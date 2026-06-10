龍玄としプロデュース 「ANISON LEGENDS FES JAPAN Presented by SUNTORY ALL-FREE(略称：アニレジェ)」追加情報続々！

株式会社ONIGIRI Plus

ANISON LEGENDS FES JAPAN Presented by SUNTORY ALL-FREE（略称：アニレジェ）

サントリー オールフリーがメインパートナーとして参画し、『ANISON LEGENDS FES JAPAN Presented by SUNTORY ALL-FREE』として開催決定！

本フェスの目玉企画として、出演アーティストによるスペシャルコラボレーション企画を実施いたします。

併せて、龍玄としよりコメント到着。

さらに、人気ロックバンド Novelbright のボーカル・竹中雄大 の出演も決定！

ゴールデンボンバー はコスプレイヤーとのスペシャルステージを展開。

アニメ・音楽・コスプレが融合する特別なステージをお届けします。

そして、サントリー のんあるアンバサダーに就任したアイドルグループ unFinale Tokyo の応援参加も決定！

開演前からフェスを盛り上げ、来場者の皆様とともに特別な一日を彩ります。

この夏、金沢から新たなアニソン伝説が始まります。

ANISON LEGENDS FES JAPAN 制作委員会は、2026年7月4日(土)、石川県立音楽堂コンサートホール（石川県金沢市）にて、アニメソングの祭典「ANISON LEGENDS FES JAPAN Presented by SUNTORY ALL-FREE」（アニソン レジェンズ フェス ジャパン プレゼンテッド バイ サントリー オールフリー／略称：アニレジェ）を初開催することを発表いたしました。 本公演は、石川県金沢市を舞台に、アニメソングを交響的スケールで再定義する文化創造型音楽プロジェクトとして、龍玄としがプロデューサーを務め、フルオーケストラとトップボーカリストによる特別な演出を通じ、日本が世界に誇るアニメソング文化を国内外へ発信いたします。 また、能登半島地震からの復興が続く今、音楽の力で希望の灯をともすとともに、文化支援と地域活性を両立する持続的なプロジェクトとしての発展も目指しております。

この度、飲料メーカー大手の サントリーホールディングス株式会社 がメインパートナーとして参画することが決定しました。サントリーホールディングス株式会社は、令和6年能登半島地震の発生以降、被災地の文化や産業の復興支援にも尽力。石川県との連携協定のもと、地域の祭りの再開・継承支援や漁業応援商品の発売、「サントリー能登復興みらい基金」を通じた地元団体への支援など、継続的な復興支援活動を展開しています。サントリーホールディングス株式会社の協賛のもと、金沢の文化や地域の魅力を発信するとともに、来場者により豊かな音楽体験を提供します。

今回、先のリリースで発表した龍玄としの呼びかけに賛同した大黒摩季、松本梨香、森口博子、KENJI03(BACK-ON)、ゴールデンボンバー、加えて、オープニングアクトとしてサントリーノンアルアンバサダーに就任したアイドルグループ 「unFinale Tokyo」 の応援参加、更に竹中雄大(Novelbright)の出演が決定。

そして、本イベントの見どころの1つである、大物アーティスト同士の豪華アニソンコラボ曲を発表。日本初の室内フルオーケストラの演奏をはじめ多彩な編成により、世代を超えて愛されるアニメソングの名曲を国内最高峰の音響を誇るシューボックス型ホールにてお届けします。

さらに、金沢市協力のもと金沢駅・鼓門周辺での500メートルのコスプレウォークを同時開催。 また、本イベントオリジナルのチャリティーT シャツのデザインを公開いたしました。なお、本イベントで販売されるチャリティーT シャツの売上は、能登半島の復興支援に充てられます。

★大物アーティスト同士の夢のアニソンコラボが実現！

先日、竹中雄大 （Novelbright）が追加出演となったアニレジェ。

本イベントの大きな見どころのひとつとして、龍玄としと出演アーティストによる夢のコラボレーション企画が決定。イベント当日は、各アーティストの代表曲に加え、世代を越えて愛され続ける名作アニメソングを、この日限りのスペシャルアレンジで披露する。一部楽曲ではフルオーケストラとの共演も予定されており、豪華アーティストたちによる特別なコラボレーションとともに、ここでしか体感できない壮大なステージが繰り広げられる予定です。

