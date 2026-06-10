Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた、新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』2026」をWOWOWで今夏に放送・配信決定！

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Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」新たなエンタテインメントショーをお届け！

2025年、デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLE。年末には3年連続となる日本レコード大賞を獲得、さらに第76回NHK紅白歌合戦の大トリを務め、令和を代表するトップアーティストとしての実力と存在感を示した。そして2026年1月1日より、自身にとって新たなステージとなる「フェーズ3」を始動。その活動の一つ一つに大きな注目が集まっている。

そんな彼らが昨年に続いて開催する「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」は、ライブコンサートやフェスティバルとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいタイプのエンタテインメントショー。6月10日、11日の2日間にわたりKアリーナ横浜で行なわれるこの画期的なイベントの模様を、WOWOWではDAY-1、DAY-2として放送・配信する。各日ともに多彩なアーティストを迎え、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う祭典。ぜひお見逃しなく！

【番組情報】

Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』2026

DAY-1、DAY-2

今夏放送・配信予定

※放送・配信終了後～1週間のアーカイブ配信あり

＜出演＞

［DAY-1］

Mrs. GREEN APPLE / AI / asmi / 超ときめき(ハート)宣伝部 / ORANGE RANGE / s**t kingz / TOMORROW X TOGETHER

［DAY-2］

Mrs. GREEN APPLE / FRUITS ZIPPER / 上白石萌音 / マキシマム ザ ホルモン（※ライブ演奏シーンの放送・配信なし） / ネクライトーキー / サカグチアミ / TWS

収録日：2026年6月10、11日

収録場所：神奈川 Ｋアリーナ横浜

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/(https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/)