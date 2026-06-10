【楽天スーパーSALE最終日】フルアクセサリー部品付属 DOOGEE U11セット版が66%OFFの15,999円！メモリ価格高騰の今、次回同価格は未定の超特価セール

深圳市道格创想电子商务有限公司楽天スーパーSALE最終日 DOOGEE U11セット版が66%OFFの15,999円

スマートデバイスブランド「DOOGEE」は、楽天市場の大型セールイベント「楽天スーパーSALE」最終日にあわせ、人気のAndroidタブレット「DOOGEE U11セット版」を、通常価格47,541円（税込）のところ、66%OFFとなるSALE価格15,999円（税込）で販売いたします。

本セールは楽天スーパーSALE期間限定の特別価格です。世界的なメモリ価格の上昇や部材コストの高騰が続く中、同等価格での再販売は現時点で未定となっております。タブレットの買い替え、学習用端末、動画視聴用、在宅ワーク用、家庭用の2台目端末を検討している方にとって、今回の楽天スーパーSALE最終日は見逃せないラストチャンスです。

商品ページ：

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-set/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-set/)

楽天スーパーSALE最終日限定の注目ポイント

DOOGEE U11セット版は、11インチ大画面Androidタブレット本体に、キーボード、マウス、保護ケース、タッチペン、保護フィルムなどのアクセサリーを組み合わせた実用性重視のセットモデルです。

通常価格47,541円（税込）に対し、楽天スーパーSALE期間中は15,999円（税込）で販売。割引率は66%OFFとなり、初めてタブレットを購入する方はもちろん、学生、ビジネスユーザー、動画視聴用、電子書籍用、子供用タブレット、オンライン授業、リモートワーク用としても選びやすい価格を実現しました。

セール終了後は価格が通常販売価格へ戻る可能性があり、在庫状況によっては早期終了となる場合があります。数量限定・在庫限りのため、購入を検討している方は早めの確認がおすすめです。

DOOGEE U11セット版 セール概要

商品名：DOOGEE U11セット版

通常価格：47,541円（税込）

SALE価格：15,999円（税込）

割引率：66%OFF

販売店舗：DOOGEE楽天市場店

販売期間：楽天スーパーSALE期間限定

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-set/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-set/)

※セール価格・在庫状況は予告なく変更または終了となる場合があります。

U11セット版 ブラックイメージ図

Android16搭載、毎日の使いやすさを重視した11インチタブレット

DOOGEE U11は、Android16を搭載した11インチAndroidタブレットです。SNS、動画視聴、Web検索、電子書籍、オンライン授業、資料確認、メール、ショッピングなど、日常の幅広い用途に対応します。

11インチの大画面は、スマートフォンよりも見やすく、ノートPCよりも気軽に使えるサイズ感が魅力です。自宅での動画鑑賞、キッチンでのレシピ確認、子供の学習用、外出先での資料閲覧など、さまざまなシーンで活躍します。

また、90Hzリフレッシュレート対応のディスプレイにより、画面スクロールやアプリ操作もなめらかに感じられます。動画視聴やブラウジングを快適に楽しみたい方にもおすすめです。

Widevine L1に対応しており、対応する動画配信サービスを高画質で楽しむことができます。映画、ドラマ、アニメ、YouTube、オンライン授業、学習動画などを大画面で視聴したい方におすすめです。

16GB RAM＋128GB ROM、さらに最大2TB拡張対応

DOOGEE U11セット版は、16GB RAMと128GB ROMを搭載。動画、写真、電子書籍、アプリ、学習資料などをしっかり保存できます。

さらにmicroSDカードによる最大2TBのストレージ拡張にも対応しているため、容量不足が気になる方にも安心です。動画配信サービス、オンライン授業、仕事用ファイル、写真保存など、日常使いから学習・ビジネス用途まで幅広く対応します。

近年、AI需要の拡大によりDRAMやNANDなどのメモリ関連部材の価格上昇が続いており、タブレットやPCなどのデジタル機器にも影響が広がっています。こうした市場環境の中で、DOOGEE U11セット版を15,999円（税込）で購入できる今回の楽天スーパーSALEは、コストパフォーマンスを重視するユーザーにとって非常に魅力的な機会です。

キーボード付きセットで、届いた日からすぐに使いやすい

DOOGEE U11セット版は、タブレット本体だけでなく、アクセサリー類も同梱したセットモデルです。キーボードやマウスを使えば、文字入力や資料作成、メール返信、検索作業などがより快適になります。

動画視聴や電子書籍だけでなく、学習、在宅ワーク、オンライン会議の補助端末、子供用タブレット、家族共用タブレットとしても使いやすい構成です。

タブレット単体で購入した後にアクセサリーを別途そろえる手間や追加費用を抑えられる点も、セット版ならではのメリットです。

8580mAh大容量バッテリーで、外出先でも安心

DOOGEE U11は、8580mAhの大容量バッテリーを搭載。動画視聴、Web閲覧、学習、電子書籍、メール確認など、毎日の利用をしっかりサポートします。

自宅はもちろん、学校、オフィス、カフェ、旅行先、移動中など、電源のない場所でも使いやすいのが特徴です。子供用の動画視聴端末や、家族で使うサブ端末としても活躍します。

楽天スーパーSALE最終日、在庫限りのラストチャンス

今回の楽天スーパーSALEでは、DOOGEE U11セット版が通常価格47,541円（税込）から15,999円（税込）へ大幅値下げされています。

66%OFFという大幅割引は、楽天スーパーSALE期間限定の特別価格です。世界的なメモリ価格高騰や部材コスト上昇が続く中、次回も同じ価格で販売できるかは未定です。

在庫には限りがあり、注文状況によってはセール期間中でも早期終了となる場合があります。タブレットの購入を検討している方は、楽天スーパーSALE最終日のこの機会にぜひご確認ください。

こんな方におすすめ

・楽天スーパーSALEで安いAndroidタブレットを探している方

・11インチタブレットをお得に購入したい方

・キーボード付きタブレットセットを探している方

・動画視聴、Netflix、YouTube、電子書籍用のタブレットが欲しい方

・子供用タブレット、学習用タブレットを探している方

・在宅ワークやオンライン授業に使えるサブ端末が欲しい方

・コスパ重視でAndroid16タブレットを選びたい方

・アクセサリーをまとめてそろえたい方

商品情報

商品名：DOOGEE U11セット版

OS：Android16

画面サイズ：11インチ

リフレッシュレート：90Hz

メモリ：16GB RAM

ストレージ：128GB ROM

外部ストレージ：最大2TB拡張対応

バッテリー：8580mAh

通信：Wi-Fiモデル

対応機能：Widevine L1、顔認証、Bluetooth、GPS、OTG など

販売価格：15,999円（税込）

通常価格：47,541円（税込）

割引率：66%OFF

商品ページ：

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-set/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-set/)

DOOGEE楽天市場店について

DOOGEE楽天市場店は、Androidタブレット、SIMフリースマートフォン、スマートウォッチ、スマートデバイス関連商品を展開する公式ショップです。

日常使いしやすい価格帯と実用性を重視した製品ラインアップにより、学生、ビジネスユーザー、ファミリー層、ガジェットユーザーまで幅広いニーズに対応しています。

今後もDOOGEEは、日本市場に向けて、コストパフォーマンスに優れたスマートデバイスを提供してまいります。