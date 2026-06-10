「伝統工芸 日仏の交差する視点」～フランス・日本の専門家と考える 伝統工芸におけるデジタル化・海外展開・継承から価値創出へ～6/18(木) 京都でセミナー＆交流会開催

関西日仏学館

日仏経済交流を推進する在日フランス商工会議所関西デスクと、フランス文化の発信を担う関西日仏学館が、フランスと日本の工芸のサヴォアフェール（匠の技）を探究するセミナーと交流会を開催します。

伝統工芸におけるデジタル化、国際市場への参入をめぐる課題と戦略、そして継承から価値創出へー３つのラウンドテーブルを通して、各分野の専門家たちが日本語で対話します。

ラウンドテーブルの終了後、テラスにてカクテルパーティーを実施します。ネットワーキングの機会としてもぜひご活用ください。

「伝統工芸 日仏の交差する視点」

日程：2026年 6月18日（木）

時間：セミナー 14時～18時 交流会 18時～19時

会場：関西日仏学館（京都） 京都市左京区吉田泉殿町8 T.075-761-2105

料金：3000円（ラウンドテーブルと交流会への参加料）※要予約

言語：日本語（Coefontによる同時通訳あり）

主催：在日フランス商工会議所関西デスク、関西日仏学館

協賛：ヴーヴ・クリコ、ムートン・カデ

●お申込み

在日フランス商工会議所の下記サイトより、6月11日（木）までにお申し込みください。定員あり。

お申し込みはこちら :https://www.ccifj.or.jp/ja/evenements/calendrier/e/event/metiers-dart-regards-croises-france-japon.html

●お問い合わせ（在日フランス商工会議所関西デスク）

メール：kansai-desk@ccifj.or.jp 電話：06-6346-6320

6月18日（木）のプログラム

Photo : Ryuji Onari, bleu abysseイベント詳細はこちら :https://culture.institutfrancais.jp/event/metiers-dart

13:45 開場

14:00 - 14:15

サンドリン・ムシェ 在京都フランス総領事による開会挨拶：関西日仏学館および在日フランス商工会議所のご紹介



14:25 - 15:25

伝統工芸におけるデジタル化：価値の創造とは？

デジタル技術は今日、工芸やその発信方法、そしてその経済モデルをどのように変化させているのでしょうか？オンラインでの発信力、eコマース、新しい広報戦略や、顧客の国際化が進む中、このラウンドテーブルでは、伝統的なサヴォアフェール（匠の技）のデジタル化の可能性や限界について考えます。日本の工芸の価値向上や発信に携わる関係者の視線を通して、イノベーションと継承、市場が交差する地点において、デジタルによって生まれる新たな価値の形態を問い直します。

ヴォヴィ・ピエール（Pierre Vauvy）

岡山工芸株式会社 - 総務部 部長

ベルトラン・トマ（Thomas Bertrand）

株式会社BERTRAND Ship&co 創業者&CEO

15:30 - 16:30

海外展開：高付加価値市場への参入をめぐる課題と戦略

交流のグローバル化や人々のニーズの変化を背景に、伝統工芸の職人や企業はどのように国際的な展開を行っているのでしょうか？このラウンドテーブルでは、文化的背景への適応やサヴォアフェール（匠の技）の保存、ブランドの位置づけや、工芸をめぐるストーリーの構築を通して、高付加価値市場に参入するための戦略を取り上げます。登壇者たちは、国内外での具体的な経験をもとに、それぞれの活動の独自性にふさわしい、持続可能な国際化のために必要な条件についての考えを語ります。

西堀 耕太郎

株式会社日吉屋 代表取締役、株式会社TCI研究所代表取締役

岡本 絵麻

岡本織物株式会社 西陣岡本 - 専務取締役

16:35 - 17:45

文化資源を翻訳するー 継承から価値創出への挑戦

受け継ぎ、育んだ文化資源を未来へつなぐには、産業化を通じて価値の再定義が欠かせない。また、「選ぶ」、「あえて手放す」覚悟なくして強いブランドは立ち上がらない。当パネルディスカッションは、日仏欧の知見を交差させ、地域、担い手、市場の関係を問い直します。



盛岡 笑奈

LVMH メティエダールジャパン ディレクター、 LVMH ジャパン コーポレートアフェアーズ ディレクター

山添 藤真

元京都府与謝野町長（3期）、元与謝野町議会議員（1期）

佐野 真由子

京都大学大学院教育学研究科教授

17:45 - 18:00 閉会の挨拶

18:00 - 19:00 ネットワーキング（フランス式ビュッフェ、シャンパン＆ワイン）

在日フランス商工会議所関西デスク

530-0003 大阪市北区堂島1⁻6⁻20 堂島アバンザ6階

電話:06-6346-6320

https://www.ccifj.or.jp/ja/adhesion/la-cci-en-region/bureau-kansai.html

関西日仏学館（京都）

606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8

電話：075-761-2105

https://institutfrancais.jp/kansai/