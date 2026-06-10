【ニンジャラ２ 未知なる惑星】今度の舞台はいまだ見ぬオープンワールド！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社『ニンジャラ２ 未知なる惑星』

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 坂井一也）は、Nintendo Switch 2 専用ソフト『ニンジャラ２ 未知なる惑星』を、日本国内をはじめ世界各国および地域に向けて展開することをお知らせいたします。

完全新作となる本作は、全世界累計1,100万ダウンロードを突破した『ニンジャラ』の正統なる次世代作です。舞台を広大な“未知なる惑星”へと移し、さらなる進化を遂げオープンワールドでのニンジャガムアクションゲームを提供いたします。発売開始は2027年春を予定しております。

『ニンジャラ２ 未知なる惑星』とは

ゲーム内イメージ１.

ガムアクションの爽快感はそのままに、舞台は広大なフィールドへ。縦横無尽に駆け巡る、まったく新しい体験を提供。

『ニンジャラ２ 未知なる惑星』は、前作『ニンジャラ』でお馴染みの高速＆爽快ガムアクションがさらにパワーアップ！

広大なオープンワールドを縦横無尽に駆け巡るニンジャガムアクションゲームとして、新たなシノビの物語が展開。

ソロプレイでの冒険はもちろん、最大4人で協力するマルチプレイも可能！

フィールド上に出現する巨大なボスや、ダンジョンなどにもマルチプレイで挑戦することができます。

(ローカル通信・オンラインに対応)

【ストーリー】

ニンジャを目指してWNAアカデミーに入学した主人公。

ところが、謎の老人に操られ"禁断の封印"を解いてしまい、WNAアカデミーごと未知の惑星へワープしてしまう。

さらには封印されていた恐るべき"天魔四天王"まで解き放たれる。

見知らぬ大地で地球への帰還を目指し、仲間とともに冒険を続ける中で、主人公は自らに秘められた宿命を知ることになる--。

奥に見えるのが、主人公の通う「WNAアカデミー」

『ニンジャラ２』は、本作『未知なる惑星』と、追加ダウンロードコンテンツとして発売予定の後編からなる、二部作で完結する壮大なストーリーとなっております。

YouTube「Nintendo 公式チャンネル」では、Nintendo Directにて公開となった特別映像をご視聴いただけます。

▼動画視聴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6D5I_DEvDHA ]

https://youtu.be/6D5I_DEvDHA?si=GR7-Wj4d0hltd9bn

「Anime Expo 2026」に出展決定！

ゲーム内イメージ２.

現地時間2026年7月2日（木）から4日間にわたり、米国カリフォルニア州ロサンゼルスで開催される「Anime Expo(R)」に、『ニンジャラ２ 未知なる惑星』の出展が決定いたしました。

会場内のガンホーブースでは、本作を世界最速でプレイいただける試遊台をご用意。広大なフィールドを縦横無尽に駆け巡る、次世代の爽快感をいち早くお楽しみいただけます。

ティザーサイトを公開！SNSにて最新情報をチェック！

『ニンジャラ２ 未知なる惑星』のティザーサイトを本日オープンいたしました。本サイトではゲームの概要をご覧いただけます。

また、『ニンジャラ』シリーズ公式X、Instagram、YouTubeにて、本作の最新情報を随時お届けいたします。ぜひフォローして、次なる情報をお待ちください。

アニメ『ニンジャラ』を期間限定で無料配信決定！

ショップや食堂など、敷地内の施設も要注目- ティザーサイト：https://ninjala2thegame.com/jp/(http://ninjala2thegame.com/jp/)- 公式Xアカウント：https://x.com/Ninjala_JP(https://x.com/Ninjala_JP)- 公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/ninjala_jp/(https://www.instagram.com/ninjala_jp/)- 公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@Ninjala_JP(https://www.youtube.com/@Ninjala_JP)

テレビ東京系6局ネットにて、毎週土曜日あさ7時30分より好評放送中のアニメ『ニンジャラ』。この度、シリーズ最新作『ニンジャラ２ 未知なる惑星』の発表を記念して、配信中のサービスにて期間限定で1話から63話まで、順次無料配信いたします。これまでのアニメエピソードは、『ニンジャラ２ 未知なる惑星』のストーリーにも深く紐づいており、物語をより楽しむために必見の内容となっています。最新作へと繋がるこれまでの軌跡を、この機会にぜひ振り返ってお楽しみください。

▼アニメ『ニンジャラ』無料配信開始日

2026年6月13日（土）より順次開始

※一部対象外のサービスがございます。

※無料配信の開始および配信終了の詳細な日時は各サービス内でご確認ください。

「フーセンガム」が当たる！新作発表記念プレゼントキャンペーンを開催！

『ニンジャラ２ 未知なる惑星』発表記念 Xフォロー＆リポストキャンペーン

『ニンジャラ２ 未知なる惑星』の発表を記念し、XおよびInstagramにて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。

ご応募いただいた方の中から抽選で総勢20名様に「丸川製菓 フーセンガム 1年分 365個」をプレゼント！ガムを噛み締めて、2027年の発売に備えましょう！

▼「『ニンジャラ２ 未知なる惑星』発表記念 Xフォロー＆リポストキャンペーン」応募方法- 『ニンジャラ』公式Xアカウント( @Ninjala_JP ) をフォロー- 対象のキャンペーン投稿をリポスト

https://x.com/ninjala_jp/status/2064588465933803598?s=46

▼「『ニンジャラ２ 未知なる惑星』発表記念 Instagramフォロー&いいねキャンペーン」応募方法- 『ニンジャラ』公式Instagramアカウント( @ninjala_JP ) をフォロー- 対象のキャンペーン投稿をいいね！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2125_1_f555576c249fb29b425e0e517f4827a4.jpg?v=202606100951 ]

初代『ニンジャラ』でも記念キャンペーンを開催！

最新作の発表を祝して、間もなく6周年を迎える初代『ニンジャラ』でも記念キャンペーンを開催いたします。期間中にログインするだけで1,000ジャラがもらえるスペシャルなログインボーナスをはじめとした、お楽しみ要素が盛りだくさん。シリーズの原点にして至高の「ニンジャガムアクション」を、ぜひこの機会に遊び尽くしましょう。

【参照画像】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2125_2_5e89dd8b80c8a9be7d2697b2f320ff97.jpg?v=202606100951 ]キャラクター：ミシェル（新登場）キャラクター：ホーク（新登場）ショップや食堂など、敷地内の施設も要注目２.時空を超えた先で訪れる、さまざまな出逢い『ニンジャラ２ 未知なる惑星』基本情報

ジャンル：ニンジャガムアクション

対応機種：Nintendo Switch 2 専用

対応言語：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語（ブラジル）、中国語（繁体字、簡体字）

発売時期：2027年春発売予定

価格：未定

ロゴ

公式サイト：https://ninjala2thegame.com/jp/(https://ninjala2thegame.com/jp/)

運営：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記：(C) GungHo Online Entertainment, Inc.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは、任天堂の商標です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。