【大阪初】中学生のアイデアが売場に登場！来店客の注目集めたPOP展開-KOHYO上本町店

株式会社 平賀

株式会社平賀（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：中前圭司、以下当社）は、中学生職場体験プログラム「MIRAIZ（未来図）」の取り組みとして、大阪エリアでは初となる売場展示企画を実施しました。株式会社ダイエーが運営する「KOHYO上本町店」にて、2026年4月22日より大阪市立夕陽丘中学校および高津中学校の生徒が制作した販促用キャラクターPOPを展開。生徒たちのアイデアが実際の売場に並ぶことで、“学び”が“社会で機能する体験”へとつながる取り組みとなりました。



※本取り組みは2026年5月10日をもって終了しています。

■ 大阪市内2校によるコラボレーションで実現

・左側 MIRAIZ Vol.08｜夕陽丘中学校（黒豚入り餃子／ミニトマト／アボカド）・右側 MIRAIZ Vol.09｜高津中学校（お肉屋さんコロッケ／助六寿司／五ツ星トンカツ／ローストビーフ）

今回の企画には、大阪市立夕陽丘中学校と高津中学校の2校が参加。

それぞれの職場体験を通じて、生徒たちが

- 売場の見せ方- 商品の魅力の伝え方- お客様の視点 を考えながら制作したPOPが、実際の売場に設置されました。

中学生ならではの自由な発想と、実際の販促視点が融合した企画として、店舗内に新たな賑わいと発見を生み出しました。

■ “売場”で活躍するオリジナルキャラクター

店内には、生徒が考案したオリジナルキャラクターが各売場に配置され、来店客の目を引く存在に。

黒豚入り餃子やミニトマト、アボカドなどの生鮮食材、お肉屋さんコロッケや助六寿司などの惣菜といった商品に紐づき、親しみやすさと訴求力を兼ね備えた売場演出が実現しました。

◆MIRAIZ Vol.08｜夕陽丘中学校：３名参加（黒豚入り餃子／ミニトマト／アボカド）

チャオヂュー〈黒豚入り餃子〉リトルマトくん プチマトちゃん〈ミニトマト〉アボリーナ〈アボカド〉

◆MIRAIZ Vol.09｜高津中学校：４名参加（お肉屋さんコロッケ／助六寿司／五ツ星トンカツ／ローストビーフ）

コロモ―〈お肉屋さんコロッケ〉すけくん・あげちゃん〈助六寿司〉耄耋豚かつ〈五ツ星トンカツ〉うしっし王〈ローストビーフ〉

実際の売場においても、

- 思わず目が止まる- 商品理解がしやすくなる

といった効果が期待され、教育活動の枠を超えた販促施策として展開されています。

■KOHYO上本町店 店長コメント

「中学生の皆さんの発想はとても自由で、私たちにとっても新しい売場づくりのヒントになりました。売場に設置してからは、キャラクターに目を留めて写真を撮られるお客さまの姿も見られました。」



今回の取り組みでは、中学生が売場を意識しながら販促物を制作し、自分たちのアイデアが実際の店舗で展開される貴重な経験となりました。

■ 展示概要

■ 「MIRAIZ（未来図）」とは

- 展示場所：KOHYO上本町店(https://www.daiei.co.jp/stores/5844/)（大阪府）- 展示期間：2026年4月22日～5月10日 ※現在は終了しています。- 展示内容：中学生制作のキャラクターPOP・ポスターなど

「MIRAIZ」は、当社が推進する次世代育成・地域連携プロジェクトです。

中学生が企業や店舗と関わりながら、

- 働くこと- 伝えること- 価値をつくること

を体験的に学ぶプログラムとして展開しています。

単なる職場体験にとどまらず、自分たちのアイデアが社会でどのように活かされるかを実感できる点が特徴です。

■ 今後の展望

当社は今後も「MIRAIZ」を通じて、教育機関・地域・小売業と連携しながら、次世代育成と売場価値の両立を実現する取り組みを推進してまいります。

また、本取り組みで得られた知見を活かし、売場づくりにおける新たなコミュニケーション手法としての展開も視野に入れています。

■ 株式会社平賀について

当社は1956年の設立以来、スーパーマーケットや家電量販店など、多様な小売業のニーズに応えてきました。現在は、SPX（販促の変革）を軸に、販促におけるあらゆる「不」を解消し、

「小売の課題解決が日本一得意な会社」

を目指しています。店舗ポテンシャル分析、SNSを活用したマルチチャネル展開、52週MDに基づく販促コンサルティングなどを通じ、施策の立案・実行・効果検証までを一貫して伴走支援。今後も、販促・印刷業界におけるオンリーワン企業として、小売業界の活性化に貢献してまいります。

■ 会社概要

商号：株式会社平賀

代表取締役社長：中前 圭司

本社：〒176-0012 東京都練馬区豊玉北3丁目20番2号

公式サイト：https://www.pp-hiraga.co.jp/