東洋美術学校、人気VTuberママ・すいみゃ氏を招き特別講座「かわいいを描いて魅せる技術」を6/21（日）開催

学校法人専門学校 東洋美術学校

東京の美術・デザイン系専門学校「東洋美術学校」（東京都新宿区・校長：中込大介、1946年創立）は、人気VTuber「猫月みお」「綿宮あひる」などのキャラクターデザインを手がけるイラストレーター・すいみゃ氏（X：@suimya／フォロワー約19.2万人）を講師に招き、特別講座「かわいいを描いて魅せる技術」を、2026年6月21日（日）に開催します。トーク＆ライブペイント形式で、参加費無料・事前予約制。高校生・既卒者・専門学校志望者を主な対象としています。

背景 ── VTuber時代の「ママ」「パパ」需要拡大とLive2D教育

VTuberの「初代キャラクターをデザインしたイラストレーター」（業界では「ママ」と呼ばれる愛称）と、1枚絵を動く立ち絵に変換する「Live2Dモデラー」（同「パパ」）。配信文化のグローバル化とともに、両職種の仕事としてのイメージも定着しました。

一方で、Live2Dモデル制作をカリキュラムとして体系的に学べる教育機関は限られている中、本校はLive2D社の教育支援プログラム「LEAP（Live2D Education Aid Program）」公式参加校として、業界第一線で活躍するクリエイターを定期的にお招きする特別講座を継続的に開催し、「描ける × 動かせる」次世代クリエイターの育成に注力しています。

特別講座 開催概要

【講座タイトル】かわいいを描いて魅せる技術 ── すいみゃ先生 特別講座

【形式】トーク＆ライブペイント

【日時】2026年6月21日（日）13:30開始（13時開場）

【会場】東洋美術学校

〒162-0067 東京都新宿区富久町2-6

・都営地下鉄新宿線「曙橋」駅 A2出口より徒歩5分

・東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 2番出口より徒歩10分

【対象】高校生・既卒者・専門学校志望者

【参加費】無料

【予約方法】本校公式サイトのイベントページから事前予約

https://www.to-bi.ac.jp/2026/05/29/illustration-vtuber-live2d-suimya-20260621/

特別講師プロフィール ── すいみゃ氏すいみゃ氏(Vのすがた)

すいみゃ ── イラストレーター／VTuberキャラクターデザイナー／VTuber

人気VTuber「猫月みお」「綿宮あひる」などのキャラクターデザインを手がける。

X：https://x.com/suimya（フォロワー約19.2万人／2026年6月時点）

東洋美術学校が Live2D 教育に注力している理由

● 2014年から続くLive2D教育 ── 株式会社Live2Dの「LEAP」公式参加校

本校イラストレーション科コミックイラストコースは、2014年（平成26年度）4月に株式会社Live2D（当時：株式会社サイバーノイズ）との産学連携プロジェクトとしてLive2Dを活用したCGアニメーション授業を開始し、専門学校としては早期からLive2D教育に取り組んできました。

● フェイストラッキングアプリ「nizima LIVE」を教育機関で初めて本格導入（2025年度～）

2025年度より、フェイストラッキングアプリ「nizima LIVE」を本格導入。Webカメラ1つでLive2Dモデルを自分の表情に合わせてリアルタイムに動かせるアプリで、大掛かりな機材や複雑な設定を必要としません。学生一人ひとりが自作キャラクターを nizima LIVE で動かせるよう設定し、希望者はそのままVTuber活動への第一歩を踏み出せる体制を整えています。

【画像3差し込み】 nizima LIVE 実習画面 / Live2Dモデリング画面（学生作品）

● 東京ゲームショウ2025・Live2D「alive」 ── 業界露出の場の継続提供

東京ゲームショウ2025では「nizima LIVE」で動く学生オリジナルLive2Dモデル作品（全16体）を展示。さらにLive2Dの年次祭典「alive」にもブース出展し、学生作品を業界関係者に直接見ていただく機会を提供しています。

● 卒業生の主な就職実績

本校イラストレーション科コミックイラストコースの卒業生は、株式会社Cygames、ANYCOLOR株式会社、株式会社f4samurai、株式会社Live2D、株式会社バンク・オブ・イノベーション 等、ゲーム・キャラクターIP業界の代表的な企業に就職しています。

詳細：https://www.to-bi.ac.jp/dept/ilc/

■ 東洋美術学校 校長 中込大介コメント

すいみゃ先生は、いま最も注目すべきイラストレーターの一人。ゲーム・VTuber分野の第一線で、キャラクターに命を吹き込む "VTuberママ"としての仕事は、日本のキャラクター文化の最先端を体現しています。今回は「かわいいを描いて魅せる技術」をテーマに、ライブペイントとトークをお願いしました。絵を仕事にしたい方にとって、きっと多くの学びと発見を得られる貴重な機会になると確信しています。

■ 概要

学校名：学校法人専門学校 東洋美術学校（TOYO INSTITUTE OF ART & DESIGN）

創立 ：1946年

所在地 ：〒162-0067 東京都新宿区富久町2-6

校長 ：中込 大介

認可種別：専修学校（私立／文部科学大臣認定 職業実践専門課程認定）

設置課程：4年制学科（高度専門士）／2年制学科（専門士）／1年制 夜間部

学科 ：クリエイティブデザイン科、グラフィックデザイン科、インダストリアルデザイン科、イラストレーション科、マンガ科、絵画科、保存修復科

URL：https://www.to-bi.ac.jp/

X：https://x.com/toyobijyutsu