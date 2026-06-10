掲載写真700本超、ヴィンテージ・セイコーの決定版『JAPAN VINTAGE SEIKO』 BOOKが本日6月10日に発売

株式会社シーズ・ファクトリーJAPAN VINTAGE SEIKO（限定カバー）

アンティーク時計専門誌『LowBEAT（ロービート）』を発行する株式会社シーズ・ファクトリー（本社：東京都港区、代表取締役：神谷アントニオ）は、本日2026年6月10日（水）、1950年代から1990年代までのヴィンテージ・セイコーに特化した究極のカタログブック『JAPAN VINTAGE SEIKO』BOOKを発売いたします。

本書は、掲載写真700本以上という圧倒的なボリュームを誇り、解説はすべて日本語と英語のバイリンガル併記を採用。一般の時計愛好家のみならず、国内外の時計販売店、メーカー関係者、そして研究者にとっても「一生モノの資料・保管本」として本棚に残すべき、資料的価値の高い一冊として仕上げました。

世界的なヴィンテージ・セイコー熱への回答と、アニバーサリーイヤー

日本の時計産業の発展を牽引し、世界の時計史をも塗り替えてきたセイコー（SEIKO）。その卓越した技術力とデザインが凝縮された1950年代～1990年代のモデルは、現代において「ヴィンテージ・セイコー」として国内外で爆発的な評価と人気を集めています。市場規模が拡大する一方で、これまでその魅力を体系的に網羅し、ディテールまで検証した資料は不足していました。

アンティーク時計の分野で長年培ってきた歴史と実績を持つ出版社である株式会社シーズ・ファクトリーは、セイコーが紡いできた時計作りの歩みに対し、深いリスペクト（敬意）の念を抱き続けてきました。セイコーの歴史において記念すべきアニバーサリーイヤーである2026年。この特別なタイミングに満を持して本書を企画いたしました。

いまや「世界の資産」となった国産時計の黄金期を後世に語り継ぐため、単なる流行のバイヤーズガイドではない、10年、20年先も愛好家や業界関係者の「教科書」であり続ける本を作りたい。その強い想いから生まれた本となります。

詳細を見る :https://www.vintage-seiko.shop/

本書の特徴

- 写真700本以上、日英併記で世界中の愛好家・業界人が「一生手元に置くべき保管本」誌面には、コンディション極上の希少な個体を700本以上掲載。全ページフルカラーで、文字盤の質感から針の形状、ケースの仕上げにいたるまで、まるで実物をルーペで覗いているかのような臨場感で再現しています。さらに、世界的なヴィンテージ・セイコーの需要の高まりに応え、全編にわたり日本語と英語のバイリンガル表記を導入。一過性のトレンド情報ではないため、書斎やショップのディスプレイ、本棚に「ずっと置いておける一級のコレクターズアイテム（保管本）」として、国内外問わず末永くご愛用いただけます。- 雑誌『LowBEAT』および本田義彦氏全面監修による絶対的な信頼性アンティーク時計のバイブルとして信頼を集める専門誌『LowBEAT』に加え、国内外のコレクターから絶大な支持を得る国産時計研究家の本田義彦氏が全面協力。同氏の深い造詣と、これまでに蓄積された膨大な知見を惜しみなく注ぎ込むことで、コンテンツの正確性と信頼性を極限まで高めました。専門メディアとトップ研究者のタッグだからこそ実現した、時計史に残る最高峰のクオリティをお届けします。本書は1950年代の黎明期から、クォーツ革命を経て1990年代に至るまでのヴィンテージ・セイコーを網羅。各モデルの歴史的背景、構造的特徴、製造年代による微細な仕様変更など、細部に至るまで徹底的な検証を行っています。単に眺めて楽しむ写真集ではなく、真贋の極め手やディテールを学ぶことができる「勉強本」「研究本」として、時計販売店での接客マニュアルや、バイヤーの査定基準、メーカーのアーカイブ研究にも耐えうる一級の資料的価値を備えています。JAPAN VINTAGE SEIKO 頁画像JAPAN VINTAGE SEIKO 頁画像JAPAN VINTAGE SEIKO 頁画像JAPAN VINTAGE SEIKO 頁画像

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35056/table/21_1_3f0d9c152061a6827d366e2178f55cca.jpg?v=202606100451 ]詳細を見る :https://www.vintage-seiko.shop/

JAPAN VINTAGE SEIKO（通常カバー）

株式会社シーズ・ファクトリーについて

株式会社シーズ・ファクトリーは、時計を中心にライフスタイル、カルチャーを発信する歴史ある出版社でありメディア会社です。特にアンティーク・ヴィンテージ時計の分野においては、専門誌『LowBEAT』をはじめとする数々の高精度なメディア・書籍を展開。その正確な情報力と美しいビジュアル構成は、国内のみならず世界の時計愛好家や時計業界関係者から高い評価と信頼を得ています。

会社名：株式会社シーズ・ファクトリー

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4-6-3 シャトー佐和ビル2階

代表者：代表取締役：神谷アントニオ

事業内容： 雑誌・書籍の出版、各種メディアの運営、イベント企画

本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ先

株式会社シーズ・ファクトリー（広報）

TEL：03-5562-0841／E-mail：info@cs-factory.co.jp

※誌面画像、表紙データなどの高解像度素材をご用意しております。書評のための献本、著者・監修者へのインタビュー等も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。