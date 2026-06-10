「第５回 お酒のラベル コンテスト」作品募集！！アートをもっと身近 に・・・一ノ蔵のお酒とアートのコラボレーション！

株式会社一ノ蔵

アートギャラリー 晩翠画廊（宮城県仙台市）は、(株)一ノ蔵（宮城県大崎市）協賛「第５回 お酒のラベル コンテスト」の作品募集を始めた。応募資格は、出品時20歳以上で宮城県内在住、あるいは宮城にゆかりのある方であればどなたでも可能。

入賞作品は2026年11月17日(火)より、晩翠画廊で開催される作品展にて、ラベルになった作品の原画・原物を展示販売し、作品がラベルになったお酒は、一ノ蔵直営通販にて販売する。締め切りは2026年8月31日(月)までで、１.テーマ部門「インテリアになるボトル」、２.自由部門 の2部門についての募集となる。

作品は、水彩画、油彩画、日本画、版画、書画、イラスト、CG、立体造形、工芸など、ジャンル・表現方法は自由。公募の趣旨にそって表現された、未発表で販売可能なものに限り、生成AIの作品は不可となる。

応募は、出品申込書（所定様式）へ必要事項を記載し、郵送、FAX、E-mail、直接 晩翠画廊へ提出、またはGoogleフォームより申し込み。応募完了後、画像審査にて審査となる。

～募集要項～

2025年11月開催・第4回 お酒のラベルコンテスト 会場風景

◆応募資格

出品時20歳以上

宮城県内在住、あるいは宮城にゆかりのある方であればどなたでも

◆出品料

1点 1,500円 / 2点 2,500円 / 3点 3,500円 / 4点 4,500円

※2点目以降の出品料は、1点につき 1,000円です。

※出品料のお支払いは銀行振り込み、または画廊店頭でのご入金をお願いいたします。

◆応募部門

１.テーマ部門「インテリアになるボトル」

２.自由部門 それぞれ自由な発想で制作をお願いします。

◆応募作品

・各部門ごとにお一人2点まで（※お一人最大4点まで）

・水彩画、油彩画、日本画、版画、書画、イラスト、CG、立体造形、工芸など、ジャンル・表現方法は自由。生成AIの作品は不可。

・作品は必ず本人が創作した未発表のもので、他に同一・類似作品がないもの、第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害しないものに限る。

・公募の趣旨にそって表現された、未発表で販売可能な作品であること。

・大きさは平面作品の場合F6号程度以下、立体作品の場合 おおよそ幅35×奥行き35×高さ50cm以内

・プライベートラベル（受注生産ラベル）のため、「一ノ蔵」「大和伝」等の企業名・商品名は作品に入れないこと。上記文字の入った作品は審査対象外となります。あらかじめご了承ください。

・二重応募、類似作品など主催者が応募規定違反と認めた場合は入選・入賞を取り消す場合があります。

◆応募期間

2026年6月9日（火）～ 8月31日（付）まで（当日消印有効）

◆応募方法

1. 出品申込書（本ページ下記記載・所定様式）に必要事項を記載して郵送、FAX、e-mailにてご提出いただくか、晩翠画廊店頭へ直接ご提出ください。またはGoogleフォームよりお申し込みをお願いします。

2. 出品料のお支払い方法は下記口座へお振込み、または晩翠画廊店頭にてご入金をお願いします。1.2.の完了をもって申し込みを受理します。

＜書類提出先＞

〒980-0803

仙台市青葉区国分町1-8-14 仙台協立第2ビル 1F

晩翠画廊

FAX：022-713-6252

E-mail： bansuig@coral.ocn.ne.jp

＜出品料振込先＞

七十七銀行（シチジュウシチギンコウ）

新伝馬町（シンテンマチ）支店 普通口座

口座番号 ５０２９４１８

口座名義人 会津財団株式会社

代表取締役 須佐 彰典

（アイヅザイダン(カ ダイヒョウトリシマリヤク スサ アキノリ）

※振込手数料は応募者にご負担願います。

※申込者氏名とお振込みの名義が異なる場合は、備考欄に記載をお願いいたします。

◆審査

・画像審査となります。※応募完了後、メールに画像データを添付してお送りください。

E-mail： bansuig@coral.ocn.ne.jp

・Googleフォームからのお申し込みの場合はフォームに画像を添付してください。

・画像データサイズ：1MB～2MB

・審査結果は2026年9月末までにご本人様に郵送で通知します。

・審査員 菅原 孝行（専門学校日本デザイナー芸術学院 仙台）、晩翠画廊

◆入選作品

25点程度（予定）

◆展示販売

・入選作品は晩翠画廊で下記の期間、展示・販売させて頂きます。

「第5回 お酒のラベルコンテスト」

会期：2026年11月17日（火）～11月22日（日）

11：00～19：00（最終日17：00まで）

・作品販売手数料 40％

・入選者には、作品がラベルになったお酒（「一ノ蔵 特別純米酒 大和伝」720ml）を、1作品につき1本プレゼントいたします。こちらのお酒は会期中、会場にて展示させて頂きます。2本目以降は、一ノ蔵直営通販「地酒のリエゾン」よりご注文ください。

【一ノ蔵直営通販「地酒のリエゾン」 お酒のラベル展 (jizakeshop.co.jp)(https://www.jizakeshop.co.jp/SHOP/1149378/list.html) 】

◆賞

晩翠画廊賞 3点

（入選作品の中から現物審査にて決定いたします）

◆その他

・作品の不慮の災害による損害については、主催者はその責を負わない。

・作品の搬出・搬入などの諸費用は、出品者の負担とする。

・広報宣伝のためホームページ等に作品写真・氏名等を使用する権利は、晩翠画廊に帰属する。

・作品の著作権は作者に帰属する。

＊本コンテストについて、ご質問やご不明な点がございましたら、晩翠画廊までお気軽にお問合せください。

お問合せ先：晩翠画廊 TEL 022-713-6230（11：00～19：00）※月曜定休

E-mail bansuig@coral.ocn.ne.jp

URL https://www.bansui-gallery.com/

会場・主催：晩翠画廊

協賛：株式会社一ノ蔵（https://ichinokura.co.jp/）

↓ 募集要項・出品申込はこちら ↓

URL https://www.bansui-gallery.com/exhibition/news/

「第5回お酒のラベルコンテスト」

Googleフォームからの応募はこちら

2026 お酒のラベルコンテスト・募集要項2026 お酒のラベルコンテスト・出品申込書https://prtimes.jp/a/?f=d63535-218-4de5e73f3f2d529bbb681d340a2f650b.pdf

株式会社一ノ蔵

987-1393 宮城県大崎市松山千石字大欅14番地

電話0229-55-3322（代）

営業時間 平日9:00～17:00

URL https://ichinokura.co.jp/

・飲酒は20歳になってから・飲酒運転は法律で禁止されています

・妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります