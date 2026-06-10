キャンピングカー注目車種ランキング発表！「購入前レンタル試乗」で今選ばれている車とは？「ガチ試乗応援キャンペーン」も同時開催（JAPAN C.R.C.×アウトドア119）

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キャンピングカー株式会社

1. ランキングから見える、現在の「購入前レンタル試乗」の動向

キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）が運営する「キャンピングカー比較ナビ」において、2026年5月期の車種別閲覧数・注目度ランキングを公開いたしました。


キャンピングカーは高額な買い物であるため、昔から「購入前にまずはレンタルで1泊2日試乗し、納得してから購入する」という行動が賢い選択として定着しています。そうした中、今回のランキングでは1位の「バグトラック パネルバン」を筆頭に、コンパクトで扱いやすい軽キャンパーやバンコンモデルが上位の大半を占める結果となりました。


この現在のトレンドを受け、特にレンタル試乗での需要が根強い「ハッピーワン」シリーズを対象に、購入検討時の実車検証を強力にバックアップするJAPAN C.R.C.×アウトドア119の共同企画『購入検討者向けガチ試乗応援キャンペーン』を本日より開始いたします。



2. 2026年5月キャンピングカー注目度ランキングTOP10

【ランキング一覧】


［1位］バグトラック パネルバン　（CAR FACTORY TARBOW）　軽キャンパー


［2位］DISCOVERY 1(ディスカバリーワン)　キャブコン


［3位］CORO(コロ )　キャンピングトレーラー


［4位］narrow銀河(ナローギンガ)　バンコン


［5位］プリウスリラックスキャビン【生産休止中】(プリウスリラックスキャビン)


［6位］Puppy Fullhouse/パピィフルハウス(パピィフルハウス)


［7位］Happy 1 premium(ハッピーワンプレミアム)　軽キャブコン


［8位］N ボックス + キャンパー Neo/N BOX + キャンパー Neo


［9位］N-VAN コンポ / N-VAN COMPO(エヌバン コンポ)　軽キャンパー


［10位］HAPPY 1 Turbo(ハッピーワンターボ) 軽キャンパー


最新の総合ランキングはこちら　https://cchikaku.com/viewrank/


※常に順位が変動いたします


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■キャンピングカー比較ナビ


https://cchikaku.com


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【なぜ今、軽キャンパーの試乗・閲覧が過熱しているのか】

一般的な自動車ディーラーの試乗（店舗周辺の15～20分程度の走行）だけでは、「夜間の車内の快適性」「断熱性やベッドの寝心地」「調理スペースの使い勝手」などを確認することが困難です。そのため、実際にキャンプ場や自宅周辺に車両を持ち込める「レンタル試乗」は、失敗しないキャンピングカー選びにおいて欠かせないプロセスとなっています。


なかでも、今回のランキングで7位（Happy 1 premium）、10位（HAPPY 1 Turbo）にランクインしたハッピーワンシリーズは、軽キャンパーでありながら本格的なキャブコン（居住スペースを拡大したモデル）としての快適性を備えているのが特徴です。「普段使いできるサイズ感か」「大人2人がストレスなく就寝できるか」といったリアルな実用性を購入前にシミュレーションしたいというユーザーからのレンタル予約が、今特に集中しています。


3. キャンペーン概要：レンタル×ECで「購入前のリアル」をトータル検証

今回のランキング結果を受け、JAPAN C.R.C.およびアウトドア119が共同で、購入検討者の不安や疑問を解消するための特別プラン『後悔しないキャンピングカー選び！「ガチ試乗」応援キャンペーン』を開始いたします。


１.【JAPAN C.R.C.（レンタル）】：購入検討時の不安を解消する「ガチ試乗プラン」


対象のハッピーワンシリーズを48時間以上レンタル予約いただいた方に、レンタル基本料金を一律10％オフでご提供。自宅の駐車場や周辺道路での取り回し、夜間の就寝環境をじっくり検証いただけます。



予約受付期間： 2026年6月10日(水)～ 2026年6月30日(火)


割引対象期間： 2026年6月11日(木)～ 2026年7月16日(木)


対象車両： ハッピーワンプレミアム、ハッピーワンターボ


※ハッピーワンターボは名古屋キャンピングカーレンタルセンターのみ取扱い


対象拠点：東京キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/tokyo)


　　　　　千葉キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/chiba)


　　　　　埼玉川口キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/saitamakawaguchi)


　　　　　埼玉深谷キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/saitama_fukaya)


　　　　　新千歳キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/shinchitose)


　　　　　青森八戸キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/aomori)


　　　　　名古屋キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/nagoyamoriyama)


　　　　　大阪キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/osaka)


　　　　　広島キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/hiroshima)


　　　　　福岡空港キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/fukuokaairport)


　　　　　沖縄キャンピングカーレンタルセンター(https://japan-crc.com/okinawa)


　　　


２.【アウトドア119（EC）】：車載予定の注目アイテムを「オプション半額」で事前フィッティング


「車を買ったら一緒に揃えたい装備」のシミュレーションとして、アウトドア119が厳選した車載ガジェットを、期間中通常のレンタルオプション価格の「半額」で車内に積載・体験いただけます。


対象アイテム例： 軽キャンパーの限られたスペースを圧迫しないポータブル電子レンジ「WAVEBOX W」、もしもの断水・災害時にも役立つ自動ラップ式トイレ「ラップポン・トレッカーWT-４」など、実際のサイズ感や消費電力を車内でテスト可能です。



予約受付期間： 2026年6月10日(水)～ 2026年6月30日(火)


割引対象期間： 2026年6月11日(木)～ 2026年7月16日(木)


対象商品： ポータブル電子レンジ「WAVEBOX W(https://outdoor119.net/products/detail/99)」


　　　　　自動ラップ式トイレ「ラップポン・トレッカーWT-４(https://outdoor119.net/products/detail/3)」


対象拠点：東京キャンピングカーレンタルセンターのみ


※他の割引・キャンペーンとの併用はできません。



【キャンペーン特典のお申込み方法】

ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）予約サイトより、対象車種取扱拠点をお選びいただき、お申込みフォーム内の「割引コード」欄に「mvc202606」とご入力のうえ、お申込みください。


※他の割引・キャンペーンとの併用はできません。


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■ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）予約サイト


https://japan-crc.com


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【キャンピングカー株式会社概要】

URL： https://camping-car.co.jp/



■代表者 代表取締役社長：頼定　誠


■本社 東京都渋谷区渋谷３-１１-１１IVYイーストビル６階


■設立 2009年10月30日


■事業内容 キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/遺伝子検査事業　他



<運営サイトURL>


「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」 https://japan-crc.com/


「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」　https://japan-crc.com/en/


「キャンピングカー比較ナビ」　https://cchikaku.com/


Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）https://dr-gene.jp/


「ジャパンアルファードレンタルセンター」　https://japan-crc.com/alphard_rental/


防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」 https://outdoor119.net/