(左上から)龍玄とし／大黒摩季／松本梨香／森口博子／KENJI03(BACK-ON)／ゴールデンボンバー／竹中雄大(Novelbright)

【コラボ楽曲 一部発表（順不同）】

「愛をとりもどせ!!」 KENJI03、龍玄とし

「ムーンライト伝説」 ゴールデンボンバー、龍玄とし

「ミックスナッツ」 竹中雄大、龍玄とし

「魂のルフラン」 松本梨香、龍玄とし

「残酷な天使のテーゼ」 森口博子、龍玄とし

「ら・ら・ら」 大黒摩季、森口博子、龍玄とし

龍玄としコメント：

今回ご出演いただくアーティストの皆さんと、それぞれ異なる楽曲でコラボレーションできることをとても楽しみにしています。世代やジャンルを越えて音楽でつながり、新たな化学反応が生まれる瞬間は、ステージならではの大きな魅力です。お互いの個性や想いを重ね合わせながら、この日だけの特別なパフォーマンスをお届けしたいと思っています。会場にお越しいただく皆さまと一緒に、心に残る感動の時間を創り上げられることを今から心待ちにしています。

追加参加:竹中雄大(Novelbright)

プロフィール ロックバンド Novelbright（ノーベルブライト） のボーカリスト。 兵庫県姫路市出身。1995 年 11 月 10 日生まれ。 ボーカリストでありながら独学で磨いた口笛の技術で、「国際口笛大会」では二度優勝した異色の経歴を併せ持つ。 Novelbright とし ては国内外での総ストリーミング再生回数 20 億回を突破。 大型フェスへの出演や全国規模のツアーを重ね、2025 年のアリーナツアー総動員数は約 7 万人にのぼるなど、幅広い層から支持を得ている。 2025 年よりソロ活動が本格始動。 2026 年1月には初のソロカバーアルバムをリリース。澄んだハイトーンと圧倒的な歌唱力は国境を越えて多くのリスナーを魅了し、韓国の人気音楽サバイバル番組で優勝を果たすなど、海外でも唯一無二の歌声で高い注目を集めている。

★新アイドルグループ「unFinale Tokyo」の応援参加が決定！

竹中雄大(Novelbright)

サントリー のんあるアンバサダーに就任したアイドルグループ「unFinale Tokyo」の出演決定！

「“好き”は何度でも咲き誇る」をコンセプトに、石田晴香がプロデュースするアイドルグループ unFinale Tokyo が特別企画としてオープニングステージに登場いたします。



フレッシュで華やかなパフォーマンスで幕開けを彩り、会場の期待感を最高潮へと導きます。

★サントリーホールディングス株式会社がメインパートナーとして参加決定！

unFinale Tokyo

飲料メーカー大手の サントリーホールディングス株式会社 がメインパートナーとして参画することが決定しました。サントリーホールディングス株式会社は、令和6年能登半島地震の発生以降、被災地の文化や産業の復興支援にも尽力。石川県との連携協定のもと、地域の祭りの再開・継承支援や漁業応援商品の発売、「サントリー能登復興みらい基金」を通じた地元団体への支援など、継続的な復興支援活動を展開しています。サントリーホールディングス株式会社の協賛のもと、金沢の文化や地域の魅力を発信するとともに、来場者により豊かな音楽体験を提供します。

★ゴールデンボンバーと一緒に「女々しくて」を踊るコスプレイヤーを募集

石川県立音楽堂で開催される音楽ライブ「ANISON LEGENDS FES JAPAN」との合同企画として、ゴールデンボンバーの代表曲「女々しくて」をメンバーと共に踊り、会場を盛り上げてくれるコスプレイヤーを人数限定で募集いたします。

ゴールデンボンバーの代表曲「女々しくて」をライブ会場で披露する際に、ステージ上に登壇してダンサーとしてアーティスト達と踊ることができる前代未聞の特別企画になります。コスプレと音楽が融合した、にぎやかで盛り上がる催しとなっております。

