宮本浩次、オリジナルアルバム「I AM HERO」　6月10日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、宮本浩次の約4年半ぶりとなるオリジナルアルバム「I AM HERO」を6月10日（水）に発売します。

6月12日（金）に還暦を迎える宮本浩次。今作は4年半ぶりとなるオリジナルアルバムで「close your eyes」、「over the top」、「Today -胸いっぱいの愛を-」、「I AM HERO」 、「I love人生！」といったシングル楽曲に加え、Adoへの提供曲「風と私の物語」、未発表の新曲も含めた全13曲を収録しています。なお、「I AM HERO」は、Giorgio Blaise Givvnによるアルバムミックスも収められます。

作品のアートワークは、宮本本人の希望によりグラフィックデザイナー河村康輔氏が担当。今作の世界観が視覚的にも表現されたものとなっています。

初回プレス分には応募抽選券を封入。応募抽選券に記載のユニーク二次元コードより取得したシリアルナンバーを使用して応募すると、宮本浩次直筆サイン入りジャケット原画レプリカ、『I AM HERO』ディスペンサーが抽選で当たります。

今作の発売を記念して、全国のタワーレコードならびにHMVにて、6月12日（金）閉店までに今作をご購入いただいた方に先着で『Rock at me babyステッカー』をプレゼントします。また、タワーレコード渋谷店、タワーレコード新宿店、タワーレコード町田店では、6月9日（火）から6月15日（月）までの期間限定で、河村康輔氏によるアルバム「I AM HERO」の各ジャケットの原画を展示します。

宮本浩次- I love 人生！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0jm7y9wq4a8 ]

宮本浩次 ー「I AM HERO」Live Music Video

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rM_LCeeqZhs ]

宮本浩次 ー「rain -愛だけを信じて-」from 俺と、友だち at 武道館 2025年10月27日

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=01UkhkQPn4o ]

宮本浩次 ―「50代最後のBirthday Live～ 最高の日、最高の時 at ぴあアリーナMM 2025年6月12日」ダイジェスト

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=rVvfKPIAvt0 ]

宮本浩次 ニューアルバム「I AM HERO」

2026年6月10日（水）発売

https://hirojimiyamoto.lnk.to/i_am_hero_al_digital

【収録曲】

0. さあ、出かけよう！

1. over the top（TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クール オープニングテーマ）

2. I love人生！（テレビ朝日系2026年4月期火曜9時枠新ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』主題歌）

3. かなりニュールネッサンスなnew dayよ！

4. 零地点Bomb

5. 風と私の物語

6. close your eyes（TBS系『ｎｅｗｓ２３』エンディングテーマ）

7. feel so fine

8. Today - 胸いっぱいの愛を -（フジテレビ４月期火9ドラマ『人事の人見』主題歌）

9. 哀愁につつまれて

10. 生きているから

11. I AM HERO（映画『爆弾』主題歌）

12. 愛を抱きしめろ

【発売形態】

・初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤

CD＋Blu-ray \9,000＋税

「～50代最後のBirthday Live～ 最高の日、最高の時 at ぴあアリーナMM 2025年6月12日」 をフル収録したBlu-rayと、CD「I AM HERO」の２枚組

[Blu-ray収録内容]

冬の花 / ハロー人生!! / TEKUMAKUMAYAKON / 化粧 / 異邦人 / 夜明けのうた / 今宵の月のように / 悲しみの果て / あなた / Woman “Wの悲劇”より / ロマンス / passion / 昇る太陽 / ハレルヤ / 俺たちの明日 / over the top / close your eyes / Fight! Fight! Fight! / コールアンドレスポンス / rain -愛だけを信じて- / P.S. I love you / Today - 胸いっぱいの愛を- / オレを生きる / サムライ / 哀愁につつまれて

・初回限定「俺と、友だち」盤

CD＋Blu-ray \9,000＋税

「宮本浩次 俺と、友だち at 武道館 2025年10月27日」 をフル収録したBlu-rayと、CD「I AM HERO」の２枚組

[Blu-ray収録内容]

over the top / 明日を行け / 悲しみの果て / 夜明けのうた / 凡人-散歩き- / サラリサラサラリ / It’s only lonely crazy days / Do you remember？ / OH YEAH！（ココロに花を） / Hello. I love you / ジョニィへの伝言 / 風 / 風と私の物語 / 哀愁につつまれて / close your eyes / 今宵の月のように / 昇る太陽 / ハレルヤ / ガストロンジャー / I AM HERO / 冬の花 / rain -愛だけを信じて- / P. S. I love you / First Love

