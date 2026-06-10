アルー株式会社

社会人向け教育サービスの提供を行うアルー株式会社（本社：東京都千代田区 、代表取締役社長：落合文四郎、証券コード：7043）は、人事担当者向け無料オンラインセミナー『管理職は本当に罰ゲーム？「なりたくない」の根底にある誤解～昇格前のBeing獲得で組織を救う「プレマネジメント」の極意～』を下記の通り開催します。

■セミナー概要

「管理職になりたくない若手」と「業務に追われ疲弊する管理職」。多くの組織が陥るこの悪循環、実は「昇格時研修」や「既任の管理職向け施策」だけでは解決しません。管理職にさらなる負担を強いるだけの“バッドサイクル”を断ち切る鍵は、昇格前の「プレマネジメント育成」にあります。本セミナーでは、組織が中長期的に“グッドサイクル”を生むための新・育成手法と、他社事例を構造的に解き明かします。

■参加をおすすめする方

・現任管理職の働き方を見て昇格に不安や迷いを感じている若手・係長クラスの方、またはそうした社員の育成に課題を感じている人事の方

・管理職が業務を抱え込み、部下育成や権限委譲が進まず、マネジメント機能の停滞に課題を感じている方

・管理職昇格後のインプット中心の研修に限界を感じ、育成体系そのものの再設計を検討している方

・次世代リーダー候補を、より実践的に成果創出へ導ける人材へと育成したいと考えている方

・従来のゼネラリスト型マネジメント人材に加え、スペシャリスト人材の育成強化を検討している方

■開催概要

日時：2026年6月17日（水）14:00～15:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

配信形式：Webセミナー（Zoom Webinar）

申込期限： 6月16日（火）11：59まで

セミナーURL送付：6月16日（火）中に送付します

参加方法：メールでご案内するZoomのURLから参加ください

※詳細はこちらよりお問い合わせいただけます。

（https://service.alue.co.jp/seminar/the-underlying-misconceptions-behind-not-wanting-to-become-a-manager）

■アルー株式会社について

アルー株式会社は、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます ― all the possibilities―」という Mission のもと、『育成の成果にこだわる』ことをテーマに、人材育成支援事業を行っています。 新入社員から経営者層までの幅広いレイヤーに対する階層別研修の実施をはじめ、グローバル人材や DX 人材の育成などのテーマ別教育プログラムの提供、さらにはラーニングマネジメントシステム「etudes」を用いた e ラーニングの提供などを通して、 組織や個人の成長を人材育成側面から支援しています。 顧客ごとに個別最適化されたソリューションの提案および実施によって顧客企業の多様な課題を解決することを目指し、グループ全体で事業に取り組んでいます。

https://www.alue.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

・アルー株式会社 コーポレート部 Tel 03-6268-9791

・ホームページお問い合わせフォーム https://mkt.alue.co.jp/l/882713/2021-03-18/xjpp