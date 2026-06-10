【FC大阪】川上竜選手 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST-A フェアプレー個人賞 受賞のお知らせ
株式会社F.C.大阪
この度、フェアプレー個人賞をいただき嬉しく思います。
株式会社F.C.大阪
この度、川上竜選手が明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST-Aにおける、フェアプレー個人賞を受賞しましたのでお知らせいたします。
フェアプレー個人賞（WEST-A）受賞
川上 竜選手
・フェアプレー個人賞
地域リーグラウンドおよびプレーオフラウンドで警告・退場処分を受けていない選手の中から出場時間等を考慮して決定。各地域1名、合計6名を表彰。
【川上竜選手 プロフィール】
名前：
川上 竜（KAWAKAMI Ryu／背番号40）
ポジション：
MF
生年月日：
1994/10/25（31歳）
身長/体重：
177cm/72kg
経歴：
2013-2015 アビスパ福岡U-18
2013-2016 福岡大学
2017 福島ユナイテッドFC
2018-2020 ギラヴァンツ北九州
2021-2022 SC相模原
2023-2024 FC岐阜
2025～ FC大阪
明治安田百年構想リーグ成績：
20試合1得点（うち地域リーグラウンド 18試合1得点（※1620分フル出場））
川上竜選手 コメント：
この度、フェアプレー個人賞をいただき嬉しく思います。
これからも大好きなサッカーを楽しんで、もっと自分が成長するために努力していきたいと思います。
株式会社F.C.大阪
大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。