唐津のRestaurant Presage、“その店を目指して旅をする価値”と評価される『Destination Restaurants 2026』に選出 ― 日本全国10店、佐賀県内初 ―

株式会社バーズ・プランニング

佐賀県唐津市のRestaurant Presage（レストラン プレサージュ）は、この度、「Destination Restaurants 2026（デスティネーションレストラン）」に選出されました。

本認定は、“その店を目的に世界中から人が訪れる価値があるレストラン”と評価されたお店に与えられるもので、日本国内でもごく限られた存在です。

なお、佐賀県からの選出は初となります。

「Destination Restaurants」は、単なる話題性や人気ではなく、料理・表現・地域性を通じて、その土地ならではの魅力をどれだけ体験価値として提供できているかを基準に選出される点が特徴です。

また、本認定は食の専門家による厳正な審査を経て決定されます。

審査員には、“世界一のフーディー”とも称される食評論家の 浜田岳文 氏、食を軸に国内外で活動する 本田直之 氏、さらに 辻調理師専門学校グループ会長 辻芳樹 氏。食の第一線で活躍する専門家が名を連ねています。

そのため、料理の完成度のみならず、土地の個性をどのように表現し、訪れる人に“その土地へ行く理由”を提供できているかという観点から、多面的な評価が行われています。

唐津の海と山の恵みをもとに構成された一皿。食材の魅力を引き出す技術と表現力が評価され、『Destination Restaurants 2026』選出につながった。オーナーシェフ 横田悠一。『Destination Restaurants 2026』授賞式にて。Destination Restaurantsについて

「Destination Restaurants」はThe Japan Timesが主催する、日本発のレストランセレクション。 “世界の人々のため、日本人目線で選ぶ、日本の地方に特化したファインダイニング・リスト”として2021年にスタート。

地方にこそ日本の本質的な文化や風土が存在するという考えのもと、埋もれがちな才能を発掘し、日本各地の食文化を世界へ発信している。近年ではNHK『クローズアップ現代』でも特集されるなど、「ガストロノミーツーリズム」の象徴的存在として注目を集めている。

レストラン プレサージュ オーナーシェフ 横田悠一について

埼玉県出身。フランス・プロヴァンス、アルザス、パリにて８年間研鑽を積み、三つ星レストランを含む名店で経験を重ねる。その後、アメリカ・ニューヨーク郊外の名店「Blue Hill」にて料理を探求。

世界各地の食文化に触れるなかで、“土地の風土を料理で表現すること”を自身の料理哲学として確立する。2024年5月、佐賀県唐津市新興町に「Restaurant Presage（レストラン プレサージュ）」をオープン。唐津の自然、歴史、文化、生産者との繋がりを大切にしながら、湧水や自家製塩など土地の恵みを生かした料理を提供している。

2025年より、レストランガイド『Gault&Millau』に2年連続掲載。

2026年には「Destination Restaurants 2026」に佐賀県で初めて選出。地方の風土と世界水準の感性を掛け合わせた新しいガストロノミーとして、国内外から注目を集めている。

シェフのコメント

今回の選出は、唐津という土地の豊かさ、生産者の皆さまの力があってこその評価だと感じています。

私にとって、食材の魅力を最大限に引き出し、お客様に届けることは料理人としての使命です。

私の料理に対する姿勢は、生産者への感謝から始まります。農家さんや漁師さん、職人の方々が心を込めて作り出す食材、素材に敬意を払い、その真価を引き出すことが使命だと考えています。

その中で私が最も大切にしているのは地球の恵みの結晶である「塩と水」です。「水」は鎮西町野元の湧水。「塩」は、漁師である義父が沖から汲み上げる海水を使い、自ら塩を作って料理の基礎を成しています。

一方で、海や山の環境、食材を取り巻く状況は少しずつ変化しており、このままでは今当たり前にある豊かさが未来に残らないかもしれないという危機感もあります。

だからこそ、料理を通して地域の価値や食材の素晴らしさを伝え、次の世代へつないでいくことも、自分の役割だと思っています。これからも、ここを目的に足を運んでいただけるレストランであり続けられるよう、唐津の魅力を料理で表現していきたいと思います。

唐津の静かな街並みに佇むRestaurant Presage。地域の風土や食文化を一皿に表現するレストランとして、国内外から訪れるゲストを迎えている。店内はカウンター8席のみ。一人ひとりのお客様と丁寧に向き合い、料理が最も美味しい瞬間を届けるための空間として設計されている。フランスワインを中心に100種以上を揃えるワインセラー。個性豊かな造り手たちのワインとともに、その日の料理に寄り添う一杯を提案している。カウンター8席の小さなレストランから、唐津の風土を世界へ。オーナーシェフ 横田悠一は、生産者の想いを一皿に込め、日々料理と向き合っている。

Restaurant Presage

佐賀県唐津市新興町17

Tel：090-4004-8844

https://www.instagram.com/restaurant_presage/