香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」が、日本最大級のサステナブルビューティーイベント「ラキャルプフェス 2026」に初出展

Amulette株式会社

Amulette株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長田寛太）は、2026年5月22日（金）～24日（日）にWITH HARAJUKU HALLで開催された、日本最大級のサステナブルビューティーPRイベント「My Organic Friends Fes 2026（第9回 ラキャルプフェス）」において、同社が展開する“1プッシュから香りを体験できる”香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」を初出展いたしました。

会場では、uka（ウカ）およびSINN PURETE（シン ピュルテ）のフレグランスを「PERFUMATIC」に搭載し、来場者が自由に香りを試せる体験展示を実施し、3日間で累計800名を超える方にご体験いただきました。

■ My Organic Friends Fes（通称 ラキャルプフェス）とPERFUMATIC

ukaのフレグランスを搭載した「PERFUMATIC」SINN PURETEのフレグランスを搭載した「PERFUMATIC」

ウェルネス美容やサステナブルなライフスタイルの最前線が集う「ラキャルプフェス」において、PERFUMATICが掲げる「香りをもっと身近に楽しめる社会の実現」というビジョンと、ラキャルプフェスのテーマである「サステナブルな未来をつくる」という理念が共鳴し、今回の出展が実現しました。

PERFUMATICは、香水ボトルを購入する前に1プッシュから気軽に香りを試せるサービスです。必要な分だけ香りを体験できることから、無駄を抑えながらサステナブルに香りを楽しむ機会を提供するとともに、心理的なハードルを下げ、新たな香りとの出会いを提案しています。

■uka・SINN PURETEのフレグランスをPERFUMATICに搭載。

「PERFUMATIC」の使い方を説明する代表・長田氏

会場では、人気ブランドukaとSINN PURETEの2ブランドの香りを搭載したPERFUMATICを各ブランドブースに設置し、来場者の皆さまに「お好きな香りを1プッシュから気軽に纏う体験」を提供しました。22日のメディア・バイヤーデーには女性誌を中心としたメディア関係者や美容感度の高いインフルエンサーの皆さまに、23日・24日には一般来場者の皆さまにご体験いただきました。

東京での本格的なイベント出展は今回が初めてとなりましたが、「実際に使うことができて嬉しい」「もっと街中にPERFUMATICがあったら良いのに」といった声が多数寄せられ、香水をより気軽に楽しみたいというニーズの高さを改めて実感する機会となりました。

■ 「自分に似合う香り」をテーマに長田氏がセミナー登壇

会期中の5月24日（日）には・代表の長田氏が、「トレンドから読み解く、“自分に似合う香り”の見つけ方 ～第一印象を変えるフレグランス戦略～」をテーマに、本イベント主催者でありラキャルプ代表の新井ミホ氏とのトークセッションを実施しました。

Amulette株式会社代表・長田氏と株式会社ラキャルプ代表・新井氏のトークセッションの様子

セッションでは、自社メディア「Amulette」で発信してきた香水トレンドをはじめ、香りの選び方や日常に取り入れやすい香りの纏い方などを紹介。参加者に向けて、香水をより身近に楽しむためのヒントをお伝えしました。

参加者からは、「香水のトレンドが分かりやすかった」「香り選びの参考になった」といった声が寄せられ、香りを楽しむきっかけを提供する有意義な機会となり、PERFUMATICによる体験展示とあわせて、来場者に香りを「知る・試す・選ぶ」機会を提供し、一人ひとりが自分らしい香りと出会うきっかけを創出しました。

今回の出展を通じて、香りをより身近に楽しみたいという生活者のニーズと可能性を改めて実感する機会となりました。Amuletteは今後も、香りとの新たな出会いを創出し、香りの魅力をより多くの生活者へ届けることで、香りをもっと身近に楽しめる社会の実現を目指してまいります。

■ 代表コメント

Amulette株式会社 代表取締役 長田寛太

香りは目に見えないからこそ、出会い方や体験の設計が非常に重要だと考えています。今回、ラキャルプフェスという感度の高い来場者の皆さまが集まる場で、多くの方にPERFUMATICを体験いただけたことを大変嬉しく思います。

また、セミナーも満席で開催することができ、香りに対する関心の高まりを強く感じました。香水は、まだまだ「選び方が分からない」「試す機会が少ない」と感じている方も多い商材です。今後も、香水ブランド・商業施設・イベント会場と生活者をつなぐ新しい体験接点として、PERFUMATICの展開を強化してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」は、商業施設、百貨店、イベント会場、ポップアップ、新商品発表会、ブランドプロモーションなど、さまざまな用途で導入・活用いただけます。導入をご検討の企業様、ブランド様、商業施設様、イベント主催者様、ならびに取材をご希望のメディア関係者様は、Amulette株式会社までお問い合わせください。

Amulette株式会社 PR担当窓口

お問い合わせフォーム : https://amulette.co.jp/contact/(https://amulette.co.jp/contact/)

E-mail：info@amulette.co.jp

TEL：03-6820-5465（受付時間：平日10:00～19:00）

【会社概要】

社名：Amulette株式会社

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

代表者：長田寛太

事業内容：香水・フレグランス領域に特化したメディア運営、香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」の展開、ブランド・マーケティング支援

URL：https://amulette.co.jp/

◻︎各SNS一覧

Instagram : https://www.instagram.com/amulette_inc

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