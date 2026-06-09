久米島で島を挙げての『大試泊会』開催します。那覇から飛行機で30分。久米島は「来たら良さがわかる島」　2026年10月12日(月・祝)～14日(水)

一般社団法人 久米島町観光協会ハテの浜畳石宿泊費、島内観光・アクティビティ・島の文化など 無料でご案内いたします。

沖縄県島尻郡久米島町では、皆さんに久米島の良さを知ってもらうため、旅行会社やオンライン宿泊予約サイト、メディア、インフルエンサー、一般のSNS発信者などを対象に、久米島町観光協会が中心となり島を挙げての『大試泊会』を実施いたします。

久米島は那覇空港からのフライトでわずか30分。

面積約64平方キロメートルのそれほど大きくはない島ですが、海に浮かぶ全長7kmの不思議な砂浜「ハテの浜」や国指定の天然記念物の「畳石」、日本の渚百選にも選ばれた「イーフビーチ」などの名所が『ぎゅっと』詰まっており、沖縄の素晴らしい自然と風土が残る、のんびり過ごすのに最適な島です。

今回の試泊会の日程は2泊3日で（１泊2日も可）、島内のリゾートホテルと民宿（一棟貸ハウス、古民家ハウスを含む）の両方で試泊いただけます。（宿泊費無料・朝食付）

また、島内観光やハテの浜への渡航をはじめ、シュノーケリング・ビーチでの乗馬・SUPなどのマリンアクティビティ、久米島紬の染め体験・シーサー作りなどの体験プログラムを無料でご案内いたします。

ーこの機会に久米島を体験され、発信にご協力いただける方、ぜひご応募ください。ー

＜ 久米島大試泊会 概要 ＞

名称：久米島大試泊会

日程：2026年10月12日(月・祝)～14日(水) の2泊3日(1泊2日は12日(月・祝)～13日(火)）

ーー無料となる範囲ーー

１．宿泊費 無料（朝食付）

1泊目はリゾートホテル、

2泊目は一棟貸ハウス、古民家ハウス、民宿

が基本となります。

２．体験プログラム 無料

１.全員参加 （10月13日(火)：島内観光・ハテの浜ツアー）

２.体験アクティビティ（10月14日(水)：2泊3日で参加された方のみ）

※どれかひとつを選択下さい。

シュノーケリング

SUP体験（スタンドアップパドルボード）

パークゴルフ体験

シーサー作り体験

洞穴遺跡ヤジャーガマ体験

久米島紬見学と染め体験

乗馬体験（浜散歩）

ーー各自ご負担いただく範囲ーー

１．久米島までの往復交通費

※久米島空港および兼城港フェリーターミナルからの移動は公共交通機関をご利用下さい。

２．滞在中の昼食・夕食代

３．交流会（自由参加）:10月12日（月・祝） 18時30分から 参加費3,000円

４．その他：自由時間に使用するレンタカー代、お土産代、その他個人的な購入費用など

【申し込み方法】

１．下記の宛先とメールアドレスまで必要事項を記入してメールをお送りください。

久米島町観光協会 大試泊会事務局

kumi_93@kanko-kumejima.com

２．必要事項（必ずご記入下さい。）

１.2泊3日または1泊2日

２.人数（1団体2名様まで）

３.参加者のお名前・会社名・ご連絡先（電話番号・メールアドレス）

※２名様の場合 お2人の電話番号・メールアドレスをご記入下さい。

４.個人の方でSNSのアカウントをお持ちの方は可能であればお知らせください。

５.参加希望アクティビティ（2泊３日の参加者のみ）

３．応募締め切り(※１次)：2026年6月30日(火)

※受け入れ枠が増えた場合は2次募集を行うことがあります。

※希望者多数の場合、事務局にて選考もしくは抽選で参加者を決定させていただきます。

※当選者へのご連絡：当選者のみメールもしくは電話でお知らせいたします。

＜お問合せ＞

一般社団法人 久米島町観光協会

営業日：平日8：30～17：30（土日祝日休み）

お申込み・問い合わせ先メールアドレス：kumi_93@kanko-kumejima.com

担当：安藤／名嘉 TEL：098-851-7973

ご参考：久米島町についてお知りになりたい方へ

久米島町観光協会ホームページ

https://www.kanko-kumejima.com/

久米島町役場ホームページ

https://www.town.kumejima.okinawa.jp/