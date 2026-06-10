【導入事例】株式会社結わえる、スワイプ型LPの「お客様の声」をLPcatsのAIアナリストがUGC風デザインへ改善提案、CVR改善率約217%を達成

株式会社エフカフェ

株式会社エフカフェ（大阪市淀川区、代表取締役：江上 周平）が提供する、CVR向上につながるスワイプ型LP改善プラットフォーム「LPcats」は、このたび株式会社結わえる（東京都千代田区、代表取締役社長：荻野 芳隆）が提供する健康食「寝かせ玄米(R)」のLPに導入され、LPcatsのAIアナリスト機能による分析・改善提案を実施しました。

その結果、「お客様の声」エリアのUGC風デザインへの改修により、ABテストでCVR改善率約217%、統計的有意差判定において勝率97.28%を達成しました。

概要

健康食ブランド「YUWAERU」を展開する株式会社結わえる様では、LP中盤の「お客様の声」が平均1.1秒で流し見され、信頼・共感の形成が不十分なまま終盤で離脱が発生していました。

LPcatsのAIレポート機能による行動データの分析を経て、「お客様の声」ステップをUGC風デザインへ改修。ABテストの結果、CVR改善率約217%を実現しました。

導入の背景

LP中盤の「お客様の声」ステップへの平均滞在時間がわずか1.1秒にとどまり、本来ここで形成されるべき信頼・共感が得られていないことが課題でした。

その結果、終盤のステップに判断負荷が集中し、CVRの天井をつくる構造になっていました。

施策内容

LPcatsのAIレポート機能による行動データの分析をもとに、「お客様の声」ステップをUGC風デザインへ改修。画像挿入・強調色・視線誘導の再設計により、限られた滞在時間でも核心となる声が伝わるレイアウトへ変更しました。

改修後の新デザインは、LPcatsのABテスト機能で改修前のデザインと並走させ、効果を検証しました。

成果

本施策により、以下の成果が得られました。

- CVR改善率：約217%（同一広告配信での比較）- ABテスト勝率：97.28%（Bパターン）- 統計的に有意な改善傾向を確認

※本事例の数値は、結わえる様のLPで実施したABテストの実測値です。掲載にあたっては結わえる様の承諾を得ています。なお、対象LPは非公開のため、本記事ではLPそのもののURL・キャプチャの掲載は行っておりません。

詳細インタビュー

本施策の背景や運用の詳細については、以下のインタビュー記事にてご紹介しています。

LPの「お客様の声」をAIが提案、UGC風デザインへの改修でCVR改善率約217%を達成(https://lpcats.com/contents/casestudy_yuwaeru.html?pr)

■スワイプ型LPが変えた、LPの「読まれ方」

LPcatsは、2024年6月に誕生したスワイプ型LP制作ツールです。従来の縦長LPでは、ユーザーによる情報の読み飛ばしが常態化し、商品理解の促進やCVR（コンバージョン率）の向上につながらない課題がありました。

この課題に対しLPcatsではスマートフォンの操作でなじみのある「スワイプUI」をLPに採用。SNSや電子書籍のように、1ステップずつ順序立てて情報を伝えることで、“飛ばされない・読まれる”LPを実現し、多くの企業においてCVRの向上に貢献してきました。

サービス提供開始から約2年で、導入企業数は270社を突破（2026年6月時点）。

■成果を生み続けるLPに必要な視点

スワイプ型LPは、ユーザーに対して情報を順序立てて伝えられる一方で、構成や表現次第では途中離脱を招く可能性もあります。なぜなら、LPは単なるウェブページではなく、“デジタル上の営業トーク”としての役割を担っているからです。

成果を出し続けるためには、ステップごとの遷移率や滞在時間、CTAクリック率など、ユーザーの反応を定量的に把握し、そのデータに基づいてシナリオや構成を磨き続ける必要があります。

LPcatsは、この「改善し続け、成長させる」という発想を「LPを育てる」と呼び、「LPcats」の中核となるコンセプトに据えています。

■改善文化を支える機能と活用支援体制

「LPcats」では、LP改善を継続的に行える環境の整備を目的として、各ステップにおける詳細なユーザーデータの可視化に加え、新たに「LINE友だち追加」の計測も実装しました。

また、コーディングリソースの制約により改修が難しいとの声を受け、コード不要で任意のエリアをクリック可能にできる「クリックエリア設定機能」も追加。バナーや画像などさまざまな要素に対して、柔軟なクリック設定が可能になり、PDCAサイクルの実行力がさらに高まりました。

さらに、スタンダードプラン以上の導入企業すべてに専任のカスタマーサクセスを1名ずつ配置。各社の目標に応じて、ユーザーデータの見方やシナリオ設計の考え方をサポートし、LPcatsを効果的にご活用いただくための支援を行っています。

※月次定例や具体的な改善提案をご希望の場合は、有料コンサルティングプランをご利用いただけます。

■スワイプ型LPのパイオニアとして

近年、スワイプ型LPは多くのサービスで注目を集めています。しかし、LPcatsが目指しているのは、単に「スワイプ型LPを作ること」ではありません。

私たちの使命は、スワイプ型LPを“成果を生む営業トーク”として確立し、その文化を社会に浸透させていくことにあります。

LPは「作って終わり」のものではなく、数値をもとに改善を重ね、成果へとつなげていくもの。LPcatsは、その在り方そのものを変革し、マーケティングの現場に新たな常識を提示してきました。

今後もLPcatsは、LP改善の先駆者として、成果に直結する思想とノウハウを発信し続け、

マーケティング文化そのものをアップデートしてまいります。

LPの新しい文化を、皆さまと共に築いていけることを願っています。

スワイプ型LP「LPcats」：https://lpcats.com/(https://lpcats.com/%EF%BC%9Fpr)