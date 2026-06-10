キャンピングカー注目車種ランキング発表！「購入前レンタル試乗」で今選ばれている車とは？「ガチ試乗応援キャンペーン」も同時開催（JAPAN C.R.C.×アウトドア119）

1. ランキングから見える、現在の「購入前レンタル試乗」の動向

キャンピングカー株式会社

キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）が運営する「キャンピングカー比較ナビ」において、2026年5月期の車種別閲覧数・注目度ランキングを公開いたしました。

キャンピングカーは高額な買い物であるため、昔から「購入前にまずはレンタルで1泊2日試乗し、納得してから購入する」という行動が賢い選択として定着しています。そうした中、今回のランキングでは1位の「バグトラック パネルバン」を筆頭に、コンパクトで扱いやすい軽キャンパーやバンコンモデルが上位の大半を占める結果となりました。

この現在のトレンドを受け、特にレンタル試乗での需要が根強い「ハッピーワン」シリーズを対象に、購入検討時の実車検証を強力にバックアップするJAPAN C.R.C.×アウトドア119の共同企画『購入検討者向けガチ試乗応援キャンペーン』を本日より開始いたします。

2. 2026年5月キャンピングカー注目度ランキングTOP10

【ランキング一覧】

［1位］バグトラック パネルバン （CAR FACTORY TARBOW） 軽キャンパー

［2位］DISCOVERY 1(ディスカバリーワン) キャブコン

［3位］CORO(コロ ) キャンピングトレーラー

［4位］narrow銀河(ナローギンガ) バンコン

［5位］プリウスリラックスキャビン【生産休止中】(プリウスリラックスキャビン)

［6位］Puppy Fullhouse/パピィフルハウス(パピィフルハウス)

［7位］Happy 1 premium(ハッピーワンプレミアム) 軽キャブコン

［8位］N ボックス + キャンパー Neo/N BOX + キャンパー Neo

［9位］N-VAN コンポ / N-VAN COMPO(エヌバン コンポ) 軽キャンパー

［10位］HAPPY 1 Turbo(ハッピーワンターボ) 軽キャンパー

最新の総合ランキングはこちら https://cchikaku.com/viewrank/

※常に順位が変動いたします

━━━━━━━━━━━━━━━━━

■キャンピングカー比較ナビ

https://cchikaku.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━

【なぜ今、軽キャンパーの試乗・閲覧が過熱しているのか】

一般的な自動車ディーラーの試乗（店舗周辺の15～20分程度の走行）だけでは、「夜間の車内の快適性」「断熱性やベッドの寝心地」「調理スペースの使い勝手」などを確認することが困難です。そのため、実際にキャンプ場や自宅周辺に車両を持ち込める「レンタル試乗」は、失敗しないキャンピングカー選びにおいて欠かせないプロセスとなっています。

なかでも、今回のランキングで7位（Happy 1 premium）、10位（HAPPY 1 Turbo）にランクインしたハッピーワンシリーズは、軽キャンパーでありながら本格的なキャブコン（居住スペースを拡大したモデル）としての快適性を備えているのが特徴です。「普段使いできるサイズ感か」「大人2人がストレスなく就寝できるか」といったリアルな実用性を購入前にシミュレーションしたいというユーザーからのレンタル予約が、今特に集中しています。

3. キャンペーン概要：レンタル×ECで「購入前のリアル」をトータル検証

今回のランキング結果を受け、JAPAN C.R.C.およびアウトドア119が共同で、購入検討者の不安や疑問を解消するための特別プラン『後悔しないキャンピングカー選び！「ガチ試乗」応援キャンペーン』を開始いたします。

１.【JAPAN C.R.C.（レンタル）】：購入検討時の不安を解消する「ガチ試乗プラン」

対象のハッピーワンシリーズを48時間以上レンタル予約いただいた方に、レンタル基本料金を一律10％オフでご提供。自宅の駐車場や周辺道路での取り回し、夜間の就寝環境をじっくり検証いただけます。

予約受付期間： 2026年6月10日(水)～ 2026年6月30日(火)

割引対象期間： 2026年6月11日(木)～ 2026年7月16日(木)

対象車両： ハッピーワンプレミアム、ハッピーワンターボ

※ハッピーワンターボは名古屋キャンピングカーレンタルセンターのみ取扱い

対象拠点：東京キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/tokyo)

千葉キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/chiba)

埼玉川口キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/saitamakawaguchi)

埼玉深谷キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/saitama_fukaya)

新千歳キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/shinchitose)

青森八戸キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/aomori)

名古屋キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/nagoyamoriyama)

大阪キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/osaka)

広島キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/hiroshima)

福岡空港キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/fukuokaairport)

沖縄キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/okinawa)

２.【アウトドア119（EC）】：車載予定の注目アイテムを「オプション半額」で事前フィッティング

「車を買ったら一緒に揃えたい装備」のシミュレーションとして、アウトドア119が厳選した車載ガジェットを、期間中通常のレンタルオプション価格の「半額」で車内に積載・体験いただけます。

対象アイテム例： 軽キャンパーの限られたスペースを圧迫しないポータブル電子レンジ「WAVEBOX W」、もしもの断水・災害時にも役立つ自動ラップ式トイレ「ラップポン・トレッカーWT-４」など、実際のサイズ感や消費電力を車内でテスト可能です。

予約受付期間： 2026年6月10日(水)～ 2026年6月30日(火)

割引対象期間： 2026年6月11日(木)～ 2026年7月16日(木)

対象商品： ポータブル電子レンジ「WAVEBOX W(https://outdoor119.net/products/detail/99)」

自動ラップ式トイレ「ラップポン・トレッカーWT-４(https://outdoor119.net/products/detail/3)」

対象拠点：東京キャンピングカーレンタルセンターのみ

※他の割引・キャンペーンとの併用はできません。

【キャンペーン特典のお申込み方法】

ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）予約サイトより、対象車種取扱拠点をお選びいただき、お申込みフォーム内の「割引コード」欄に「mvc202606」とご入力のうえ、お申込みください。

※他の割引・キャンペーンとの併用はできません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）予約サイト

https://japan-crc.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━

【キャンピングカー株式会社概要】

URL： https://camping-car.co.jp/

■代表者 代表取締役社長：頼定 誠

■本社 東京都渋谷区渋谷３-１１-１１IVYイーストビル６階

■設立 2009年10月30日

■事業内容 キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/遺伝子検査事業 他

<運営サイトURL>

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」 https://japan-crc.com/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」 https://japan-crc.com/en/

「キャンピングカー比較ナビ」 https://cchikaku.com/

Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）https://dr-gene.jp/

「ジャパンアルファードレンタルセンター」 https://japan-crc.com/alphard_rental/

防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」 https://outdoor119.net/