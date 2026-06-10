【夜鳴きそばを食べ損ねるホテル客室！？】満足度9割を記録したドーミーイン四日市「睡眠ととのいルーム」が大反響！　6月・7月プレオープンの「千歳」「小松」へ拡大導入決定

株式会社Morght

睡眠ブランド「NELL（ネル）」を運営する株式会社Morght（本社：東京都港区、代表取締役：土井皓貴）は、株式会社共立メンテナンスが運営するビジネスホテルチェーン「ドーミーイン」の100棟目としてプレオープンした「天然温泉 緋衣の湯 ドーミーイン四日市」にて展開中のコンセプトルーム「睡眠ととのいルーム」において、宿泊者アンケートで9割以上のお客様から「満足」との高い評価をいただいたことをお知らせいたします。

この大反響を受け、2026年6月24日（水）にプレオープンする「ドーミーイン千歳」（北海道）、および7月3日（金）にプレオープンする「ドーミーイン小松」（石川県）の2施設においても、「睡眠ととのいルーム」の拡大導入が正式に決定いたしました。

■ 満足度9割超！宿泊者から届いた「嬉しい悲鳴」の数々

4月のルームオープン日以来、「睡眠ととのいルーム」は大変多くのご予約をいただき、実際に宿泊されたお客様を対象としたアンケートでは9割以上の方が「満足した」と回答されました。

特に、NELLの技術を結集した最上位マットレス「Model H」やかけ布団などが生み出す圧倒的な寝心地に対し、ドーミーインの熱烈なファン（ドミニスタ）の皆様からも驚きと感動の声が寄せられています。

【お客様からのリアルな声（アンケートより抜粋）】

「ベッドが非常に気持ち良かったため、すぐに寝てしまい寝具の利用や夜鳴きそばを食べることが出来なくなってしまいました。それくらい寝心地が最高でした。」（30代男性）

「サウナの後にお部屋に戻って横になったら、早めに眠ってしまい、見たい番組を見逃してしまいました。翌朝の身体の軽さに驚いています。」（40代女性）

ドーミーイン名物の「夜鳴きそば」や客室でのテレビ時間を忘れてしまうほど、またたく間に深い眠りへと誘う「極上の寝落ち体験」が、多くのお客様の心身を究極の休息へと導いています。

■ 好評につき全国へ拡大！北海道「千歳」・石川「小松」への導入が決定

四日市での大きな反響を受け、新規オープンする以下2施設への「睡眠ととのいルーム」の導入が決定いたしました。これにより、地方遠征ビジネスパーソンや観光客の皆様へ、さらに広くNELLの睡眠体験をお届けすることが可能になります。

1. 「天然温泉 鶴舞の湯 ドーミーイン千歳」（北海道）

オープン日： 2026年6月24日（水）

特徴： 新千歳空港からのアクセスも良く、北海道観光やビジネスの新たな拠点。北の大地で冷えた身体をサウナで温めた後、NELLのフルラインナップが優しく包み込みます。

公式サイトURL

https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/chitose/

2. 「天然温泉 碧宝（へきほう）の湯 ドーミーイン小松」（石川県）

オープン日： 2026年7月3日（金）

特徴： 北陸新幹線延伸で沸く石川県の新たな注目スポット。旅の疲れを翌朝に一切残さない、究極のリカバリー空間を提供します。

公式サイトURL

https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/komatsu/

■ 「NELL for Hotels」マットレスの宿泊施設導入事業について

「NELL」は、「Sleep for Great Tomorrow.（素晴らしい明日を生きるための睡眠を）」をモットーに掲げ、家具の街として知られる福岡県大川市の老舗マットレス工場と製品を共同開発している寝具ブランドです。

通常は店舗を持たず、自宅で納得いくまで体験できる「120日間のフリートライアル期間」を設けるなど、WEB中心のD2Cモデルを展開してきました。一方で、「慣れない旅行や出張先だからこそ、ホテルでしっかりと良質な睡眠を取ることが大切である」という考えのもと、2022年3月より宿泊施設への導入を開始いたしました。

初の導入以降、ホテル事業者様から「宿泊者様からの反響が非常に良い」「施設のニーズに応じたカスタマイズが可能」など高い評価をいただき、導入相談が急増。これを受け、2024年1月より宿泊施設向け導入事業「NELL for Hotels」を正式に開始いたしました。



優れた体圧分散と寝返りのしやすさを追求した圧倒的な品質、ホテル運用に適したメンテナンス性の高さに加え、導入しやすいコストパフォーマンスが評価され、これまでに全国222施設のホテル・宿泊施設に、累計4,956台の「NELL マットレス」シリーズをご提供しています。

