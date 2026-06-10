”ぴよりんが生まれるまち″の玄関口・勝川駅がぴよりん装飾で彩られる！

ジェイアール東海フードサービス株式会社中央本線 勝川駅の装飾イメージ

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」の誕生15周年を記念して、中央本線 勝川駅（所在地：愛知県春日井市）が、ぴよりんのイラストで装飾されます。

勝川駅近くの高架下には、ぴよりんの製造工房「ぴよりんアトリエ」と、工房併設の店舗「ぴよりんshopアトリエ店」があり、連日多くのお客様にご利用いただいております。「ぴよりん」が勝川駅近くの高架下で"生まれて"いることを、駅を利用されるお客様に広く知っていただくとともに、地域に根差した存在としてより身近に感じていただくことを目的として、装飾が実施されます。

ここでしか見ることができない「ぴよりん」デザインで彩られた勝川駅にぜひお越しください。

◆“ぴよりんが生まれるまち”を感じられる装飾

今回の装飾は、「ぴよりんshopアトリエ店」と「中央本線を走る315系車両」のイラストを組み合わせ、ぴよりんのふわふわとした見た目やプリンのプルプルとした食感などをイメージしたデザインです。改札口付近の壁、柱、天井に施され、勝川駅をご利用されるお客様に、ぴよりんでいっぱいの空間を感じていただけるようになっています。

「ぴよりん」装飾 イラストイメージ

＜実施概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/195_1_3cca640d5de0ddb34b1821df731e15bb.jpg?v=202606100451 ]

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年7月1日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

15周年ロゴ定番ぴよりん

2026年6月15日（月）には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業します。

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

※画像は全てイメージです。