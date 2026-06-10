「いい商品なのに伝わらない」を解決。忠岡町商工会、『４コマ漫画で考える！自社の強み言語化セミナー』を7月30日に開催

忠岡町商工会

忠岡町商工会（所在地：大阪府泉北郡忠岡町）は、2026年7月30日（木）に「４コマ漫画で考える！自社の強み言語化セミナー」を開催します。

近年、SNSやホームページなど情報発信の手段が多様化する一方で、「自社の強みをうまく説明できない」「商品やサービスの魅力が伝わらない」「価格競争に巻き込まれてしまう」といった悩みを抱える事業者も少なくありません。

本セミナーでは、４コマ漫画という分かりやすいフレームワークを活用しながら、自社の強みや想い、提供価値を整理し、“相手に伝わる言葉”へと落とし込んでいきます。

事業者の「伝わらない」を解決

優れた技術や商品、サービスを持っていても、その価値が顧客に十分伝わらなければ、集客や販路開拓につながりません。

特に中小・小規模事業者では、経営者自身が営業・広報・販促を兼任しているケースも多く、「何を発信すればよいのか分からない」という課題が見られます。

本セミナーでは、 誰に届けるのか どのような価値を提供しているのか 顧客がどのように変化するのか

を整理し、自社ならではのコンセプトづくりを支援します。

セミナーの特徴

１．４コマ漫画で“見える化”

文章だけでは整理しづらい自社の強みや提供価値を、４コマ漫画形式で可視化。絵の上手さは必要なく、人型や簡単な図形で整理を進めます。

２．実践型ワークショップ

実際に手を動かしながら自社のコンセプトや強みを整理します。

３．交流・フィードバック

参加者同士で意見交換を行い、自分では気づかなかった強みや魅力を発見。第三者視点を取り入れることで内容をブラッシュアップします。

４．成果発表＆PRタイム

成果発表を実施し、学びをアウトプットすることで“伝わる言葉”としての定着を図ります。

講師プロフィール

尼寺 慶子 氏 (株)アイ・トライブ取締役・UIデザイナー

アプリ制作会社でのUIデザイナー経験を経て、2014年に株式会社アイ・トライブを設立。

現在は、「情報整理」「ユーザー視点」「分かりやすく伝える力」を強みに、事業コンセプト整理や商品・サービスの価値整理、新規事業支援、UX改善支援など、事業全体のデザイン支援を行っている。

支援機関等でコンセプト整理や“伝わる化”に関するセミナーを多数実施し、累計受講者は550名以上。

開催概要

【セミナー名】４コマ漫画で考える！自社の強み言語化セミナー

【日時】2026年7月30日（木） 13：30～16：30

【会場】忠岡町商工会 ２階会議室

【定員】１０名 【参加費】無料

【対象】大阪府内の事業者・従業員・創業予定者

【問合せ】

忠岡町商工会 https://www.tadaoka.or.jp/(https://www.tadaoka.or.jp/)

大阪府泉北郡忠岡町忠岡中1-1-23

電話 0725-33-3208 FAX 0725-32-4880

メール info@tadaoka.or.jp

申込はコチラから :https://kokc.jp/e/ba498bca025b2e407b9c929b851b2c8d/