・通常盤

CD \3,300＋税

【店舗特典（全6種）】

■UNIVERSAL MUSIC STORE：A4サイズペーパーファイル

■タワーレコード：A2サイズポスター

■ローソンHMV：スマホサイズステッカー

■楽天ブックス：A4サイズクリアファイル

■Amazon.co.jp：メガジャケ

■その他拠点店：ポストカード

【店舗特典（全6種）】

■UNIVERSAL MUSIC STORE：A4サイズペーパーファイル

■タワーレコード：A2サイズポスター

■ローソンHMV：スマホサイズステッカー

■楽天ブックス：A4サイズクリアファイル

■Amazon.co.jp：メガジャケ

■その他拠点店：ポストカード

【ニューアルバム「I AM HERO」発売記念店頭企画】

★「I AM HERO」ジャケット原画展示

グラフィックデザイナー河村康輔氏による、アルバム「I AM HERO」の各ジャケットの原画を下記店舗にて展示いたします。

・タワーレコード渋谷店・・・通常盤ジャケット原画

・タワーレコード新宿店・・・初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤ジャケット原画

・タワーレコード町田店・・・初回限定「俺と、友だち」盤ジャケット原画

【掲示期間】2026年6月9日(火)～6月15日(月)

★タワーレコード・HMV店頭特典『Rock at me babyステッカー』付与決定！

・全国のタワーレコードならびにHMVにてニューアルバム「I AM HERO」をご購入いただいた方に先着で『Rock at me babyステッカー』をお渡しいたします。

【『Rock at me babyステッカー』配布期間】

2026年6月9日(火)商品入荷時～6月12日(金)閉店まで

★「I AM HERO」封入特典

ニューアルバム「I AM HERO」の初回プレス分に応募抽選券が封入されています。応募抽選券に記載のユニーク二次元コードより取得いただいたシリアルナンバーを使用して、抽選で素敵な特典が当たる応募企画をご用意いたしました、奮ってご応募ください。

【特典内容】

A賞：宮本浩次直筆サイン入りジャケット原画レプリカ 抽選で3名様

B賞：『I AM HERO 』ディスペンサー 抽選で200名様

【応募期間】

2026年6月09日（火）11:00 ～ 2026年6月30日（火）23:59

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詳細は以下で確認ください

宮本浩次 ニューアルバム「I AM HERO」発売記念店頭企画開催決定！

https://www.universal-music.co.jp/miyamotohiroji/news/2026-06-08/

宮本浩次 ニューアルバム「I AM HERO」封入特典のご案内

https://www.universal-music.co.jp/miyamotohiroji/news/2026-06-08-2/

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【宮本浩次「I AM HERO」特設サイト】

https://sp.universal-music.co.jp/miyamotohiroji/i-am-hero

【宮本浩次 プロフィール】

大きな注目を浴びた椎名林檎や東京スカパラダイスオーケストラとのコラボ作品の参加を経て、2019年にスタートした宮本浩次のソロ活動。

ドラマ「後妻業」主題歌として書き下ろされた配信ソロデビュー曲「冬の花」をいきなりヒットさせ、2020年3月にはファースト・ソロアルバム「宮本、独歩。」を発売、さらに11月に発売したカバーアルバム「ROMANCE」ではオリコン週間アルバムランキング、Billboard JAPAN 総合アルバム・チャート “HOT ALBUMS” で、自身初の1位を獲得した。

それらの活動の成果が認められ、2021年３月には、第71回芸術選奨 文部科学大臣賞を受賞した。 2021年10月には宮本自らソロ3部作と呼ぶ3作目のアルバム「縦横無尽」を発売。大晦日には『第72回NHK紅白歌合戦』に出場。

アルバム「縦横無尽」発売直後からは怒涛の47都道府県ツアーを敢行、2022年6月12日の誕生日に行われたツアーファイナルまでを完遂。 2023年にはデビュー35周年を迎えたエレファントカシマシでの活動と並行して、たった一人でのぴあアリーナ公演「my room」を開催。

2024年にはソロ活動5周年を迎え、宮本浩次ソロ活動5周年記念ツアー「今、俺の行きたい場所」を敢行、3年ぶりの新曲「close your eyes」をリリース。

2025年には「over the top」、そして「Today -胸いっぱいの愛を-」先行配信曲2曲を収録したシングルを6月11日にリリース。同年10月、新たなプロジェクト「俺と、友だち」始動後、矢継ぎ早に映画「爆弾」主題歌「I AM HERO」をリリース。さらに同タイトルである待望のフルアルバムを2026年6月10日発売予定等、踏みとどまる事無く精力的に活動中。

LINK

宮本浩次HP：http://miyamotohiroji.com

YouTube：https://www.youtube.com/c/miyamotohiroji

Instagram : https://www.instagram.com/miyamoto_doppo/

X（旧Twitter） : https://twitter.com/miyamoto_hiroji