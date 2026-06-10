防災マンションシステム「MIRARESI（ミラレジ）」及び初搭載物件「レーベン光が丘 GLOW GARDEN」メディア向け取材会実施のお知らせ

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）のグループ会社である株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区／代表取締役：秋澤昭一）は、6月4日に「MIRARESI」及び初搭載物件「レーベン光が丘 GLOW GARDEN」のメディア向け取材会をレーベンサロン池袋 プロポーザル・エンドにて開催しましたので、お知らせいたします。

当物件は、都営大江戸線「光が丘」駅（A5出入口）徒歩14分に位置する、2棟構成・地上8階建・全77 邸のレジデンスです。太陽光発電と蓄電池を備えたタカラレーベン独自の防災マンションシステム「MIRARESI」を全国で初めて搭載いたしました。

メディア向け取材会の概要

▲完成予想CG

「MIRARESI」を初めて搭載した「レーベン光が丘 GLOW GARDEN」のメディア向け取材会を開催し、当日は、多数のメディアの皆さまにお越しいただきました。

当日の様子をPR TIMES TVで公開しておりますので、是非ご覧ください。

日時 ： 2026年6月4日（木）13時00分～15時00分

会場 ： レーベンサロン池袋 プロポーザル・エンド

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目22-8 池袋千歳ビルディング 2F

式次第 ：

・ご挨拶

タカラレーベン 首都圏・中部支社 営業推進事業部 平野辰徳

・MIRARESI説明

タカラレーベン 建築統括管理室 建築管理部 品質管理課 加藤志乃

・物件説明

タカラレーベン 首都圏・中部支社 営業推進事業部 第1営業部 石田淳也

・質疑応答

・サロン内見学

PR TIMES TV ： https://prtimes.jp/tv/detail/3157

タカラレーベン 首都圏・中部支社 営業推進事業部 平野辰徳

私たちMIRARTHホールディングスグループでは、「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」をパーパスに掲げ、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みを推進しております。

近年、災害時に自宅にとどまる「在宅避難」への注目が高まる中、私たちは住まいの次の基準として、次世代レジリエンスシステム「MIRARESI」を開発いたしました。本システムは、太陽光パネルと蓄電池を連動させることで、災害時にも不可欠な「水と電気」を確保します。さらに、ソフト面からも居住者の防災リテラシーを高める仕掛けを導入しており、この取り組みは「第12回ジャパン・レジリエンス・アワード」において最高位賞の一つである「国土強靱化担当大臣賞」を受賞する運びとなりました。

本日ご紹介する「レーベン光が丘 GLOW GARDEN」は、この「MIRARESI」を全国で初めて搭載した記念すべき物件です。本日は、実際の住空間に息づく独自の防災設備をご見学いただき、メディアの皆様の視点から、この社会的意義のある取り組みを広く社会へご紹介いただけますと幸いです。

タカラレーベン 建築統括管理室 建築管理部 品質管理課 加藤志乃

新開発の防災マンションシステム「MIRARESI」は、大都市の避難所不足を見据え、コミュニティや管理員に依存せず、最も安全な自室内で安心して過ごせる「在宅避難」に特化したシステムです。

能登半島地震の被災エリアにおける居住者アンケートをもとに、被災時の最大の不安である「水と電気、特にトイレの利用」の維持に着手しました。

独自の「ハード・ソフト一体型」の仕様が特徴で、ハード面では太陽光パネルと蓄電池の連動により、停電時も給水ポンプを動かしてライフラインを確保します。ソフト面では、災害時の排水管破損による二次被害を防ぎ、パニック時でも段階的に初動を起こせる行動指針「ミラレジミッションカード」や、10年間にわたり備蓄品のローリングストックを支援する「防災ギフト定期便」を全戸に標準装備しています。

10年以上にわたるレジリエンスへの追求と脱炭素への取り組みを融合させた本システムは、外部からも高く評価され、「第12回ジャパン・レジリエンス・アワード」にて最高位賞の一つである「国土強靱化担当大臣賞」を受賞。その全国初搭載の記念すべき第一弾物件が、今回の「レーベン光が丘 GLOW GARDEN」となります。

タカラレーベン 首都圏・中部支社 営業推進事業部 第1営業部 石田淳也

本物件は、都営大江戸線「光が丘」駅徒歩14分に位置する、地上8階建て・全77戸のレジデンスです。光が丘全体が緑豊かで、住環境や子育て環境に良好なエリアです。

建物自体も細部まで高いクオリティを追求しており、エントランスには大きな石のようなタイルを施すことで高級感と重厚感を演出しています。一歩館内へ進むと、2層吹き抜けの開放的な天井高を持つホテルライクなエントランスラウンジが出迎えます。共用施設としては、2階にホームパーティーなどで多目的に利用できるパーティールームが用意されているほか、日々の利便性を高める24時間ゴミ出し可能なゴミステーションも完備しています。また、駐車場は区内でも高い設置率を確保しています。

更に、先進の防災システム「MIRARESI」を搭載している点が最大の強みです。これらの優れた立地条件、充実した設備仕様、そして独自の先進的な防災機能が融合していることが、現在多くのお客様から強い反響を呼んでいるポイントとなっています。

物件の特長

太陽光発電×蓄電池を活用した「MIRARESI」搭載の災害対応型マンション

「MIRARESI」とは、「MIRAI・EARTH」＋「RESILIENCE」の略語で、地球の未来と気候変動に対する暮らしの備えを意味しています。このシステムは、「太陽光発電」と「蓄電池」を活用することで災害時などのライフラインを確保します。再生可能エネルギーを有効活用することで、家計だけでなく、地球にもやさしい暮らしを叶える「MIRARESI」システムを搭載したレジデンスです。

また、「MIRARESI」は、一般社団法人 レジリエンスジャパン推進協議会が主催する第「12回ジャパン・レジリエンス・アワード」で「国土強靭化担当大臣賞」を受賞した次世代レジリエンスです。

街の景観に美しく映える、建築美を追求した邸宅デザイン

「光が丘」というエリアがもつ美しく穏やかな空気感に寄り添いながらも、邸宅としての誇りを醸成する重厚感のあるフォルムを追求しました。街の清々しい緑を映し出すガラス面や、厳選された格調高い素材を纏ったエントランス、自然光のなかでその煌めきを放つ外観グリッドデザインなど、優しさの中に凛とした上質さを描きました。

エントランスホールは、2層吹き抜けで天井高約4.5ｍという、開放感と上質感を兼ね備えた空間となっています。また、建物内の2階にはパーティールームもご用意しています。

物件概要

▲完成予想CG

名称 ： レーベン光が丘 GLOW GARDEN

所在地 ： 東京都練馬区高松五丁目4328番28（地番）

交通 ： 都営大江戸線「光が丘」駅（A5出入口）徒歩14分、西武池袋線「練馬高野台」駅徒歩24分

構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造・地上8階建

総戸数 ： 77戸（他、管理事務室、パーティールーム各１戸）

間取り ： 2LDK～3LDK

住居専有面積 ： 47.39平方メートル ～73.92平方メートル

駐車場 ： 32台（機械式31台、車椅子使用者優先1台）

駐輪場 ： 155台（平面ラック式50台、2段ラック式101台、平置4台）

ミニバイク置場 ： 4台

URL ： https://www.leben-style.jp/search/lbn-hikarigaoka/

会社概要

商号 ： 株式会社タカラレーベン

代表者 ： 代表取締役 秋澤 昭一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

設立 ： 1989年8月

事業内容 ： 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 ： 400百万円

URL ： https://www.leben.co.jp/

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/