オープンハウス・アーキテクトの「ゼネコン事業」が関西進出！　マンション3棟を順次着工

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・アーキテクト（本社 東京都中野区、代表取締役 長井 光夫、以下「オープンハウス・アーキテクト」）は、木造事業に続き、新たにゼネコン事業の関西拠点を構え、関西でのマンション建築の施工を開始いたします。2026年6月5日（金）から6月10日（水）までの期間に計3棟のマンションを順次着工し、関西エリアにおいても地元の熟練した協力会社様とともに、地域社会の住まいづくりに一歩ずつ貢献し、高品質な住まいを創り上げてまいります。

関西のマンション市場へ

現在、関西（近畿圏）のマンション市場は、平均価格や平方メートル 単価が最高値を更新するなど根強い需要が続いています。その一方で、マンション建築を取り巻く環境は厳しさを増しており、工期・品質維持と適正な原価管理の両立は、デベロッパー様にとって最大の課題となっています。

こうした中、オープンハウス・アーキテクトのゼネコン事業においては、木造建築事業で培った経験・ノウハウと、大手・中堅ゼネコン出身の豊富な実績を持つ技術者たちの力を融合させた確かな施工体制を強みとしています。ハイグレードなRC造の賃貸・分譲マンションや大型案件まで、お客様のニーズに柔軟に対応することで、多くのリピート受注をいただいております。

近年、全国の大手・準大手デベロッパーのお客様からお見積りの依頼等、数多くのお問い合わせを頂戴している背景から、このたび関西への進出を決意いたしました。まずは今回着工いたしました3棟の現場において、一つひとつの工程に真摯に向き合い、地域の皆様との強固なパートナーシップを築きながら、持続可能なマンション建築を展開してまいります。

オープンハウス・アーキテクトのゼネコン事業の強みと成長戦略

オープンハウス・アーキテクトは2016年のゼネコン事業参入以来、大手顧客を中心に多数の受注をいただき、急成長を続けてまいりました。2025年度のゼネコン事業単体の売上高は365億円に達し、業界平均を大きく上回る成長スピードを記録しています。この確固たる事業基盤と信頼を背景に、関西圏においても「誠実品質」を提供いたします。

特徴

・優れたコストパフォーマンスと高品質の両立

木造建築事業で培った合理的な施工ノウハウをゼネコン事業へ応用。バリューエンジニアリング（VE）による徹底した原価管理と、高層RC造・S造まで対応可能な確かな設計・技術力を融合させ、資産価値の高い建築を実現しています。

・協力会社様との技術交流と品質向上

協力会社様との共創体制「共仁会（きょうじんかい）」を通じて、技術交流や安全品質管理を徹底しています。年間の安全衛生管理計画に基づいたパトロールや、月次の安全衛生協議会によるリスクアセスメントを実施。単なる発注関係を超え、地域の職人様と共に高品質を追求し続ける、強固な現場力を構築しています。

・DXによる「現場の可視化」と安全品質

独自の基幹システムにより、発注・請求等の事務作業を完全オンライン化し、圧倒的な業務効率化を推進しています。現場ではリアルタイムな映像共有に加え、AIによる検査サポートや議事録作成などの最新技術を導入。現場管理の「可視化」と「自動化」を並行して進めることで、確実な施工管理を徹底しています。

※本発表をご覧になり、関西でのゼネコン事業展開にご関心をお寄せいただいた企業様・個人の皆様へ

拠点開設に伴い、関西エリアにおいて共に高品質な住まいを創り上げていただける協力会社様、および関西での事業立ち上げを共に担うプロジェクトメンバーを募集しております。

詳細は以下よりご確認ください。

・協力会社様募集ページはこちら：

https://oha.openhouse-group.com/joinus/partner/ (https://oha.openhouse-group.com/joinus/partner/)

・「ゼネコン関西拠点立ち上げメンバー募集」特設ページはこちら：

https://oha.openhouse-group.com/recruit/construction-kansai/

株式会社オープンハウス・アーキテクトについて

オープンハウスグループの一社として、建設事業を担うオープンハウス・アーキテクトは、業界でも珍しい「木造戸建て」と「マンション建築」の両方を手掛ける総合建築企業です。高品質かつ好価格な住まいづくりを強みに、首都圏から名古屋・関西・福岡まで供給を拡大。これまでに累計約56,000棟の完工実績を誇り、グループ内外から厚い信頼をいただいています。お客様・業界・社会の期待を超えるため、従業員やパートナーの皆様とともに建築の世界に革新を起こすことを目指してまいります。

株式会社オープンハウス・アーキテクト Web サイト URL ：https://oha.openhouse-group.com/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

企業概要

商号 株式会社オープンハウス・アーキテクト

本社所在地 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパーク サウス 15F

代表者 代表取締役 長井 光夫

資本金 1億100万円

事業内容 建設請負並びに設計・施工