応募方法や参加条件などの詳細は、「ANISON LEGENDS FES JAPAN」公式サイトをご確認ください。皆さまのご応募とご参加を心よりお待ちしております。当日の熱気あふれるステージをぜひお楽しみに！

★金沢駅全面協力のもと来場コスプレイヤー達による圧巻のコスプレウォークを実施

アニレジェでは様々な日本カルチャーを発信する一翼としてコスプレイベントを同時開催。運営は、日本全国でイベント業務や国内外1,500名超のコスプレイヤーを抱えるキャスティング企業ONIGIRI Plusが行い、JR西日本、金沢駅前にぎわい協議会全面協力のもと金沢駅近隣の鼓門、もてなしドーム、ほか金沢駅周辺エリアで地域一体となった屋外コスプレイベントを行います。

当日は、イベントを彩る来場コスプレイヤー達が一同に集い金沢駅コンコースや鼓門前を約500メートルにわたり行進する「コスプレウォーク」も実施。駅コンコースや鼓門および駅前広場全体を使用した民間イベントを行うことは金沢市としても初の試みとなります。コスプレイベントの会場となる金沢駅前一帯は、様々なアニメにも登場し伝統芸能の能楽で使われる鼓をイメージした鼓門、世界で最も美しい駅14駅の1つに選出された金沢駅、街の賑わいを創りだすことを目的として整備されたもてなしドームおよび地下広場、現代と風情ある建物が多く立ち並ぶ駅前商店街など多岐に渡っています。

コスプレイベントの参加チケットは男女ともに1500円(更衣室、クローク付)。各種チケットサイトから購入可能となります。

(C)金沢市(C)金沢市(C)金沢市

★石川県知事、金沢市長に表敬訪問！

金沢市内にスタジオやアトリエなど創作の拠点を構えている龍玄としは、金沢市民としてこの街とともに歩んでいます。そんな龍玄としだからこそ、日本の伝統文化を今に受け継ぐこの美しい街・金沢から、アニメ・音楽・食を通じて、世界中の皆様と熱いパッションを分かち合いたいと願っています。その常々考えていた思いの結実がこのアニレジェです。今回そのアニレジェの実施前に、石川県知事(山野之義 氏)、金沢市長(村山 卓 氏)への表敬訪問が実現しました。石川県知事の山野氏に龍玄としは、「金沢、石川県には本当にお世話になっていて少しでも恩返しができればと今回フェスを企画いたしました。日本の文化にもなったアニソンを金沢から、石川から、北陸から世界へ向けて発信するようなそんなイベントにしたいんです。」石川県知事の山野氏は、「としさんが石川県にいていただけることで我々金沢市民、石川県民にとっても誇りですし、能登を含め厳しい状況にある方もたくさんいらっしゃいますので、そんな方達に元気を与えてくれていると思っていますし、さらに市民、県民にも元気をいただいていますから、みんなと一緒に盛り上げて頂ければなと思っております。そして金沢から、石川から、北陸から世界に発信していただくことはもちろんのこと、能登を含めた石川の元気に繋がっていくと思いますので大変心強く思っております。」また、金沢市長の村山氏に龍玄としは、「地元に駅前で振興会の皆さんもご協力いただけるということで地域の方々とも交わっていただいて明るく楽しく安全に開催できればな」と。金沢市長の村山氏は、「すごく盛り上がるイベントになりそうですね。ぜひ新しい文化を作っていただいて。」 アニレジェの成功を誓って、熱い握手で締めくくりました。

金沢市長(村山 卓 氏)金沢市長(村山 卓 氏)石川県知事(山野 之義 氏)石川県知事(山野 之義 氏)

★チャリティーT シャツのデザインが決定！

オフィシャルグッズ「オリジナルチャリティーT シャツ」を発表。

本チャリティーTシャツの売上は、能登半島地震の復興支援のため、被災地への寄付金として活用される。イベントの記念としてだけでなく、購入を通じて復興支援にも参加できる特別なアイテム。

