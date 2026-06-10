レザーグッズのヘリテージと英国クラフツマンシップを紹介する特別展示を開催

リシュモンジャパン合同会社dunhill Heritage and Leather Goods Exhibition

ダンヒルは、ブランドのレザーアイテムが誇る不朽の伝統と、英国のクラフツマンシップの現代的な表現に焦点を当てた特別展示「dunhill Heritage and Leather Goods Exhibition」をダンヒル銀座本店にて6月28日まで開催いたします。新作レザーコレクションを中心に展開される本展示では、1893年の創業以来ダンヒルを特徴づけてきた革新性と職人技（サヴォアフェール）の対話を探求し、クリエイティブ・ディレクターのサイモン・ホロウェイ監修のもと、アーカイブピースや現代のレザーデザインを通して、ダンヒルのレザークラフトの世界をご紹介します。

dunhill Heritage and Leather Goods Exhibition

本展示フロアは、ブランドのレザーグッズの伝統を現代的なコレクションを通して表現する空間として展開されています。馬具や自動車アクセサリーをルーツとするメゾンの歴史に着想を得て、アルフレッド・ダンヒルが手掛けた初期の「Motorities」ラゲージやドライビングアクセサリーから、現代の洗練されたレザーグッズへと至るレザークラフトの進化をたどります。

dunhill Heritage and Leather Goods Exhibition

展示の中心となるのは、創業者の名を冠したブランドを象徴するレザーコレクション「Alfred（アルフレッド）」です。英国の男性のエレガンスを表現するコレクションとして考案されたAlfredは、アルフレッド・ダンヒルのデザイン哲学である目的性、信頼性、知性、そして永続性を映し出しています。

柔らかに仕立てられた構築的なフォルムと、初期の自動車用トランクから着想を得た控えめなディテールが特徴のAlfredは、洗練された機能性と伝統的なレザークラフトの精密な技術を融合しています。彫刻的なダブルカーブガセット、手作業で施されたサドルステッチ、特徴的なロック部分など、象徴的なディテールが施されています。

dunhill Heritage and Leather Goods Exhibition

特に注目すべきは、ウォルサムストウの工房で 130 年以上受け継がれてきたクラフツマンシップの精神と技術を反映したAlfredのハンドルです。会場では、ダンヒルが大切にしてきた卓越したレザークラフトの技術やサヴォアフェールを感じられる展示をご覧いただけます。

現代のコレクションとともに展示されるアーカイブピースは、世代を超えて受け継がれてきたdunhillのデザインコードと素材へのこだわりが、一貫して受け継がれていることをご紹介します。

また、本展示を記念して、5月27日と28日の2日間を通して、銀座本店とSOHO HOUSE TOKYOにて、ゲストを迎えた一連の文化的な会話やプライベートイベントも開催されました。

その一環として、クリエイティブ・ディレクターのサイモン・ホロウェイと日本を代表するファッション界のオピニオンリーダーの一人である栗野宏文氏によるスペシャルトークも実施。現代におけるブリティッシュスタイルの進化する美学について語り合いました。

dunhill

今回の銀座でのアクティベーションは、クラフツマンシップを文化的物語として捉える、ダンヒルの継続的な探求の一環です。ブランドの歴史的遺産と現代的な男性像を結びつける本展示を通して、美しさと実用、そして豊かな歴史に根差したレザーグッズとともに、最高峰の英国クラフツマンシップへの揺るぎないコミットメントを改めて示します。

【開催概要】

dunhill Heritage and Leather Goods Exhibition

会期：開催中～2026年6月28日(日)

会場：ダンヒル銀座本店

住所：東京都中央区銀座2-6-7

営業時間：11:00-19:00

入場料：無料