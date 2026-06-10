八ヶ岳・南アルプス・富士山の大パノラマの中に約40万本のひまわりが咲き誇る！「北杜市明野サンフラワーフェス2026」

北杜市

山梨県北杜市（市長：大柴邦彦）と北杜市明野サンフラワーフェス実行委員会（会長：秋山俊和）は、日本有数の日照時間の長さを誇る山梨県北杜市明野町で、令和8年7月18日（土）から8月16日（日）の期間、八ヶ岳・南アルプス・富士山を望む大パノラマの中に約40万本のひまわりを咲かせる「北杜市明野サンフラワーフェス2026」を今年も開催いたします。

会場では、約4ヘクタールの広大なひまわり畑の中を自由に散策できるほか、市内の特産物などを使った飲食店等が出店する「ひまわりマルシェ」を開催。「ほくとサンフェスフォトコンテスト2026」も同時開催し、Instagramを通じて撮影した写真を募集して訪れた皆さんも会場を盛り上げます。

また、ひまわり畑の管理を地域住民と共に担う「サンフェスサポーター」を随時募集しているほか、前年度はサポーター限定イベントとして実施した「ひまわりライトアップ」を、今年は初めて一般来場者向けに開催します。開催日は令和8年8月14日（金）を予定。昼間とは異なる、ライトに照らされた幻想的なひまわり畑の風景と、澄んだ夜空に広がる星々が特別な夏の夜を演出します。山あいからは例年同日に花火大会が開催予定であり、北杜の夏ならではの景観をお楽しみいただけます。

▲北杜市明野サンフラワーフェス2026公式ポスターA▲北杜市明野サンフラワーフェス2026公式ポスターB

山梨県の北西部に位置する北杜市は、首都圏から車で2時間とアクセスが良く、南アルプス、八ヶ岳、奥秩父山塊など日本有数の山々に囲まれ、美しい山岳景観を誇っています。会場となる北杜市明野町は、日本の平均年間日照時間およそ2,000時間に対し2,500時間を超えるエリアであり、この日照時間の長さを活かし、地域の人の手によりひまわりの種が蒔かれ、約40万本の花を咲かせます。「日本を代表する山々」と「ひまわり」との大パノラマは、ここでしか見ることができない圧巻の景観です。

▲過去の会場の様子▲富士山とひまわりの共演

「北杜市明野サンフラワーフェス2026」開催概要

【期間】 令和8年7月18日(土)～8月16日(日)

【時間】 9：00～17：00

【会場】 メイン会場（山梨県北杜市明野町浅尾5664他）、

農村公園会場（山梨県北杜市明野町上手13811他）

【入場料金】 無料

【ひまわり協力金】 車1台1,000円、二輪車1台500円（自転車無料）、バス1台5,000円

【関連コンテンツ】ひまわりマルシェ、ほくとサンフェスフォトコンテスト2026、サンフェスサポーター制度

【詳細】

・ポータルサイト：https://hokutosunfes.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/h.sunfes/

▲北杜市明野サンフラワーフェス2026公式リーフレットA表面▲北杜市明野サンフラワーフェス2026公式リーフレットA裏面

フォトコンテスト開催！あなたのとっておきの１枚を募集

●ほくとサンフェスフォトコンテスト2026

イベント開催期間中、Instagramを通じて、会場で撮影した写真を募集します。入賞者には、北杜市の特産品が楽しめるグルメの詰め合わせを贈呈。さらに、入賞作品の中から来年度のイベントチラシ・ポスターに採用します。ひまわり畑でのとっておきの1枚をご応募ください。

▲ほくとサンフェスフォトコンテスト2026

【応募期間】 令和8年7月18日(土)～8月16日(日)

【応募資格】 Instagramアカウントをお持ちの方（プロ・アマおよび市内・市外在住は問いません。）

【応募方法】 北杜市公式アカウント「@hokuto_yamanashi」をフォローし、撮影写真に「@hokuto_yamanashi」をタグ付け、「#ほくとサンフェスフォトコンテスト2026」「#北杜市」両ハッシュタグを付けて投稿。

※タグ付けおよびハッシュタグがない投稿は無効とします。

※応募時に当該画像のデータを保管しておくこと。期間中何度でも応募可能。（同一作品の応募は1回のみ）

※1回の投稿で複数の写真を投稿した場合は最初の1枚のみを審査の対象とします。

【入賞景品】（※入賞は一人1点まで）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120806/table/121_1_894c7cd6bd3f007fda14fb7496409c59.jpg?v=202606100451 ]

※部門は選考の過程において、追加・変更する場合があります

【審査および発表】

・応募期間終了後に審査を行い、入賞作品を選出します。

・令和8年9月以降に、受賞者に対し、Instagramのメッセージ機能により直接通知します。（1週間以内に返信がない場合、入賞を取り消す場合がありますのでご了承ください）

・審査結果は「広報ほくと」や市公式ホームページ等で発表します。

【本件に関する一般からのお問合せ先】

北杜市明野サンフラワーフェス実行委員会事務局（北杜市役所観光課）

電 話：0551-42-1351 FAX：0551-42-5216

メール：kankou@city.hokuto.yamanashi.jp