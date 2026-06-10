＜京都　北山　マールブランシュ＞をはじめとする京都ブランドが大集結！　大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

〈京都 北山 マールブランシュ〉は、日本人の五感に響く洋菓子を四季折々の風情を活かし「京都クオリティ」というおいしさの考え方でお届けしています。また、京都嵐山に本店のある、わらび餅と季節の和菓子が人気のブランド〈京 嵯峨野 竹路庵〉、〈グランマーブル〉では、素材の持つ色彩が生んだマーブル模様が美しいマーブルデニッシュが登場します。〈創作桃菓 桃花亭〉は、隠れた桃の名産地として知られる「愛知県小牧市篠岡地区」の桃の美味しさとの出会いが、桃のお菓子づくりの始まりとなったブランドです。大丸東京店の最旬スイーツ４ブランドをご紹介します。

１９８２年創業。京都北山の人気洋菓子店が登場！

〈京都 北山 マールブランシュ〉お濃茶ラングドシャ「茶の菓うすやき」 ８枚入 １,２００円、１２枚入 １,８００円、２０枚入 ３,０００円【保存方法／常温】／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）ＭＡＰ１

※６／３０（火）まで

お濃茶の甘み・苦味・うま味を軽やかに楽しめる、新しい「茶の菓うすやき」。薄く焼き上げたラングドシャのパリっとした食感とともに、香り高いお濃茶の風味がふわりと広がります。

柔らかさと食感を楽しめるスイーツ！

〈京 嵯峨野 竹路庵〉１.特別仕立てわらび餅１箱 １,１８８円【保存方法／常温】、２.麩餅５個 １,２４２円 【保存方法／冷蔵】／１階ウィークリー・セレクトスイーツ ＭＡＰ２

１.柔らかさ、食感、口どけにこだわり、吟味に吟味を重ねた原材料を特別に配合しお作りしました。

２.塩味でアクセントをつけたあんを使用。もちもちとしているのにつるりとしたのど越しが特徴。笹の香りが爽やかな和菓子です。

１.３.

職人の手で丁寧に焼き上げた一品が登場！

〈グランマーブル〉 アサイーベリー １個 ２,１６０円【保存方法／常温】／１階ウイークリーセレクトスイーツ２ ＭＡＰ３

※６／３０（火）まで

アサイーの奥行あるコクに、バナナの甘みといちご、ブルーベリー、クランベリーの爽やかな酸味を重ねて。果実の余韻が広がる、華やかで上品な一品。

愛知県の桃にこだわったゼリーが登場！

〈創作桃菓 桃花亭〉プチ完熟白桃ぜりー ８個入 １,４５８円※常温販売 冷蔵庫で２～３時間冷やしてからお召し上がりください／１階イベントスペース モンブランＴＨＥ珀山前 ＭＡＰ４

※７／２１（火）まで

「一番おいしい状態の桃をお菓子に仕上げたい」。完熟白桃の味に感動した創業者の思いから誕生した完熟白桃ぜりー。完熟した桃を丁寧に湯むきし、果実の繊維を残す製法で完熟白桃の美味しさを追求しました。

＊価格は全て税込です。