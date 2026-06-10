【先着500名様限定！1000円オフクーポン配布】KADOKAWA公式オンラインショップ「カドスト」初夏のお買い物応援キャンペーン開催

株式会社KADOKAWA

2026年6月10日より、ECサイト「キャラアニ」がカドストに合流いたします！

さらにラインナップが充実したカドストでお買い物をより一層お楽しみいただけるよう、

期間限定でお得なクーポンをゲットできるキャンペーンを開催します。

クーポンは先着500名様限定となります。この機会にぜひご参加ください。

キャンペーン概要

キャンペーン詳細はこちら :https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/echaraanicp2606/

■キャンペーン期間（クーポン配布・利用可能期間）

6月10日(水)15:00～6月30日(火)23:59

■配布クーポン

1000円オフクーポン（合計金額が税込5000円以上の注文で利用可能）

※クーポンはキャンペーンページ内で配布いたします。

※クーポンをご利用の際は、キャンペーンページ内に記載の注意事項を必ずお読みください。

※クーポンの配布・利用枚数が上限に達した場合、配布期間中であっても配布を終了させていただきます。予めご了承ください。

※一部クーポン値引き対象外商品がございます。詳細はキャンペーンページ内の注意事項をご確認ください。

■キャンペーン詳細はこちら

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/echaraanicp2606/

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。

■カドスト（株式会社KADOKAWAが主催・運営するオンラインショッピングサイト）

https://store.kadokawa.co.jp/shop/