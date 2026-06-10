チエル、「第70回全国学芸サイエンスコンクール」に協賛

チエル株式会社

学校教育向けにICT利活用を支援するチエル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：川居 睦）は、株式会社旺文社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：粂川 秀樹）が主催する「第70回全国学芸サイエンスコンクール」に協賛企業として参画することをお知らせいたします。

「全国学芸サイエンスコンクール」は、青少年の学術・科学および文芸の振興奨励を目的として1957年（昭和32年）にスタートし、本年で第70回を迎えます。全国の小・中・高校生が、夏休みの創作活動や総合学習、課外活動での学習成果を発表する場として広く親しまれており、昨年（第69回）の応募作品総数は73,719点にのぼりました。本年度からは新たに「イノベーションジャンル」が設けられ、アントレプレナーシップを育む「スタートアップ部門」を含む全13部門で作品が募集されています。

◯協賛にあたって ─ 私たちの想い

チエルは、「子供たちの未来のために、世界中の先生をICTで支える」という企業理念のもと、教育市場に特化したICT専業メーカーとして、学びの現場を支える製品・サービスを開発してまいりました。

GIGAスクール構想の進展により、子供たちが日常的にICTを活用して学び、自ら問いを立て、考えを形にする機会はますます広がっています。「全国学芸サイエンスコンクール」の開催の目的である「全国の小学生・中学生・高校生の研究・アート及び文芸の振興・奨励と、青少年の個性の育成」は、変化の激しいこれからの社会を生きる子供たちにとってとても重要です。

子供たちの自由な発想と挑戦が、安心できる環境のなかで存分に発揮されること。そして、その学びを支える先生方の取り組みが、より豊かなものになること。チエルは本コンクールへの協賛を通じて、次世代を担う子供たちの個性の育成を応援してまいります。

◯「第70回全国学芸サイエンスコンクール」開催概要

※ コンクールの詳細・最新情報は、主催者である株式会社旺文社の特設サイト(https://www.obunsha.co.jp/gakkon/)をご覧ください。

チエル株式会社

「子供たちの未来のために、世界中の先生を ICT で支える」という企業理念のもと、シェア NO.1 のフルデジタル CALL システムや、タブレット対応授業支援システム、クラウド型教材配信サービスなどを開発しワンストップで提供する、教育市場に特化した ICT 専業メーカーです。

【会社概要】

会社名 ：チエル株式会社【東証スタンダード・コード番号：3933】

代表者 ：代表取締役 川居 睦

本社所在地 ：東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー22F

設立 ：1997年10月1日

資本金 ：3.36億円

事業内容 ：教育ICT事業

ホームページ：https://www.chieru.co.jp

取材に関するお問合せ先

チエル株式会社 プロモーション部（広報担当） E-mail：tm-pr@chieru.co.jp