不登校・引きこもり支援の認定NPO法人高卒支援会が「渋谷キャンパス」を新規開校！実質無料で通えるフリースクールで、メイクレッスンやセブ島・バンクーバー留学など“女子向け特化コンテンツ”を展開。

特定非営利活動法人高卒支援会

認定NPO法人高卒支援会は、2026年6月1日、LEC東京リーガルマインド渋谷駅前本校内に、

「渋谷キャンパス」を新規開校いたしました。

本キャンパスは、不登校や引きこもり傾向にある小学生、中学生から20代前半の方を対象に、渋谷という好立地を活かした「楽しく登校できる居場所」を提供します。プロ講師によるメイクレッスンや、セブ島・バンクーバーへのオーダーメイド留学サポートなど、前を向くきっかけとなる独自の体験型コンテンツを用意。さらに、東京都フリースクール等利用者等支援事業(https://tokyo-fs-support.metro.tokyo.lg.jp/)を活用することで、週1日の通学は実質無料でご利用いただけます。

【本文のポイント】

1. 渋谷キャンパス開校の背景：楽しく通える、新しい「居場所」のカタチ

不登校や引きこもりに悩む生徒の中には、「従来の学校のような場所には行きづらい」「もっと自分の好きなことや興味があることをベースに一歩を踏み出したい」と感じているケースが多くあります。

そこで当会は、若者の文化の発信地である渋谷駅徒歩3分の好立地に新キャンパスをオープン。

「渋谷でショッピングを楽しむ」「自分磨きをする」といった前向きな動機から、自然と社会や他者とのつながりを取り戻せる環境を整えました。

水道橋キャンパスの高校生が遊びに来た様子

2. 渋谷キャンパスが提供する「女子向け特化・体験型コンテンツ」

自分をもっと好きになる「自信が持てるメイクレッスン」

不定期で月曜日、金曜日13:30から、プロの講師（Y.Ivy氏）を招いた本格的なメイクレッスンを開催（参加費1,000円、手ぶらで参加OK）。「今の自分を変えたい」「少しだけ外に出る自信が欲しい」という想いをメイクの力で応援します。見学だけの参加も歓迎しており、無理に話さなくても良い安心の環境です。



憧れの留学がメイン！「オーダーメイド海外留学サポート」

提携先であるフィリピン・セブ島やカナダ・バンクーバーへの語学留学・異文化体験の準備・サポートを行います。大自然と触れ合いながら、一人ひとりのステップに合わせた留学計画が可能。今しかできない体験を通じて、グローバルな視野と自信を育みます。



月2回のイベント企画＆渋谷ショッピング

月2回開催されるイベントは、生徒自身が自由に企画可能。渋谷の街を活かしたショッピングなど、自由な時間の中で自分磨きを行います。

3. 各種補助金・学校連携・アウトリーチなどの充実したサポート体制

東京都の補助金活用で「週1回は実質無料」で通学可能

家計への負担を軽減するため、東京都のフリースクール補助金の活用に対応。週1日通学の場合は実質無料、週2日通学の場合も月額7,000円（※登録手数料、保険料は別途）という通いやすい料金設定を実現しました。

在籍小・中学校との連携（出席扱い・通学定期交渉）

不登校支援において重要な「出席日数」についても、在籍する小学校・中学校と綿密な連携を図り、フリースクールへの通学を出席扱いにカウントできるようサポート。また、通学定期券の購入交渉なども当会が間に入って進めます。

引きこもり傾向のご家庭へ：高卒支援会独自「アウトリーチ支援」

「本人が家から一歩も出られない」という状況でも安心です。当会が10年以上の歴史で培ってきたノウハウを活かし、専門のカウンセラーが家庭訪問（アウトリーチ）を実施。お部屋のドア越しからでも少しずつ信頼関係を築き、渋谷キャンパスへと繋ぎます。



【キャンパス概要】

開校日： 2026年6月1日

開室日時： 毎週月曜日・金曜日 9:30～17:00（少人数制）

所在地： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-6-17 渋東シネタワー9階 096教室（LEC東京リーガルマインド渋谷駅前本校内）

アクセス： JR渋谷駅より徒歩8分、東京メトロ渋谷駅より徒歩3分（渋谷チカチカ通路「A1」出口直結予定）

対象： 不登校・引きこもりに悩む中学生～20代の方

費用： 週1日：実質無料（東京都補助金利用時）／ 週2日：月額7,000円 ※登録手数料・保険料別途 (※通信制高校所属をご希望の場合、2026年度のみ既存キャンパス（水道橋/新宿/池袋）への登録・所属となり、通信制高校サポート校渋谷キャンパスは2027年度開校予定となります)



【本件に関するお問い合わせ・入学相談（事前予約制）】

団体名：認定NPO法人高卒支援会 フリースクール渋谷キャンパス

受付時間：平日 10:00～17:00

電話番号：03-5937-0513

メールアドレス：info@koutsu.jp （件名に「メイクレッスン予約」または「渋谷キャンパス問い合わせ」とご記載ください）

公式URL：https://kousotsu.jp/