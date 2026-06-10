SBCメディカルグループ、「総務・人事・経理Week【東京】」福利厚生EXPOに出展

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川佳之、以下「SBC」）は、2026年6月17日（水）から3日間にわたり東京ビッグサイトで開催される、RX Japan合同会社（所在地：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）主催の展示会「総務・人事・経理Week【東京】」内の福利厚生EXPOに出展することをお知らせいたします。会場では、法人向け福利厚生プログラム「SBC Wellness」をご紹介いたします。

従業員それぞれの価値観やライフスタイルが多様化するなか、企業の福利厚生は、健康経営やウェルネス支援を軸に大きく進化しています。なかでも近年は、美容医療や生殖医療といった、これまで個人の選択に委ねられてきた領域にまで支援の対象が広がりつつあります。「総務・人事・経理Week【東京】」は、バックオフィス領域を網羅する国内最大級の展示会であり、企業における労働環境整備の役割を担う人事・総務担当者をはじめとする多くの企業関係者が来場します。SBCは、本展示会への出展を通じて、新たな福利厚生の選択肢として、従業員の自分らしいライフスタイルを支える法人向け福利厚生プログラム「SBC Wellness」をご紹介いたします。

SBCは今後も、心身の充実がより良い働き方や生き方につながるという考えのもと、「SBC Wellness」を通じて企業と個人双方にとって持続可能なウェルビーイングの実現を支援します。また、多様な価値観やライフステージに寄り添う福利厚生のあり方を提案し、誰もが自分らしい人生を描ける社会を目指してまいります。

出展概要

展示会名：第25回 総務・人事・経理Week【東京】

開催日程：2026年6月17日（水）～2026年6月19日（金）

開催時間：各日10：00～18：00（最終日のみ17：00終了）

開催地：東京ビッグサイト

出展ブース：福利厚生EXPO・ブース番号 E24-18

入場料：無料

公式ウェブサイト：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/about.html

※ご来場には、公式ウェブサイトからの事前来場登録（無料）が必要です。

※ブースへのご予約は不要です。

会期中は、ブース来場者向けの特典もご用意しております。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

「SBC Wellness」について

「SBC Wellness」は、SBCが提供する次世代型の法人向け福利厚生プログラムです。全国に広がる医療ネットワークを活かし、美容医療・審美歯科・生殖医療をはじめとした各種医療サービスを通じて、企業の健康経営と従業員一人ひとりのQOL（Quality of Life）向上を支援します。「SBC Wellness 導入申込フォーム」より最短5分で申込が可能であり、企業側における初期費用および導入後のランニングコストは一切発生しません。導入企業の様々な雇用形態の従業員（正社員・契約社員・アルバイト等）およびそのご家族（二親等以内）は、以下のようなサービスをご利用いただけます。

＜優待価格対象サービス＞

・美容医療（美容皮膚科・美容外科）：シミ取り、美肌治療、クマ取り、二重施術など

・審美歯科：マウスピース矯正、ホワイトニングなど

・生殖医療：卵子凍結、不妊治療など

・薄毛（AGA）治療：発毛レーザー、毛髪再生治療など

・視力矯正治療：ICL、レーシックなど

※各治療・施術は、企業ごとに発行される紹介コードを予約時に申告いただくことにより優待価格が適用されます。

＜SBC Wellness専任コンシェルジュによるサポート＞

専用LINE※を通じて専任コンシェルジュに直接相談・予約代行を依頼でき、相談から予約まで一貫してサポートします。多忙な業務の合間でもスムーズにご利用いただけます。

※LINEは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。

SBC Wellness公式サイト：https://sbc-wellness.com/

SBC Wellness担当へのお問い合わせ：sbc-wellness@sbc.or.jp

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うMedical Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（美容医療・皮膚科・整形外科・不妊治療・婦人科・歯科・脱毛症治療（AGA）・眼科、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

【本件に関するお問い合わせ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp