電通デジタル、X広告認定パートナープログラムにおいて最上級の「Gold Partner」に認定

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、X Corp. Japan株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：松山 歩 以下、X社）が定める広告認定パートナープログラム※1において、最上級である「Gold Partner」に認定されました。

X広告認定パートナープログラムは、認定広告会社・代理店の中で特筆すべき販売実績と運用経験を有し、広告効果・マーケティング支援において高い信頼性のある会社に対して授与されるものです。年に1回認定が行われ、4段階（Gold、Silver、Bronze、Advanced）で評価されます。

これまで電通デジタルは、X広告の販売・運用にとどまらず、X社との協業によるデータクリーンルーム※2の構築など、先進的なデータ活用をはじめとする多様な取り組みを推進し、独自のマーケティングソリューションを提供してきました。

今後も電通デジタルは、X社とのパートナーシップを一層強化し、広告効果の最大化とマーケティングの高度化を通じて、クライアントの持続的な事業成長に貢献してまいります。

※1：X広告認定代理店について https://marketing.x.com/ja/agency-certification-program(https://marketing.x.com/ja/agency-certification-program#list)

※2：データクリーンルームとは、個人情報を保護しながら、複数のデータを安全に分析するための仕組み。

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。