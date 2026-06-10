最高品質の美と健康を。良心的価格で皆様の元へ

一般社団法人再生医療研究会お一人おひとりのニーズに合わせた最適なケアを

当院はラグジュアリーな装飾は一切なく、シンプルで快適な施術空間をつくっています。

クリニックの名称である「アイプラス」には、Innovative（革新的な）、Personalized（一人ひとりに合わせた）、Solution（解決・アプローチ）という3つの想いを込めています。

実績のある美容機器と、品質重視で薬剤を選定し、初めて受ける方でも安心して相談できるよう、丁寧なカウンセリングと、わかりやすい説明を重視しています。過度な施術提案ではなく、本来の美しさを引き出す美容を大切にし、患者様お一人おひとりのニーズに合わせた最適なケアを、無駄のないスムーズな体制で提供いたします。

◆続けやすい「価格と品質」

当院では、品質にこだわった薬剤を使用しております。「体に取り入れるものだからこそ、できるだけ安心できるものを」そんな想いから、添加物を含まない薬剤を中心に選び、グルタチオン（白玉点滴）や高濃度ビタミンC、iPS、NMNも無添加にこだわっています。また、院内は必要以上に豪華な装飾を行わず、清潔感を大切にしたシンプルな空間づくりを心がけています。華美な演出にコストをかけるのではなく、その分、通いやすい価格でご提供できるよう努めています。はじめての方も、定期的に通われる方も、気軽に通っていただけるクリニックを目指しています。

◆「今すぐ欲しい」に応える

当院では、患者様を最優先に考え、「身近な存在であること」と同じくらい「はやさ」も大切にしています。できるだけお待たせせず、スムーズに施術を受けていただき、その日の時間を自分のために有意義に使っていただきたい。そんな想いから、待ち時間を最小限に抑える体制を整えました。さらに、名古屋駅から徒歩7分という通いやすい立地にもこだわっています。忙しい毎日の中でも、無理なく通っていただけるクリニックです。

◆「無理なご提案」はいたしません

当院では、患者様にとって信頼できる身近な存在でありたいと考え、無用なアップセルは一切行っておりません。美容クリニックがはじめての方にも、安心して通っていただきたい。そして毎回、少し楽しみな気持ちで足を運んでいただけたら嬉しいです。施術は、患者様ご自身が受けたいものをお選びいただくスタイル。迷われたときやご相談があるときにだけ、丁寧にアドバイスをさせていただきます。

◎スーパー白玉点滴(グルタチオン1,200mg)

抗酸化作用（体内の酸化を防ぐ作用）を持づ”グルタチオン”を主成分とした薬液を点滴によって注入することで、美白・美肌効果などが得られる美容点滴です。（約1週間に1回 ／５回～10回程度）

＜副作用について＞

- 注射部位の違和感や軽い内出血：一時的な症状であることが多く、通常は当日中に改善します。- アレルギー反応の可能性：点滴製剤のため、まれにアレルギー反応が起こる場合があります。- 肝機能への影響：稀に血液検査で肝機能数値に変動が見られることがあります。

通常価格 7,500円（税込）

※保険適用外、自由診療となります。

◎ダイエット点滴（Lｰカルニチン／αリポ酸）

ダイエット点滴は、脂肪燃焼効果が期待できるL-カルニチンと、疲労回復効果や新陳代謝の向上が期待できるαリポ酸を主成分とした点滴です。（１～2週間に1回／数ヶ月の継続）

＜副作用について＞

- 注射部位の違和感や軽い内出血：一時的な症状であることが多く、通常は当日中に改善します。- アレルギー反応の可能性：点滴製剤のため、まれにアレルギー反応が起こる場合があります。

通常価格 5,900円（税込）

※保険適用外、自由診療となります。

その他、多くの診療メニューを取り揃えております。この機会にぜひご体験ください。

■アイプラス クリニック情報

診療時間：10:00-13:00 / 14:00-19:00 休診日：火曜日

名古屋市中村区名駅3丁目4-13 4階

東山線「名古屋」徒歩7分、桜通線「国際センター」徒歩4分

専用の駐輪場や駐車場がございませんので、お越しの際は公共の交通機関をご利用ください。

お車でお越しの際は近隣の有料駐車場をご利用ください。

公式HP：https://ips-clinic.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/i_plus_clinic

ご予約はwebまたはLineから