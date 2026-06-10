【FC大阪】川上竜選手 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST-A フェアプレー個人賞 受賞のお知らせ

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株式会社F.C.大阪

この度、川上竜選手が明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST-Aにおける、フェアプレー個人賞を受賞しましたのでお知らせいたします。



フェアプレー個人賞（WEST-A）受賞


川上 竜選手



・フェアプレー個人賞


地域リーグラウンドおよびプレーオフラウンドで警告・退場処分を受けていない選手の中から出場時間等を考慮して決定。各地域1名、合計6名を表彰。



【川上竜選手 プロフィール】


名前：


川上 竜（KAWAKAMI Ryu／背番号40）



ポジション：


MF



生年月日：


1994/10/25（31歳）



身長/体重：


177cm/72kg



経歴：


2013-2015　アビスパ福岡U-18


2013-2016　福岡大学


2017　　　　福島ユナイテッドFC


2018-2020　ギラヴァンツ北九州


2021-2022　SC相模原


2023-2024　FC岐阜


2025～　　　FC大阪



明治安田百年構想リーグ成績：


20試合1得点（うち地域リーグラウンド 18試合1得点（※1620分フル出場））



川上竜選手 コメント：


この度、フェアプレー個人賞をいただき嬉しく思います。
これからも大好きなサッカーを楽しんで、もっと自分が成長するために努力していきたいと思います。




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