平均重量9.27kg、糖度12.2度　大玉で甘い「鳥取すいか」の季節到来　とっとり・おかやま新橋館で「鳥取すいかフェア」開催

鳥取県

“食パラダイス鳥取県”は、一年を通して魚介や果物、米など美味しい食材に恵まれた県です。今年も、初夏を代表する味覚「鳥取すいか」の出荷シーズンが到来しました。

令和8年産の鳥取すいかは、春先の低温や日照不足、強風被害など厳しい気象条件もあったなか、生産者の丁寧な管理と生育後半の好天により、大玉で甘い、例年どおり高品質な仕上がりとなっています。

首都圏では、とっとり・おかやま新橋館を中心に、鳥取すいかを使った期間限定メニューや、空くじなしの「鳥取すいかくじ」、「蛇口からすいかジュース」など、鳥取すいかの魅力を楽しみながら体験できる企画を展開します。

■ 令和8年産「鳥取すいか」について

鳥取県のすいかは、出荷量全国第4位を誇る、初夏を代表する県産フルーツです。日照時間が長く、昼夜の寒暖差がある産地環境のもとで育まれ、みずみずしさと大玉、しっかりとした甘さが特長です。

■ とっとり・おかやま新橋館「鳥取すいかフェア」

- 5月26日に実施された査定会では、中心部平均糖度12.2度、平均重量9.27kgを記録しました。- 春先は低温・日照不足により生育が緩慢でしたが、3月中旬以降は好天により回復し、前年より3日程度早い生育となりました。- 出荷のピークは、6月上旬から下旬にかけてとなる見込みです。- 令和8年産は、販売目標単価273円/kg、販売金額37億円を目指します。- 首都圏では、アンテナショップ、量販店、東京駅など、さまざまな場所で鳥取すいかのPRを展開します。

とっとり・おかやま新橋館2階のビストロカフェももてなし家では、鳥取県産すいかをふんだんに使用した期間限定メニューを提供します。旬のみずみずしさを、その場で味わえるフェアです。

期間：令和8年6月10日（水）～7月9日（木）予定

場所：とっとり・おかやま新橋館 2階 ビストロカフェももてなし家

内容：鳥取県産すいかを使った、見た目にも涼やかな期間限定メニューを提供します。

主な提供メニュー

鳥取すいかパフェ 2,500円（税込）

鳥取県南部町の人気ジェラート店「pa cherry b.（パッチェリービー）」のスイカソルベをトッピング！贅沢にカットした鳥取すいかとともにお楽しみください。

そのまんま鳥取すいか 900円（税込）

鳥取すいかそのものの美味しさ、みずみずしさ、甘さをそのまま味わっていただけます。

鳥取すいかのスムージー 950円（税込）

たっぷりの鳥取すいかと自家製シロップで仕上げた、初夏にぴったりの一杯です。

※提供内容・価格は変更となる場合があります。最新情報は店舗にてご確認ください。

■ 狙え！極上大玉すいか！初夏の運試し！鳥取すいかくじ！

1階ショップ店頭にすいか柄のエアー抽選機を設置し、1回500円で参加できる「狙え！極上大玉すいか！初夏の運試し！鳥取すいかくじ！」を実施します。

1日先着30名、1人1日1回限りで、空くじなし。鳥取すいか1玉やすいかパフェ、カットすいか、すいかジュースなど、鳥取すいかづくしの景品を用意します。

・期間：令和8年6月17日（水）～30日（火） ※1日先着30名

・場所：とっとり・おかやま新橋館 1階ショップ

・料金：1回500円（税込） ※1人1日1回限り、空くじなし

・景品：期間計420本

・1等 鳥取すいか1玉（5本）

・2等 2階「ももてなし家」すいかパフェ（30本）

・3等 1/8カットすいか（140本）

・4等 すいかジュースまたは2階「ももてなし家」お食事券500円分（245本）

■ 夏限定！蛇口から流れる鳥取すいかジュース体験

すいかジュースが蛇口から出てくる夢のような体験を東京・新橋で！

・期間：令和８年６月12日（金）～７月８日（水）

※提供時間：10:30～20:00（営業時間と異なりますのでご留意ください。）

・場所：とっとり・おかやま新橋館 １階ショップ

・料金：5００円（税込）

・利用方法

１）レジですいかジュースを注文する。

２）専用カップを受け取る

３）１階店頭に設置してあるジューススタンドですいかジュースを注ぐ。

■ とっとり・おかやま新橋館 概要

住所：東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス

電話番号：1階ショップ 03-6280-6474／2階ビストロカフェももてなし家03-6280-6475

営業時間：1階 10:00～21:00／2階 11:00～21:30（L.O.21:00）

公式HP：https://www.torioka.com/

営業時間・提供内容は変更となる場合があります。最新情報は公式HPをご確認ください。

【一般の方からの問い合わせ先】

とっとり・おかやま新橋館

1階 ショップ TEL:03-6280-6474（営業時間10:00～21:00）

2階 ビストロカフェももてなし家 TEL: 03-6280-6475（営業時間 11:00-21:30 LO21:00）