国内は長野県と静岡県が急上昇

株式会社オープンドア

株式会社オープンドア（本社：東京都港区、代表取締役社長：関根大介）が運営する旅行比較サイト「トラベルコ」（https://www.tour.ne.jp/）は、同サイト内の検索データをもとに、2026年7月～8月の夏休み期間を対象とした「海外・国内 人気旅行先ランキング」を発表しました。

【海外】燃油サーチャージ改定に伴い、近距離アジア圏への需要シフトが鮮明に

5月の検索データによると、全体的に近距離アジア圏の需要が伸長する結果となりました。燃油サーチャージが大幅に増額された5月と、改定前の4月を比較したところ*¹、明確な需要のシフトが見られます。4月は改定前の駆け込み需要により「ホノルル」や「ロサンゼルス」などの中長距離路線も人気でしたが、5月は「台北」が3位から2位、「釜山」が7位から6位、「香港」が12位から9位へとそれぞれ浮上。燃油サーチャージ改定の影響を受け、旅行費用を抑えて海外旅行を楽しもうとするユーザーの傾向がうかがえる結果となりました。

*¹海外ランキング：旅行期間を2026年7～8月とした検索データより算出（検索期間：2026年4月と5月を比較）

【国内】前年比で長野県は126％、静岡県は112％と需要が拡大

国内ランキング*²では、前年同時期と比較して「長野県」の検索数が126％、「静岡県」が112％と、いずれも前年を大きく上回る推移を見せています。両県に共通する要因として、首都圏から短時間でアクセス可能な利便性に加え、軽井沢・白馬（長野県）や熱海・伊豆（静岡県）を中心に、宿泊施設の新規開業や大規模リニューアルが相次いでいる点が挙げられます。個別の傾向では、長野県は高地ならではの冷涼な気候を求める「避暑・山のリゾート」として、静岡県はマリンレジャー、海鮮等を一度に欲張れる「海のリゾート」として、それぞれ異なる需要層を取り込んでいます。猛暑が予想される2026年の夏、移動負担を抑えつつ自然環境を満喫できる近距離リゾートへの関心が一段と高まっています。

*²国内ランキング：旅行期間を2026年7～8月とした検索データより算出（検索期間：2026年5月）

夏休みシーズンは航空券や宿泊料金が早期に変動するため、早めのご予約がおすすめです。旅行を計画する際は、本ランキングとあわせて、トラベルコの最安値情報*³や人気の人気のホテル・ツアー情報等もぜひご活用ください。

*³本記載の金額情報は、2026年6月9日時点におけるトラベルコの参考値であり、価格は変動します

海外1位：ソウル 最安値と人気のホテル情報（2026年7月～8月）

航空券・ツアー 最安値

海外航空券（東京-ソウル 往復／大人1名の料金）：［7月］25,909円、［8月］17,565円

海外ツアー（東京-ソウル 2泊3日／大人1名の料金）：［7月］19,800円、［8月］24,800円

人気ホテル 最安値（大人2名／1泊の料金）

［7月］

3つ星：ホテル ミリオレ ソウル／8,790円

4つ星：セジョン ホテル／10,691円

5つ星：ロッテホテルソウル／36,090円

［8月］

3つ星：ホテル ミリオレ ソウル／8,790円

4つ星：ホテル スカイパーク キングスタウン 東大門／10,488円

5つ星：ロッテホテルソウル／36,670円

国内1位：沖縄県 最安値と人気のホテル・ツアー情報（2026年7月～8月）

航空券 最安値

国内航空券（東京-那覇 片道／大人1名の料金）：［7月］7,318円、［8月］11,101円

航空券＋ホテル 最安値（東京-那覇 往復／2名1室／大人1名／2泊3日の料金）

航空券とホテルをセットで予約、航空券とホテルを別々に予約、パッケージツアーを比べ、最も安い金額を表示しています

［7月］

3つ星：25,591円

4つ星：27,100円

5つ星：50,077円

［8月］

3つ星：35,485円

4つ星：41,489円

5つ星：61,464円

人気ホテル 最安値（大人2名／1泊の料金）

［7月］

3つ星：ホテルグランビュー沖縄／7,112円

4つ星：リザンシーパークホテル谷茶ベイ／20,592円

5つ星：琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ／43,030円

［8月］

3つ星：ホテルイーストチャイナシー／12,428円

4つ星：カフー リゾート フチャク コンド・ホテル／20,680円

5つ星：ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート／30,800円

人気のツアー（東京-那覇／2名1室／大人1名／2泊3日の料金）

・「観光に便利なレンタカー付」：［7月］21,600円～、［8月］23,900円～

・「ジャングリア沖縄1Dayチケット付」：［7月］41,300円～、［8月］：46,500円～

トラベルコとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6357/table/258_1_5b81e8aad219bfbf8c6b47d039c99769.jpg?v=202606100951 ]

トラベルコは、これまでもこれからも「最も安く・最も便利で・最も親切に」をモットーに、皆さまの快適な旅を全力でサポートしてまいります。

旅行比較サイト トラベルコ

Webサイト(https://www.tour.ne.jp/)／iOSアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/%E6%97%85%E8%A1%8C-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%B3-%E6%A0%BC%E5%AE%89%E3%81%A7%E6%B5%B7%E5%A4%96-%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%B8-%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E4%BA%88%E7%B4%84-%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%88%B8/id923916510)／Androidアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.tour.www.travelko.jhotel&hl=ja)