「CARISOスタートアップセミナーシリーズ vol.07：事例から学ぶ、介護系スタートアップの経営戦略」を開催します
株式会社三菱総合研究所
詳細はこちら :
https://cariso-su.mhlw.go.jp/topics_page/20260608-01/
お申込みはこちら :
https://lmsg.jp/form/43746/cni54uDk
・株式会社Rehab for JAPAN 代表取締役社長CEO｜大久保 亮 様
お問合せ先
介護系スタートアップ支援事業では、「介護×スタートアップ」を軸に、専門知識の情報発信するセミナーを開催いたします。
第7回では、「スタートアップ経営のポイント」をテーマに、介護領域での成長を目指すスタートアップおよび起業志望者に向けて情報を提供します。
多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
詳細はこちら :
https://cariso-su.mhlw.go.jp/topics_page/20260608-01/
開催概要
CARISOスタートアップセミナーシリーズ vol.07
事例から学ぶ、介護系スタートアップの経営戦略
【開催日時】2026年7月17日（金） 17:00～18:00
【申込締切日時】2026年7月17日（金）17:00
【会場】オンライン開催（ZOOMウェビナー）
【対象】介護系スタートアップ、アカデミア、介護領域への参入を検討している企業 等
【主催】厚生労働省委託 介護系スタートアップ支援事業（powered by CARISO）事務局
【参加費】無料
【参加登録】必須：ご参加を希望の方は、下記の申込フォームより参加登録をお願いいたします
お申込みはこちら :
https://lmsg.jp/form/43746/cni54uDk
登壇者
・株式会社Rehab for JAPAN 代表取締役社長CEO｜大久保 亮 様
・株式会社ビーブリッド 代表取締役CEO｜竹下 康平 様
お問合せ先
厚生労働省委託 介護系スタートアップ支援事業（powered by CARISO）事務局
株式会社三菱総合研究所 創薬・健康エコシステム本部
Tel：03-6858-3289
E-mail：info-cariso-su_seminar@ml.mri.co.jp