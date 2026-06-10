６月１４日は世界献血者デー

●「世界献血者デー」は献血者の皆様に感謝し、献血の必要性を知ってもらう記念日です

日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター





６月１４日*は、世界中の国々で献血が命を救う贈り物であり、献血に協力していただく方に感謝するとともに、輸血を必要とする患者さんのために献血が欠かせないことを知ってもらう世界的な記念日です。世界献血者デーは、WHO（世界保健機関）により掲げられたグローバル・ヘルスデーのひとつであり、世界各国で工夫を凝らした様々なイベント等が行われます。

今年の世界献血者デーのテーマは、 “One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives.”です。

出典：WHOホームページ

https://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2026(https://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2026)





＊６月１４日は、ABO式血液型を発見したカール・ライトシュタイナーの誕生日という特別な意味があります。１９００年にABO式血液型を発見したことで、輸血時に型の合わない血液を使用することで起きる副作用や事故を防ぐことができるようになりました。カール・ライトシュタイナーは、ABO式血液型の発見で、１９３０年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

出典：ノーベル財団HPより

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1930/landsteiner/facts/(https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1930/landsteiner/facts/)

●特に若い世代の献血へのご理解とご協力が必要です

出典：「愛のかたち献血」2026年（令和8年）４月第31版



献血によって支えられている輸血用血液製剤や血漿分画製剤の多くは、高齢者の医療に使われており、輸血用血液製剤の約88％は50歳以上の方々に使用されています。

一方で、現在、献血に協力いただいている方の約53％は50歳未満の方々であり、この世代の方々は今の輸血医療を支えるとともに、これからの輸血医療を担っていく大切な存在です。

現在、若年層（10～30代）の献血者数は減少傾向にあります。日本の少子高齢化が今後ますます進んでいくと、将来の安定的な供給に支障をきたす恐れがあります。

血液は長期保存をすることができませんので、医療機関に安定的に供給するためには、輸血用の血液を十分に確保する必要があります。今後の安定供給のためにも、特に若い世代の献血へのご理解とご協力が不可欠になっています。

■関東甲信越地域 各都県赤十字血液センターでは各献血会場でキャンペーンを実施しています



詳細は各赤十字血液センターのホームページをご覧ください。

▶▶茨城県赤十字血液センター(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/ibaraki/index.html)

▶▶栃木県赤十字血液センター(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tochigi/index.html)

▶▶群馬県赤十字血液センター(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/gunma/index.html)

▶▶埼玉県赤十字血液センター(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/saitama/index.html)

▶▶千葉県赤十字血液センター(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html)

▶▶東京都赤十字血液センター(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/index.html)

▶▶神奈川県赤十字血液センター(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/kanagawa/index.html)

▶▶新潟県赤十字血液センター(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/niigata/index.html)

▶▶山梨県赤十字血液センター(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/yamanashi/index.html)

▶▶長野県赤十字血液センター(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/nagano/index.html)

▶▶関東甲信越ブロック血液センター(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/bbc/index.html)

▶▶日本赤十字社（血液事業）(https://www.jrc.or.jp/donation/)

●輸血によって命を支えられた方々からのありがとうのメッセージはこちら(https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/bbc/special/m6_04_voice.html)

●献血Web会員サービス ラブラッドはこちら(https://www.kenketsu.jp/Login)