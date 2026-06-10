インパクトオフィサーの学校、「Impact Officer Community Party」を開催。1-2期生・講師等実践者35名が集結、第3期・開講決定へ

株式会社UNERI

社会課題解決型スタートアップのエコシステム構築を行う株式会社UNERI（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：河合将樹）は、2026年5月29日、「インパクトオフィサーの学校」の1-2期生・講師・招待ゲストが集う交流イベント「Impact Officer Community Party」を開催したことをお知らせします。

当日は約40名が参加し、採択者や講師によるライトトーク、海外白書の共有、グループ対話、ネットワーキングなどを実施しました。

組織を超えた交流を通じて、それぞれの活動や挑戦を共有し、新たな出会いや共創のきっかけが生まれる場となりました。

■ Impact Officer Community Partyについて

本イベントは、「インパクトオフィサーの学校」の1-2期生・講師・招待ゲストが集まり、実践知の共有と新たな共創の創出を目的として開催されました。

当日は以下のプログラムを実施しました。

・「インパクトオフィサーの学校」紹介

・採択者・講師によるライトトーク

・協賛企業紹介・乾杯

・「インパクトオフィサーの白書(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000062589.html)」の共有

・特別セッション（米日財団との対談）

・特別セッション（インド最大級のインパクト投資ファンドAavishkaar Capitalの登壇）

・交流会

■ インド最大級のインパクト投資ファンドAavishkaarとの特別セッション

Aavishkaar(https://aavishkaargroup.com/)は、運用資産約8億米ドル（約1,200億円）を誇るインド最大級のインパクト投資ファンドであり、農業・金融包摂・ヘルスケア・気候変動分野を中心に投資を行い、これまでに1億4,000万人以上へ社会的インパクトを届けてきました。

今回、Aavishkaar Capital(https://aavishkaarcapital.in/)のImpact Investing Managing DirectorであるSowmya Suryanarayanan氏(https://www.linkedin.com/in/sowmyasuryanarayanan/)をゲストに迎え、オンラインセッションを実施しました。

Sowmya氏と参加者のオンライン対話

本セッションは、インパクトオフィサーの学校が実施した「インパクトオフィサーの白書」の調査をきっかけに実現し、参加者はインドにおけるインパクト投資の現状や、グローバル市場におけるインパクトの潮流について直接質問出来る場になりました。

また、国境を越えて学び合う機会となり、参加者のみなさまからも高い評価をいただきました。

■ ご協賛企業のご紹介

本イベントは、社会課題解決や持続可能な社会づくりに取り組む企業の皆さまにご協賛いただき開催いたしました。

■ 参加者の声

- ASOBI BEER(https://www.asobi.beer/?srsltid=AfmBOorkg7rgqwMpP4RZRAy0PTmL_2T4yTw6OnFqnYHWvMSPKJLX9D90)（株式会社ローカルフラッグ(https://local-flag.co.jp/)）- - 京都府与謝野町産ホップを使用したクラフトビール。- - 柑橘を思わせる華やかな香りと、キレのある苦味、地域資源を活かしたものづくりが特徴です。- - 交流の場を彩るドリンクとしてご提供いただきました。- Me ICE(https://metimefoods.jp/)（株式会社(https://lacus.co.jp/)LacuS(https://lacus.co.jp/)）- - 「明日につながる今日のご褒美」をコンセプトに開発された完全栄養食アイス。- - たんぱく質・カルシウム・ビタミンなどを手軽に摂取できる設計となっており、健康と美味しさを両立した新しいフード体験を提供しています。- - イベントでは参加者へのデザートとしてご提供いただきました。- JOUCHU(https://jo-chu.com/)（ナオライ株式会社(https://www.naorai.co/)）- - 株式会社NAORAIが開発した新しい浄酎ブランド。- - 独自の低温浄溜技術によって日本酒の香りや旨味を凝縮し、「時をためて、人と社会を醸す」というコンセプトを体現しています。- - 参加者同士の対話を深める一杯としてご提供いただきました。

参加者からは、

「とても濃い時間だった。今後のインパクトオフィサーの学校のコミュニティでの活動が楽しみ！」

「インパクトの最前線で活動する実践者と直接話せた」

「学びだけでなく仲間ができた」

「グローバルなインパクト投資の動向を知ることができた」

など、多くの反響をいただきました。

■ 第3期生募集について

現在、2026年度「インパクトオフィサーの学校 第3期」の募集準備を進めています。

募集開始に先立ち、最新情報をお届けするメールマガジンの登録受付を開始しております。

社会的インパクトと事業成長の両立を目指す方々のご参加をお待ちしております。

【公式サイト】

https://uneri.co.jp/io-school

■ 株式会社UNERIについて

株式会社UNERIは、「起業家の尊厳を回復させ、全てのイノベーターが自分の道を歩める社会をつくる」というミッションのもと、2020年に設立された会社です。特に、社会課題系スタートアップの人材育成・企業/行政連携・投資事業を展開しています。2025年4月に投資事業を開始し、UNERI Capitalというファンドを通じて投資を実施しています。

名称：株式会社UNERI

代表：河合 将樹

Webサイト：https://uneri.co.jp/ 、https://uneri.co.jp/capital

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社UNERI 広報

Email：info@uneri.co.jp