ホットリンク、X広告認定パートナープログラムにて「Bronze Partner」に2年連続認定

株式会社ホットリンク

SNSマーケティング支援サービスを提供する株式会社ホットリンク（本社：東京都千代田区、証券コード：3680、代表取締役グループCEO：檜野安弘、以下ホットリンク）は、X Corp. Japan株式会社が特に優れた販売実績、運用経験のあるパートナーを特別に認定するX広告認定パートナープログラムにて、「Bronze Partner」に認定されたことをお知らせいたします。

X広告認定パートナープログラム「BRONZE PARTNER 2026」

1.「X広告認定パートナープログラム」について

「X広告認定パートナープログラム」は、X広告を活用している代理店の中から特に優れた販売実績、運用経験のあるパートナーを年に1回認定する制度です。X Corp. Japan株式会社が設ける基準を満たした広告会社・代理店が、認定パートナーとなります。認定パートナーは、原則として前年度のX広告売上実績をもとに「Gold Partner」「Silver Partner」「Bronze Partner」「Advanced Partner」の各ランクにおいて選出、認定されます。

ホットリンクは昨年に引き続き、「Bronze Partner」への認定となりました。X広告の出稿実績と運用品質が継続して評価された結果です。



2.ホットリンクのこれまでの取り組み

当社のSNSマーケティング支援事業において、Xを活用したマーケティング支援は主力サービスのひとつです。高度なデータ解析に基づく消費者理解と、独自メソッド「ULSSAS（ウルサス）(https://www.hottolink.co.jp/service/method/ulssas/)」による企業のマーケティング支援、商品やサービスの話題を最大化させるXキャンペーン支援などを行ってまいりました。2026年4月には、SNS広告の成果がUGC（ユーザーによるクチコミ）と指名検索として積み上がる新手法「ULSSAS AD(https://www.hottolink.co.jp/service/ulssas-ad/)」を正式リリースしました。

上記に加えて、Xのアルゴリズムやプラットフォームの研究にも継続的に取り組んでいます。直近では、最新のレコメンドアルゴリズムのソースコードをデータサイエンティストとSNSコンサルタントが精読し、運用への活用ポイントをまとめて記事として公開しました。また、X Corp. Japan株式会社とは、共催セミナーの開催やコンテンツパートナー契約の締結、それによって実現した共同ソリューションなども提供しています。

■ホットリンク、広告費をUGC・指名検索として"残す"新手法「ULSSAS AD」を正式リリース

https://www.hottolink.co.jp/info/20260409_120621/

■Xの「おすすめ」はどう決まる？ 公開コードから読み解くアルゴリズムと、運用に活かす7つのポイント

https://www.hottolink.co.jp/column/20251222_120027/

■ホットリンク、発売20年以上の商品・サービスを対象とした「#ロングセラーブランドの日パッケージ」を2025年も実施

https://www.hottolink.co.jp/info/20250116_117792/

■ホットリンク、X主催の「新規認定代理店向けセミナー」に登壇。広告運用や提案設計の知見を共有

https://www.hottolink.co.jp/info/20250609_118859/



3.今後について

当社は、2021年より6年連続で認定パートナーとなりました。今後も、X Corp. Japan株式会社との連携を強化しながら、お客様の売上アップに向けたマーケティング支援に取り組んでまいります。

株式会社ホットリンクについて（証券コード：3680 東証グロース）

日米で事業を展開するホットリンクグループのコア企業。SNSへの投稿など、生活者の声の投影であるソーシャルビッグデータを分析し、企業のマーケティング活動や報道、災害対策などでの活用支援を行っています。Web3においても、データ分析・活用力を活かしインフラを担い、世界中の人々が“HOTTO（ほっと）”できる世界の実現を目指しています。

設立日：2000年6月26日

代表者：代表取締役グループCEO 檜野安弘

本社所在地：東京都千代田区富士見一丁目3番11号 富士見デュープレックスビズ5階

事業内容：SNSマーケティング支援

URL：https://www.hottolink.co.jp/