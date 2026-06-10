【株式会社ビーロット】クマシュー工務店 系統用蓄電所PJ推進のお知らせ

株式会社ビーロット

株式会社ビーロット（本社：東京都港区、代表取締役：宮内 誠、東証スタンダード：3452）は、グループ会社の株式会社クマシュー工務店（以下、クマシュー工務店）にて、系統用蓄電所用地及び電力接続権を取得いたしましたので、、お知らせいたします。

１. プロジェクトの背景

当社グループは、中期経営計画における長期ビジョンの基本戦略において、「事業を通じてサステナブルな社会創りに貢献する」を掲げており、近年、再生可能エネルギーの導入拡大等を背景に、電力需給の安定化に資する系統用蓄電所への期待が高まっております。

このような事業環境を踏まえ、このたび、クマシュー工務店においても、京都府京丹後市及び滋賀県長浜市の系統用蓄電所事業用地及び電力接続権を取得しプロジェクト推進を行うこととなりました。

本プロジェクトにて、グループで推進している系統用蓄電所プロジェクトは合計６件となります。

２. 物件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35396/table/111_1_b1a43ad70a862e312cb25ee5acd43b8a.jpg?v=202606100951 ]※画像はイメージです。

3． 系統用蓄電所市場の成長性

経済産業省が2026年6月に公表した「蓄電池・電源産業戦略」によれば、定置用蓄電池市場は2035年に向けて年率11.0％の成長が見込まれており、国においてもGX経済移行債を活用した支援制度等を通じて、系統用蓄電システムの導入拡大が推進されています。

＜ 拡大が期待される定置用蓄電池市場 ＞

（出典：経済産業省「蓄電池・電源産業戦略 参考資料」2026年6月）

＜ 系統用蓄電システムに対する政策支援 ＞

（出典：経済産業省「蓄電池・電源産業戦略 参考資料」2026年6月）

このような市場拡大及び政策支援を背景に、当社グループは系統用蓄電所事業への取り組みを推進しております。本案件を通じて、安定的な事業収益の創出と持続可能な社会の実現の両立を目指すとともに、再生可能エネルギー関連分野における事業機会の創出及び拡大に取り組んでまいります。