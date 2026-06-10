ヨツバ印刷、法人向け「オリジナルサンダル・シャワーサンダル」相談受付を2026年6月10日より開始。企業ノベルティ・店舗販促・イベント物販需要に対応

株式会社MAW

株式会社MAW（本社：大阪府大阪市中央区、運営サービス：ヨツバ印刷）は、2026年6月10日より、法人向けオリジナルサンダル・シャワーサンダルの相談受付を開始(https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_shower-sandal/)したことをお知らせいたします。

近年、企業ノベルティや店舗販促、イベント物販、スポーツチームグッズ、宿泊施設・温浴施設向け備品などにおいて、実用性とデザイン性を兼ね備えたオリジナルプリント商品の需要が高まっています。

特に夏季キャンペーンやリゾート関連企画では、季節感を演出できるアイテムへのニーズが拡大しており、販促活動やブランド訴求の一環として活用されるケースが増えています。

ヨツバ印刷では、こうした法人需要に対応するため、オリジナルサンダル・シャワーサンダルに関する相談受付を開始し、用途や数量、納期、サイズ構成、複数デザイン展開、納品形態などに応じた提案を行ってまいります。

■法人向け相談受付開始の背景

企業や店舗では、配布後も継続して利用される実用品型ノベルティへの需要が高まっています。特に夏季イベントやフェス、スポーツ大会、観光施設、宿泊施設などでは、実用性とオリジナリティを兼ね備えたアイテムが求められています。

サンダル・シャワーサンダルは、ブランドロゴやイベントビジュアルを大きく表現できるだけでなく、日常生活やレジャーシーンでも使用されやすいことから、販促品や物販商品として注目されています。

ヨツバ印刷では、こうしたニーズに対応するため、法人向け相談窓口を設置し、企業・店舗・団体向けの提案体制を強化いたしました。

【サービスの特徴】

◆ 1個から制作可能な小ロット対応

試作品や限定企画、少量販売向け商品として活用しやすく、1個から注文に対応しています。初めての企画でも導入しやすい体制を整えています。

◆ フルカラー印刷による高い表現力

シャワーサンダルはUVインクジェット印刷、ビーチサンダルは昇華転写印刷に対応しています。ロゴや写真、イラストなどを活かしたオリジナルデザインを表現できます。

◆ ノベルティから物販まで幅広い用途に対応

企業ノベルティ、展示会配布品、ショップ物販、ライブ・フェスグッズ、スポーツチームグッズ、学校記念品など幅広い用途に活用できます。

◆ 宿泊施設・温浴施設向け備品にも対応

ホテル、旅館、サウナ、温浴施設などの施設備品としても利用でき、施設ロゴ入りオリジナルサンダルの制作が可能です。

◆ 大口注文や複数デザインにも対応

イベント運営会社や企業キャンペーンなどの大量ロット案件、店舗別・チーム別の複数デザイン展開にも対応しています。

◆ 法人向けサポート体制

数量や納期、サイズ構成、納品先など、法人案件特有の条件に応じて柔軟に対応し、企画段階からサポートを行います。

■法人案件への対応

ヨツバ印刷では以下のような法人案件に対応しています。

- 企業ノベルティ- 展示会配布用グッズ- 店舗販促キャンペーン- 周年記念品- イベント物販- スポーツ大会記念品- 学校・部活動・サークル記念品- 宿泊施設・温浴施設備品- 複数デザイン制作- 大量ロット案件- 複数拠点への分納

数量、納期、納品先、デザイン点数など、法人案件特有の条件に応じて柔軟に対応いたします。

■法人向け情報ページについて

相談受付を6月10日より開始

今回の法人向け相談受付開始にあわせて、オリジナルサンダル・シャワーサンダルの素材選びや活用シーン、制作時のポイントなどをまとめた法人向け情報ページも公開しています。

▼オリジナルサンダル・シャワーサンダル制作｜1個から小ロット対応・法人ノベルティや物販におすすめ｜ヨツバ印刷

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_shower-sandal/

■今後の展開

ヨツバ印刷では今後も、企業ノベルティ、店舗販促、イベント物販、記念品制作、施設備品などの法人需要に対応し、オリジナルプリント商品の提案体制を強化してまいります。

商品ラインナップの拡充や法人案件向けサポート体制の充実を通じて、企業・店舗・団体の販促活動やブランディングを支援してまいります。

■ ショップ情報

ヨツバ印刷

ヨツバ印刷は「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」をコンセプトに、企画・制作・印刷加工・発送まで一貫して行うオリジナルプリントサービスです。企業ノベルティ、販促品、イベントグッズ、記念品など幅広いオリジナル商品制作に対応しています。

ヨツバ印刷では「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」を実現する為、製造管理に重きをおき、企画・制作・印刷加工・発送まで行っています。

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225