コーヒー好きが全体の66％、よく飲むのは市販のコーヒー　自分で淹れるコーヒーは「価格」と「コクや深み」を重視

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株式会社クロス・マーケティング


株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「コーヒーに関する調査（2026年）」を実施しました。毎日の暮らしに欠かせない飲み物として、広く愛されているコーヒー。豆の産地や焙煎にまでこだわる本格派から、手軽な市販品を楽しむ層、仕事の眠気覚ましとして割り切る層まで、その向き合い方は多種多様です。今回は、コーヒーを好きな度合、飲むシーン、選ぶポイント、飲み方、そして飲む以外の用途について調査しました。

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https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260610coffee



■調査結果
コーヒーが好きな人は66.0%。中でも「市販のものをよく飲んでいる」が40.5%で最多。
「コーヒーが好き」な割合は年代があがるほど高く、60代では8割に達する。20代、30代で「コーヒーは好きではない」は3割を超える。＜図1＞




「おやつ・間食のお供に」コーヒーを飲む人が42.4%。続いて「朝食のお供に」「毎朝の習慣として」「朝起きてすぐの目覚ましに」など朝の時間帯に飲む人が多い。
特に女性は「おやつ・間食のお供に」コーヒーを飲む人が55.4%と高い。＜図2＞




コーヒーを選ぶときに重視するポイントは、「価格の安さ」「コクや深み」が3割台でTOP2。
コーヒー選びに「価格の安さ」を重視する人は年代が高いほど多くなる。＜図3＞




ホット・アイス問わず、最も多いコーヒーの飲み方は「ブラックで飲む」。次いで「コーヒーフレッシュ・牛乳を入れて飲む」、「コーヒーフレッシュ・牛乳とガムシロップ・砂糖を入れて飲む」が多い。
年代が高いほど、コーヒーを「ホットで飲む」人が多い。＜図4＞




飲む以外のコーヒーの用途は、お菓子作りや料理の隠し味として使うほか、臭い対策やガーデニング・染物などの使用がみられた。＜図5＞




■調査項目


□属性設問


□コーヒーが好きな度合


□コーヒーを飲むシーン


□自分で淹れるコーヒーの重視ポイント


□コーヒーの飲み方


□飲む以外のコーヒーの用途



◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ


https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260610coffee



■調査概要


調査手法　：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）


調査地域　：全国47都道府県


調査対象　：20～69歳の男女


調査期間　：2026年6月5日（金）～6日（土）


有効回答数：本調査1,100サンプル


※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります



【会社概要】


会社名　：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/


所在地　：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F


設　立　：2003年4月1日


代表者　：代表取締役社長兼CEO　五十嵐 幹


事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション



◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆


株式会社クロス・マーケティング　広報担当マーケティング部


TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275


E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp



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＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」