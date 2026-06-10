【日野市×PoliPoli Gov】公共施設跡地利用に関する意見募集を開始

株式会社PoliPoli- 意見募集ページURL：https://polipoli-gov.com/issues/IRAh4wz9YsqHe3RcRwyy(https://polipoli-gov.com/issues/IRAh4wz9YsqHe3RcRwyy)- 行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』での取り組み- 募集期限は、2026年6月30日（火）まで

株式会社PoliPoli（所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真）は、東京都日野市が実施する公共施設跡地利用の方向性案に関する意見募集に『PoliPoli Gov』が導入されることをお知らせします。

意見募集の概要

テーマ：「おかのうえプロジェクト」の方向性を、みんなでふりかえろう！

募集期間：2026年6月8日（月）から 2026年6月30日（火）23:59まで

URL：https://polipoli-gov.com/issues/IRAh4wz9YsqHe3RcRwyy (https://polipoli-gov.com/issues/IRAh4wz9YsqHe3RcRwyy)

「日野市地域共創プラットフォーム（『PoliPoli Gov』を使用）」での意見募集実施の背景・目的

日野市では、2028年度末に閉鎖が予定されている「平山台健康・市民支援センター」の跡地について、地域住民の方と一緒にこれからの使い方を考える「おかのうえプロジェクト」(https://www.city.hino.lg.jp/shisei/keikaku/shisetsukanri/1027526/1027528/index.html)を進めています。

2025年度に、活用案として「５つの要素」をまとめました。

今回の意見募集では、この方向性の案について、住民の皆さまの自由な意見を募集します。いただいた意見は、2026年度の方針案の検討を深めるために活用されます。

※「日野市地域共創プラットフォーム」

まちのさまざまな声やアイデアを集めて見えるようにする日野市のオンラインのプラットフォームです。集まった声やアイデアをシェアすることで、プロジェクトやアクションにつなげることを目指します。

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov （ポリポリガブ)』 とは

住民と行政が共に社会を創るための「政策共創プラットフォーム」です。誰もがオンラインで気軽に、アイデアを行政に届けることができます。国民や住民の行政に対する意見や要望を聴く活動（＝広聴）をデジタル時代に対応した新たな仕組みへアップデートし、一人ひとりの幸せな暮らしに貢献します。

＜サービスの仕組み＞

PoliPoli Govに行政から政策に関する相談が届きます

住民は意見やアイデアの投稿や、共感するコメントに「いいね」ができます

PoliPoliがコメントを分析し、行政が政策づくりの参考にします

今後の展望：住民と行政が政策を共に創る時代へ

PoliPoliは、ミッション「新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。」を実現するため、サービス提供を通じて政策立案プロセスのアップデートを、引き続き提言してまいります。

日本は、「自らの意見が社会に反映されていない」と感じる国民が7割以上と高い水準になっています。この課題を解決するためには、誰でも気軽に行政との仕組みづくりに参加できるツールが必要です。サービス提供を通じて、住民と行政が共に政策を創る「政策共創」ができる社会を目指しています。

省庁・自治体様向け

『PoliPoli Gov』サービス紹介ページ：https://about.polipoli-gov.com/

会社概要

会社名：株式会社PoliPoli

代表者：伊藤和真

所在地：東京都千代田区平河町2-5-3

設立：2018年2月

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work/

事業内容：

政治に声を届けるウェブサイト『PoliPoli(https://polipoli-web.com/)』

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)』

企業・団体向け「政策経営」のためのサポートサービス『PoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)』

政策情報メディア『政治ドットコム(https://say-g.com/)』

社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund(https://policy.fund/)』

SIBを活用した地域課題解決のためのプロジェクト『自治体共創ファンド(https://sib-fund.com/)』

「官民連携コーディネーター」をはじめ、採用募集中です

詳しくはこちら：

https://herp.careers/v1/polipoli/uvFLdDxZ_NG_

https://polipoli.notion.site/PoliPoli-97249831893141dc968440811591fbe3