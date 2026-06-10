コーヒー好きが全体の66％、よく飲むのは市販のコーヒー　自分で淹れるコーヒーは「価格」と「コクや深み」を重視

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「コーヒーに関する調査（2026年）」を実施しました。毎日の暮らしに欠かせない飲み物として、広く愛されているコーヒー。豆の産地や焙煎にまでこだわる本格派から、手軽な市販品を楽しむ層、仕事の眠気覚ましとして割り切る層まで、その向き合い方は多種多様です。今回は、コーヒーを好きな度合、飲むシーン、選ぶポイント、飲み方、そして飲む以外の用途について調査しました。



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https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260610coffee

■調査結果

コーヒーが好きな人は66.0%。中でも「市販のものをよく飲んでいる」が40.5%で最多。

「コーヒーが好き」な割合は年代があがるほど高く、60代では8割に達する。20代、30代で「コーヒーは好きではない」は3割を超える。＜図1＞

「おやつ・間食のお供に」コーヒーを飲む人が42.4%。続いて「朝食のお供に」「毎朝の習慣として」「朝起きてすぐの目覚ましに」など朝の時間帯に飲む人が多い。

特に女性は「おやつ・間食のお供に」コーヒーを飲む人が55.4%と高い。＜図2＞

コーヒーを選ぶときに重視するポイントは、「価格の安さ」「コクや深み」が3割台でTOP2。

コーヒー選びに「価格の安さ」を重視する人は年代が高いほど多くなる。＜図3＞

ホット・アイス問わず、最も多いコーヒーの飲み方は「ブラックで飲む」。次いで「コーヒーフレッシュ・牛乳を入れて飲む」、「コーヒーフレッシュ・牛乳とガムシロップ・砂糖を入れて飲む」が多い。

年代が高いほど、コーヒーを「ホットで飲む」人が多い。＜図4＞

飲む以外のコーヒーの用途は、お菓子作りや料理の隠し味として使うほか、臭い対策やガーデニング・染物などの使用がみられた。＜図5＞

■調査項目

□属性設問

□コーヒーが好きな度合

□コーヒーを飲むシーン

□自分で淹れるコーヒーの重視ポイント

□コーヒーの飲み方

□飲む以外のコーヒーの用途

◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ

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■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2026年6月5日（金）～6日（土）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆

株式会社クロス・マーケティング 広報担当マーケティング部

TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275

E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp

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＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」