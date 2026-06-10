生成AI動画制作サービス「AI STUDIO hand.」、カスタマーハラスメント対策の義務化に関するAI動画を制作。

Next Group Holdings株式会社

この度、生成AIとプロのクリエイティブチームを組み合わせた広告動画制作サービス「AI STUDIO hand.」を提供するNext Group Holdings株式会社（本社：京都市下京区、代表者：代表取締役 日淺 二郎）は、小売企業の「採用・育成・制度構築」を一気通貫でサポートする株式会社Advance Growth（本社：福岡県北九州市、代表者：代表取締役 松浦 裕一）のサービス動画を制作したことをお知らせします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qFwTuW8ixsk ]

■ コメント（株式会社Advance Growth）

今回、生成AI動画制作サービスを利用した理由は、こちらの意図やテーマを簡潔に伝えるだけで、イメージ通りの映像が制作できるからです。特に今回はカスタマーハラスメントというデリケートなテーマを扱うにあたり、演者への精神的な負担が懸念されましたが、AIを活用することでその心配もなく、意図した通りの的確な映像を制作することが出来ました。また、従来の映像制作であれば、企画・構成、ロケハン、撮影、編集など多大な時間を要しますが、申し込みからわずかな期間で迅速に納品していただけた点、そして料金も非常に良心的であった点も大変満足しております。

本年10月より、改正労働施作総合推進法の施行により、カスハラ対策が法的に義務化されるため、厚労省が定める対策の情報を提供するセミナーとなっております。そのセミナーの冒頭やコーポレートサイトで視聴できるようにするために制作しました。

■ AI STUDIO hand.とは

本サービスは、TVCMクオリティのハイクオリティな広告動画を従来比約1/10のコスト・最短3日で制作可能な点を特長とし、媒体別最適化を前提とした「量産型クリエイティブ」とブランディング、マーケティングを意識した「ハイクオリティな映像」を必要とするEC・D2C・中堅企業・広告運用代理店様などを主な対象としています。

動画広告は、もはや「つくって終わり」ではなく、継続的な配信・運用が成果を左右するフェーズに入っています。一方で、従来の制作フローには以下の3つの構造的な課題が残されていました。

ー コストの壁：1本数百万円の制作費。複数パターンやA/Bテストは予算的に非現実的

ー スピードの壁：企画から納品まで数週間～数ヶ月。市場やキャンペーン機会に間に合わない

ー 量の壁：ターゲット別・媒体別の最適化を、1本ずつ作る前提では成立しない

AI STUDIO hand.は、生成AIを駆使するクリエイティブチームによって、この3つの壁を同時に解決します。

＞公式サイトはこちら：https://www.aistudiohand.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：Next Group Holdings株式会社

代表者：代表取締役 日淺 二郎

所在地：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町614 関電不動産京都ビル2F

連絡先：075-746-2289 / info@next-group-hd.co.jp

ホームページ：https://next-group-hd.co.jp/