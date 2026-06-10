保育士が起業。子育て世帯の“預け先不足”解消を目指す託児付きウェルネス施設「Lien Life」が世田谷区にオープン

Bloom Life株式会社

Bloom Life株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：茂内由季）は、保育士による少人数制の一時預かりサービスとパーソナルトレーニングを提供する「Lien Life（リアンライフ）」を東京都世田谷区にオープンいたしました。

近年、共働き世帯の増加や地域コミュニティの変化により、保護者が気軽に子どもを預けられる環境の不足が課題となっています。

そのような中、Lien Lifeは「子どもを安心して預けられる場所」と「保護者が自分自身のための時間を持てる環境」の両立を目指し誕生しました。

⸻

保育士として感じた保護者の悩み

代表の茂内由季は保育士として多くの子どもたちや保護者と関わる中で、

「美容院に行きたい」

「病院に行きたい」

「運動したい」

「少しだけ一人の時間が欲しい」

という声を数多く聞いてきました。

一方で、認可保育園や一時保育の利用には条件や予約の壁があり、「少しだけ預けたい」というニーズに十分応えられていない現状があります。

こうした課題を解決したいという想いから、保育士としての経験を活かし、地域に根差した託児サービスの立ち上げを決意しました。

⸻

「預けること」に罪悪感を持たなくていい社会へ

Lien Lifeでは、「子どもを預けることは悪いことではない」と考えています。

保護者が心身ともに健康でいることは、子どもにとっても大切なことです。

運動やリフレッシュ、美容院や買い物、通院など、保護者が自分自身を大切にする時間を持つことで、より豊かな子育てにつながると考えています。

私たちは、保護者が安心して「自分のための時間」を持てる環境づくりに取り組んでいます。

⸻

少人数制だからできる丁寧な保育

Lien Lifeでは、少人数制の一時預かりサービスを提供しています。

保育士がお子さま一人ひとりの個性や気持ちに寄り添い、安心して過ごせる環境づくりを大切にしています。

初めて保護者と離れるお子さまでも安心できるよう、丁寧な関わりを心がけています。

また、託児のみの利用も可能で、買い物や通院、リフレッシュなど幅広い用途でご利用いただけます。

⸻

今後の展望

Bloom Life株式会社は、今後も子育て世帯が安心して利用できるサービスの充実を図り、地域に根差した子育て支援を推進してまいります。

「預けてよかった」

「また利用したい」

そう思っていただける場所を目指し、子どもと保護者の双方に寄り添ったサービスを提供してまいります。

⸻

代表コメント

「保育士として働く中で、多くの保護者が自分の時間を持てずに頑張り続けている姿を見てきました。

少しだけでも安心してお子さまを預けられる場所があれば、保護者の心の余裕や笑顔につながるのではないかと思い、Lien Lifeを立ち上げました。

子どもたちにとっても、保護者の皆さまにとっても、安心できる居場所になれるよう努めてまいります。」

⸻

施設概要

施設名：Lien Life（リアンライフ）

運営会社：Bloom Life株式会社

所在地：東京都世田谷区

事業内容：

・一時預かり託児サービス

・パーソナルトレーニング

・ピラティス

対象年齢：

0歳３ヶ月～8歳

営業時間：

託児所

平日 9:00～18:00

土日祝 10:00～19:00

パーソナルジム

平日.日祝 9:00～21:00

土 12:00～21:00

定休日 :

毎週月曜、第二第四木曜日