名前に宿る“言霊”から本質・宿命・縁・未来を読み解く！麻倉蒼衣氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年6月10日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、テレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石 惠充）制作の「名前に宿る霊力で運命掌握×願望成就【日向国の言霊霊能者】麻倉蒼衣」の提供を開始いたしました。

■「名前に宿る霊力で運命掌握×願望成就【日向国の言霊霊能者】麻倉蒼衣」とは

本コンテンツは、麻倉蒼衣氏による特別な鑑定を再現したものです。人が生まれた瞬間に授かる“名前”に宿る言霊をもとに、魂の本質や人生の役割、そして未来へと繋がる運命を読み解きます。名前から放たれる色・温度・霊力を霊視し、生まれ持った才能や宿命、先祖や過去世から受け継がれる影響、さらには守護霊との繋がりまでを深く鑑定。さらに、大切な人との“名前の共鳴”から、魂同士の縁や関係性の意味を明らかにします。また、心の奥底に眠る本音や願望を“言霊”として映し出し、恋愛や人生が動く転機も鮮明に可視化。最後には、今のあなたに必要な導きを届ける「言霊祝詞」が、未来へ進むためのメッセージをお伝えします。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、姓名などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_askrktdm_tel/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：名前に宿る霊力で運命掌握×願望成就【日向国の言霊霊能者】麻倉蒼衣- 提供開始日：2026年6月10日（水）- 料金：990円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_askrktdm_tel/

■コンテンツ監修者

麻倉蒼衣（あさくら あおい）

まるで導かれるようにスピリチュアルの世界へと歩みを進める。最初はタロットカードを通じた対話からキャリアをスタートし、鑑定を重ねる中で霊的な対話の力を開花。

守護霊からのメッセージを伝えるスピリチュアルリーディングや、過去世リーディング、浄化・復元・ヒーリングなど幅広い分野で相談者をサポート。

また、占うだけにとどまらず、タロットスクールの講師としても活動。生徒の指導にも力を注ぎ、プロの占い師を輩出するなど、後進の育成にも尽力する。結婚・出産を経てしばらく活動を控えていた時期を経たのち、再び多くの方とのご縁を深めるために「開運サロン天地の水」を開設。育児と並行しながら、魂の成長をテーマにしたより深い鑑定・ヒーリングを提供。

2025年からは、鹿児島サロン（曽於市）を拠点に、鹿児島・都城エリアでも活動を広げ、より多くのお客様の人生に寄り添う鑑定を展開予定。

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■テレシスネットワーク株式会社

・所在地：〒107-6123 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル23階

・設立：1991年8月6日

・代表者：代表取締役 鷹石 惠充

・URL： https://www.telsys.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com



