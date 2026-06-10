【FC大阪】川上竜選手 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST-A フェアプレー個人賞 受賞のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、川上竜選手が明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST-Aにおける、フェアプレー個人賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

フェアプレー個人賞（WEST-A）受賞

川上 竜選手

・フェアプレー個人賞

地域リーグラウンドおよびプレーオフラウンドで警告・退場処分を受けていない選手の中から出場時間等を考慮して決定。各地域1名、合計6名を表彰。

【川上竜選手 プロフィール】

名前：

川上 竜（KAWAKAMI Ryu／背番号40）

ポジション：

MF

生年月日：

1994/10/25（31歳）

身長/体重：

177cm/72kg

経歴：

2013-2015 アビスパ福岡U-18

2013-2016 福岡大学

2017 福島ユナイテッドFC

2018-2020 ギラヴァンツ北九州

2021-2022 SC相模原

2023-2024 FC岐阜

2025～ FC大阪

明治安田百年構想リーグ成績：

20試合1得点（うち地域リーグラウンド 18試合1得点（※1620分フル出場））

川上竜選手 コメント：

この度、フェアプレー個人賞をいただき嬉しく思います。

これからも大好きなサッカーを楽しんで、もっと自分が成長するために努力していきたいと思います。

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大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。