NELL for HOTELS公式サイト

https://nell.life/experience/hotels

■「サウナでととのい、NELLで仕上げる」--究極コンディショニング・ルーティーン

15時のチェックインから翌日11時のチェックアウトまで、最大20時間のホテル滞在。その中心に「睡眠」を据えることで、宿泊体験は単なる休憩から、心身をアップデートする「コンディショニング」へと変わります。

ドーミーインが誇るサウナ体験と、NELLのプロダクトが融合した、理想的な滞在の流れをご紹介します。

【チェックイン後】サウナと温泉で、眠りのための土台をつくる

まずは、ドーミーイン四日市自慢の天然温泉と、オートロウリュを完備した本格サウナへ。身体の芯から温まり、水風呂と外気浴を繰り返すことで、自律神経がゆるやかに整っていきます。

湯上がりには、湯上がりアイスサービスや漫画コーナー、マッサージチェアでリラックス。サウナーの方はもちろん、すべてのお客様が「深い休息」への準備を整えることができます。

【夜】心とお腹を満たす、お馴染みの名物

少しお腹が空いてきた夜には、ドーミーインの名物お夜食「夜鳴きそば」を。あっさりとした鶏がらベースの醤油スープは、心までほぐれる優しい味わい。ハーフサイズなので、夜の充足感を楽しみつつ、胃に負担をかけずに眠りへと向かえます。

【入眠前】NELL製品による「眠りの儀式」

お部屋に戻ったら、NELLのプロダクトをメイン活用した入眠準備を。

温める： 「NELL ふとん乾燥機」で、お布団を理想的な温度とふっくらした質感に。

香る： 「NELL ファブリックミスト」をひと吹きし、安らぎの香りに包まれます。

温もりと香りが広がるお布団へ滑り込む瞬間、日常の緊張から解き放たれる多幸感が訪れます。

【就寝】「Model H」が導く、かつてない深い眠り

目を閉じれば、NELLの技術を結集した最上位モデル「Model H」が、あなたの身体を緻密にサポート。

圧倒的なコイル数が、スムーズな寝返りを手助けし、血流を妨げない理想的な睡眠環境を維持します。まくら、かけ布団とのトータルコーディネートにより、朝まで途切れることのない深い眠りをご体感いただけます。

【起床】軽やかな身体で迎える朝

目覚めた瞬間に感じるのは、驚くほどの「身体の軽さ」です。

心地よい空腹感とともに、ドーミーイン自慢の朝食バイキングへ。地域ごとの「ご当地逸品料理」や、彩り豊かな「小鉢横丁」に目も舌も楽しませてもらえば、心身のコンディションは完璧に「仕上がり」ます。

【チェックアウト】最高のコンディションで、次の一歩へ

フロントへ向かう足取りの軽さに、自分自身で驚くかもしれません。

サウナで「ととのい」、NELLで「仕上げた」身体は、活力に満ち溢れています。充実した滞在を終えたあなたは、今日という一日をこれまで以上にアクティブに、そして最高な気分でスタートできるはずです。

◼️「天然温泉 緋衣の湯 ドーミーイン四日市」施設概要

名称： 天然温泉 緋衣の湯 ドーミーイン四日市

所在地： 〒510-0067 三重県四日市市浜田町１－４

睡眠ととのいルーム数： 限定4室

予約方法： ドーミーイン公式サイトより「睡眠ととのいルーム」プランを選択

公式サイト：https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/yokkaichi/

■「睡眠休養感」を向上させる睡眠ブランド「NELL」について

2020年10月にスタートした、D2C寝具ブランドです。睡眠の本質を「準備」と捉え、生活者が睡眠時間以外の生活において最高のパフォーマンスを発揮できるように、「質の高い準備=睡眠」を提供することを目的に、製品の研究・開発を行っています。

・公式サイト

https://nell.life/

■睡眠メディア「WENELL（ウィーネル）」について

「WENELL（ウィーネル）」は、睡眠にかかわる悩みを感じているすべての方々へ向けて、解決のヒントとなるような有益な情報を網羅的にお届けすることで、様々な悩みの解決・緩和の一助になりたい、というアイデアからスタートしました。「WENELL（ウィーネル）」がお届けする情報をもとに色々なアクションをお試しいただきながら、ご自身にあった寝具やルーティンを見つけていただきたいと考えています。・WENELLhttps://nell.life/wenell/

■株式会社Morght 会社概要

設立：2018年5月23日

代表者：代表取締役 土井皓貴

事業内容：D2C寝具ブランド「NELL」製品の企画・販売

本社：東京都港区南青山3-1-34 3rd MINAMI AOYAMA6F

資本金：3,312万円

・会社ホームページ

https://morght.com/

・公式Instagram

https://www.instagram.com/nell_mattress/

・公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/NELL_mattress

・睡眠メディア「WENELL（ウィーネル）」

https://nell.life/wenell/