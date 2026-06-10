【ネイティブキャンプ留学】語学学校「CCEL」2026年サマーキャンプを開催

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、カナダ・バンクーバーの語学学校CCELにて、2026年サマーキャンプを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_06_10

2026年サマーキャンプについて

■2026年サマーキャンプについて

【開催地】カナダ・バンクーバー

【学校】CCEL Vancouver校

【対象年齢】14歳～18歳

【期間】2週間～

【日程】2026年7月4日（土）～8月1日（土）

【滞在】ホームステイ（1日3食付き）

【入校日】毎週月曜日

※ホームステイへのチェックイン/チェックアウトは土曜日

【サポート】日本語サポートあり

【クラス人数】最大15人

CCELの特徴

1. 1981年設立の老舗語学学校

CCELは1981年に設立された、西海岸を代表する老舗の語学学校です。長年にわたり培ってきた教育ノウハウを活かし、英語力の向上だけでなく、海外生活を通じた成長を支える学習環境を提供しています。

2.少人数クラスで実践的に学べる環境

サンディエゴとバンクーバーにキャンパスを展開しており、今回のサマーキャンプを行うバンクーバー校でも、少人数クラスで実践的な英語レッスンを提供しています。クラス人数は最大15人のため、講師との距離が近く、発言の機会を多く持ちながら学ぶことができます。

3. 英語で表現する自信を育むレッスン

週20レッスンの英語レッスンを英語力に合わせたクラスで受講します。4技能を中心に、英語で自分の意見を伝える練習を重ねることで、海外での生活や交流に必要な実践的なコミュニケーション力を養います。

CCELの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/82紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=82&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。CCELの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_06_10

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公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

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公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media