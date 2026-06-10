「17LIVE」、大人気ポーカーアプリ『m HOLD’EM』と初のコラボイベントを同時開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、サミー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）が展開する、スマートフォン向けテキサスホールデムポーカーアプリ「m HOLD’EM(エムホールデム)」と初のコラボレーションとして、2026年6月15日（月）よりイベントを同時開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、日々多数のライバー（ライブ配信者）が多岐にわたるジャンルでライブ配信を行っており、ライバーとリスナー（ライブ配信視聴者）の間やライバー同士、リスナー同士でのコミュニティが形成されています。コミュニティは共通の趣味や興味関心事を軸に形成されることが多く、「17LIVE」では、野球やゴルフ、ピックルボールなどさまざまな軸でのコミュニティ形成を促す施策を企画し、実施してまいりました。

ポーカーは、トランプひとつでスリルと駆け引きを楽しめるマインドスポーツとして人気を博しており、ポーカー人口は年々増加傾向にあります。現在日本で約100万人、アジア全域で1,000万人、世界で見ると1億人がプレーしていると言われています。「17LIVE」では、個性豊かなアバターキャラクターと共にゲーム感覚で手軽に学べる・対戦できる国内最大級のポーカーアプリである「「m HOLD’EM」と同日にアプリ内イベントを実施することで、相互のユーザーの利用促進を図るとともに、ライブ配信を通じてポーカーの楽しさをより多くの方に訴求します。

6月15日(月)より「17LIVE」アプリ内にて開催する「m HOLD’EM × 17LIVE 2アプリ同時開催！！大人気ポーカーアプリとコラボ 」では、期間中ランキング1位に輝いたイチナナライバーに“ポーカーの聖地”として知られる韓国の『パラダイスシティ』でのホテル宿泊支援費や『パラダイスシティ』で開催されるポーカー大会への参加権、現地への渡航支援費を贈呈します。また、上位にランクインしたライバーには「m HOLD’EM」とのコラボトロフィーやデジタルプライズなど豪華プライズをご用意しています。

さらに、本コラボイベントの特徴として、先に終了する「m HOLD’EM」イベントのポイントを、「17LIVE」で開催中のイベント参加中の推しライバーに付与できるなど、インタラクティブにお楽しみいただける仕様となっています。

「17LIVE」では、マインドスポーツとして多くの方が楽しむポーカーを軸に新たなコミュニティを創出し、ライブ配信との親和性によりポーカー業界の盛り上げに貢献するべく、「m HOLD’EM」との継続的なコラボレーションを今後も実施して行く予定です。本イベントの概要は、以下の通りです。

■イベント名称

「ｍ HOLD'EM×17LIVE 2アプリ同時開催!! 大人気ポーカーアプリとコラボ ～総合1位は韓国パラダイスシティにご招待!!～」

■開催期間

2026年6月15日（月）～6月28日（日）

※「m HOLD’EM」アプリイベントは、 2026年6月15（月）～6月21日（日）での開催となります。

■参加条件

・ 17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

※Vライバーはご参加いただけません。

■プライズ（一部）

・韓国『パラダイスシティ』のホテル宿泊支援費

・PPS（PARADISE CITY POKER SERIES）で開催されるポーカートーナメントに参加出来る権利

・渡航支援費

・コラボトロフィー

・デジタルプライズ ほか

※開催期間やキャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやキャンペーンに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「ｍ HOLD'EM」について

「m HOLD’EM(エムホールデム)」は、世界で1億人以上の競技人口を有し、海外では多額の賞金を獲得するプロプレイヤーもいるマインドスポーツ「テキサスホールデム」が遊べるアプリです。

既存のテキサスホールデムのアプリのようなカジノの雰囲気を重視した見た目を一新し、初めてプレイする人でも個性豊かなキャラと共にゲーム感覚でルールを覚えながらプレイすることができます。

またルールを知っている人は景品付きの大会やランクマッチで実力を磨くことで、究極のポーカープレイヤーを目指すことができます！

公式HP： https://mpj-portal.jp/game/

アプリダウンロードURL： https://mholdem.go.link/jmPV5

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw