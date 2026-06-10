小泉今日子×小林聡美W主演のドラマ原作本『団地のふたり』の続編『また団地のふたり』が本日発売！（地上波でドラマ化決定！）

株式会社双葉社

株式会社双葉社（本社：東京都新宿区）は、芥川賞作家・藤野千夜氏によるベストセラー小説『団地のふたり』の続編となる、『また団地のふたり』（いずれも双葉文庫）を6月10日（水）に発売いたします。読者の心を掴んで離さない「なっちゃんとノエチ」のちいさな幸せに彩られた日常のその後を、続編の文庫でお楽しみいただけます。

また、2024年にNHK BSプレミアムにて放送され、「観るだけで心が整う」「今一番愛おしいドラマ」とSNSを中心に反響を呼んだドラマ「団地のふたり」（主演：小泉今日子・小林聡美）。7月14日（火）よりNHK総合「ドラマ10」枠にて、地上波放送されることも決定いたしました。この機会にぜひ小説とドラマ、それぞれの『団地のふたり』の世界をご堪能ください。

本日発売！『また団地のふたり』（双葉文庫）について

また、あのふたりに会える――。小泉今日子&小林聡美W主演、NHKでドラマ化された『団地のふたり』待望の続編！ 実家の団地で暮らす、イラストレーターのなっちゃんこと奈津子と、大学非常勤講師のノエチこと野枝。フリマアプリの売り上げでちょっとした贅沢を楽しんだり、近所のおばちゃんの恋バナを聞いてあげたり、部屋でふたりだけの「台湾映画祭」を催したり。50代独身、幼なじみの変わらぬ友情とささやかな幸せの日々を描く。（解説・窪美澄）

■双葉社文芸総合サイト「COLORFUL」にて無料試し読み公開中

『団地のふたり』第1話

https://colorful.futabanet.jp/articles/-/3194

『また団地のふたり』第1話

https://colorful.futabanet.jp/articles/-/6598

作品概要

書名：『また団地のふたり』（双葉文庫）

著者：藤野千夜

発売日：2026年6月10日（水）

定価：737円（税込

1巻目『団地のふたり』も大好評発売中！

書名：『団地のふたり』（双葉文庫）

著者：藤野千夜

発売日：2024年7月10日（水）

定価：737円（税込）

著者プロフィール

藤野千夜（ふじの・ちや）

95年『午後の時間割』で第14回海燕新人文学賞、98年『おしゃべり怪談』で第20回野間文芸新人賞、2000年『夏の約束』で第122回芥川賞を受賞。他の著書に『ルート225』『君のいた日々』『編集ども集まれ！』『時穴みみか』など多数。『団地のふたり』は24年9月に、小泉今日子と小林聡美のW主演ドラマで放送され好評を博す。25年に『じい散歩』で第6回宮崎本大賞を受賞、続編に『じい散歩 妻の反乱』がある。近著に『団地メシ！』『ぼく、バカじゃないよ』など。

ドラマ情報

【放送予定】

2026年7月14日(火)～（全10話）

よる10:00～10:45 総合

再放送は [総合 毎週金曜 午前0:35～1:20 ※木曜深夜]

※NHK ONEでもご覧いただけます。

【原作】

藤野千夜

【脚本】

吉田紀子

【音楽】

澤田かおり

【出演】

小泉今日子 小林聡美

丘みつ子 由紀さおり 名取裕子 杉本哲太 塚本高史 ベンガル 橋爪功 ほか

番組情報はこちら

https://www.nhk.jp/g/blog/klrw7yrihogs/