清水ICから10分「ノジマ エスポット清水天王店」が6月1１日オープン！～お得なオープンセールを開催～

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（代表執行役社長 野島廣司 以下「ノジマ」）は、複合型商業施設「エスポット」に「ノジマ エスポット清水天王店」をオープンいたします。エスポット清水天王店は、東名高速道路「清水IC」より約10分とお車でのアクセスが便利で、食品から日用品までが揃う複合商業施設となっております。

6月11日（木）～7月3日（金）の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが最大20％還元になるお得なセールを開催いたします。皆さまのご来店を心よりお待ちしております！

■オープンセール実施概要

１.6月11日（木）～7月3日（金）の期間中ノジマポイント最大20%還元！

２.ノジマアプリ新規登録でプレゼント！

500円引きの入会特典／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ

３.既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！

４.人気商品を大特価でご用意しております。ぜひ店頭にお越しくださいませ！

■ノジマ エスポット清水天王店 概要

オープン：2026年6月11日（木）

場所：静岡県静岡市清水区天王南2番1号

営業時間：10：00～20：00

ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。