※掲載しているデザインは制作中のものであり、変更となる場合があります。

サイズはS/M/L/XL（各3.500円/税込）イベント当日に石川県立音楽堂にて販売予定。

プロデューサー: 龍玄とし

圧倒的な歌唱力で多くの人々を魅了する日本を代表するボーカリスト。音楽プロデューサー、作詞・作曲家、執筆家、画家としても幅広く活動している。2018 年よりユニバーサルミュージックよりリリースしたカバーアルバム「IM A SINGER」シリーズは大ヒットを記録し、今夏には待望の最新作「IM A SINGER VOL.4」のリリースを予定。アニメ

『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』新作シリーズのエンディングテーマ「愛をとりもどせ!!」を担当するなど、その表現は多岐にわたる。音楽番組のみならず、バラエティ番組や CM 出演など多方面で活躍し、幅広い層から支持を集めている。さらに、初のアニソンフェスのプロデュースにも挑戦し、新たな表現の場を切り拓いている。

■開催概要

公演名： ANISON LEGENDS FES JAPAN Presented by SUNTORY ALL-FREE

（アニソン レジェンズ フェス ジャパン プレゼンテッド バイ サントリー オールフリー）

略 称： アニレジェ

開催日： 2026年7月4日（土）

時 間： 屋外コスプレイベント：10:00-17:30

ANISON LEGENDS FES JAPAN：開場 14:30 ／ 開演 15:30 ／ 終演 18:30（予定）

【スケジュール】

14:20～ プラチナプレミアム席 優先入場

14:30～ 一般開場

15:00～15:10頃 サントリー のんあるアンバサダー「unFinale Tokyo」

オープニングステージ

15:30～ ANISON LEGENDS FES JAPAN 開演

※イベント・公演の終演時間は変更になる可能性がございます。

会 場： 石川県立音楽堂 コンサートホール（1,560席）

（〒920-0856 石川県金沢市昭和町20-1／JR 金沢駅 兼六園口 徒歩約1分）

主 催： ANISON LEGENDS FES JAPAN 制作委員会

メインパートナー：サントリーホールディングス株式会社

特別協賛：株式会社クスリのアオキ

協 賛 ： 株式会社エグゼクティブ、大口水産株式会社

特別協力：株式会社北國新聞社

協 力 ： 金沢駅前にぎわい協議会、株式会社ガーデンホテル金沢

後 援 ： 石川県、金沢市、公益財団法人石川県音楽文化振興事業団

プロデューサー：龍玄とし

出演（予定）：大黒摩季、松本梨香、森口博子、KENJI03(BACK-ON)

ゴールデンボンバー、竹中雄大(Novelbright)

応援参加 ：unFinale Tokyo

※出演者は予告なく変更、キャンセルとなる場合がございます

チケット販売： ファミリーマートチケット、チケットぴあ、石川県立音楽堂

公式サイト： https://www.anilege.jp/

問合せ事務局： press@anilege.jp

公演の特徴

・世代を超えて愛されるアニメソングの名曲を、フルオーケストラ編成をはじめ、多彩な編成で披露

・アーティスト同士によるスペシャルコラボレーション（デュエット・カバー）を実現

・金沢名物グルメやアニソンコラボメニューが楽しめる職のエリアをキッチンカーで展開

・金沢の中心地で、街をあげてのコスプレウォークを同時開催

・海外からの来場も視野に入れた国際的なフェスティバルとして展開

・チャリティーT シャツの売上の一部を能登半島地震復興支援に寄付

■チケット情報

プラチナプレミアム席(32,000円)：最優先入場 / プレミアムパス / 龍玄としメッセージカード(予定)

SS 席(21,000円)

S 席(16,000円)

A 席(11,000円)

B 席( 8,000円)

・ファミリーマートチケット[https://www.funity.jp/tickets/alfj/showlist]

・チケットぴあ[https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2668105]

・石川県立音楽堂[https://ongakudo.jp/guide/ticketbox/]

■公式サイト・SNS

公式サイト：https://www.anilege.jp

TikTok：@anilege_jp Instagram／X（旧 Twitter）：@anilege_jp

YouTube：ANISON LEGENDS FES JAPAN（アニレジェ）

公式ハッシュタグ：#アニレジェ #ANISONLEGENDSFESJAPAN

※イベントの詳細は、公式ＨＰにて順次更新させていただきます。