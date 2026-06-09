久米島で島を挙げての『大試泊会』開催します。那覇から飛行機で30分。久米島は「来たら良さがわかる島」 2026年10月12日(月・祝)～14日(水)
ハテの浜
畳石
宿泊費、島内観光・アクティビティ・島の文化など 無料でご案内いたします。
沖縄県島尻郡久米島町では、皆さんに久米島の良さを知ってもらうため、旅行会社やオンライン宿泊予約サイト、メディア、インフルエンサー、一般のSNS発信者などを対象に、久米島町観光協会が中心となり島を挙げての『大試泊会』を実施いたします。
久米島は那覇空港からのフライトでわずか30分。
面積約64平方キロメートルのそれほど大きくはない島ですが、海に浮かぶ全長7kmの不思議な砂浜「ハテの浜」や国指定の天然記念物の「畳石」、日本の渚百選にも選ばれた「イーフビーチ」などの名所が『ぎゅっと』詰まっており、沖縄の素晴らしい自然と風土が残る、のんびり過ごすのに最適な島です。
今回の試泊会の日程は2泊3日で（１泊2日も可）、島内のリゾートホテルと民宿（一棟貸ハウス、古民家ハウスを含む）の両方で試泊いただけます。（宿泊費無料・朝食付）
また、島内観光やハテの浜への渡航をはじめ、シュノーケリング・ビーチでの乗馬・SUPなどのマリンアクティビティ、久米島紬の染め体験・シーサー作りなどの体験プログラムを無料でご案内いたします。
ーこの機会に久米島を体験され、発信にご協力いただける方、ぜひご応募ください。ー
＜ 久米島大試泊会 概要 ＞
名称：久米島大試泊会
日程：2026年10月12日(月・祝)～14日(水) の2泊3日(1泊2日は12日(月・祝)～13日(火)）
ーー無料となる範囲ーー
１．宿泊費 無料（朝食付）
1泊目はリゾートホテル、
2泊目は一棟貸ハウス、古民家ハウス、民宿
が基本となります。
２．体験プログラム 無料
１.全員参加 （10月13日(火)：島内観光・ハテの浜ツアー）
２.体験アクティビティ（10月14日(水)：2泊3日で参加された方のみ）
※どれかひとつを選択下さい。
シュノーケリング
SUP体験（スタンドアップパドルボード）
パークゴルフ体験
シーサー作り体験
洞穴遺跡ヤジャーガマ体験
久米島紬見学と染め体験
乗馬体験（浜散歩）
ーー各自ご負担いただく範囲ーー
１．久米島までの往復交通費
※久米島空港および兼城港フェリーターミナルからの移動は公共交通機関をご利用下さい。
２．滞在中の昼食・夕食代
３．交流会（自由参加）:10月12日（月・祝） 18時30分から 参加費3,000円
４．その他：自由時間に使用するレンタカー代、お土産代、その他個人的な購入費用など
【申し込み方法】
１．下記の宛先とメールアドレスまで必要事項を記入してメールをお送りください。
久米島町観光協会 大試泊会事務局
kumi_93@kanko-kumejima.com
２．必要事項（必ずご記入下さい。）
１.2泊3日または1泊2日
２.人数（1団体2名様まで）
３.参加者のお名前・会社名・ご連絡先（電話番号・メールアドレス）
※２名様の場合 お2人の電話番号・メールアドレスをご記入下さい。
４.個人の方でSNSのアカウントをお持ちの方は可能であればお知らせください。
５.参加希望アクティビティ（2泊３日の参加者のみ）
３．応募締め切り(※１次)：2026年6月30日(火)
※受け入れ枠が増えた場合は2次募集を行うことがあります。
※希望者多数の場合、事務局にて選考もしくは抽選で参加者を決定させていただきます。
※当選者へのご連絡：当選者のみメールもしくは電話でお知らせいたします。
＜お問合せ＞
一般社団法人 久米島町観光協会
営業日：平日8：30～17：30（土日祝日休み）
お申込み・問い合わせ先メールアドレス：kumi_93@kanko-kumejima.com
担当：安藤／名嘉 TEL：098-851-7973
ご参考：久米島町についてお知りになりたい方へ
久米島町観光協会ホームページ
https://www.kanko-kumejima.com/
久米島町役場ホームページ
https://www.town.kumejima.okinawa.jp/