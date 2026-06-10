【シーホース三河】シェーファーアヴィ幸樹選手が岡崎市立山中小学校を訪問！「夢」をテーマにした講演と、大興奮のダンク披露で児童と交流

シーホース三河株式会社

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2026年6月2日(火)、#32 シェーファーアヴィ幸樹選手が岡崎市立山中小学校を訪問いたしました。

シェーファー選手は児童へ“夢”についての講演を行いました。

山中小学校からは暖かい歓迎ムードでお迎えいただき、講演会が始まる前から活気が溢れておりました。

最初は少し緊張した様子だった児童たちもいましたが、シェーファーアヴィ幸樹選手が自身の経験を交えながら語り始めると、次第に会場の空気も和やかなものへと変わっていきました。

夢の講演では、幼少期はサッカー選手を目指していたことや、そこからバスケットボールと出会い、プロ選手という新たな夢に向かって挑戦を続けてきたことを紹介。また、度重なる怪我に苦しみながらも決して諦めず、人一倍努力を積み重ねてきた経験についても語られました。夢を叶えるまでの苦労や努力、そして支えてくれた家族や仲間への感謝の気持ちを真っ直ぐな言葉で伝える姿に、児童たちも真剣な表情で耳を傾けていました。

その後の体育の授業では、シェーファーアヴィ幸樹選手と一緒にフリースロー対決や5対5の試合形式を実施しました。

フリースロー対決では、シュートが決まるたびに大きな歓声が上がり、成功した児童も周囲の仲間も全力で喜ぶ姿が見られました。失敗しても互いに励まし合いながら挑戦を続ける姿が印象的で、体育館全体が温かい雰囲気に包まれました。

5対5の試合形式では、シェーファーアヴィ幸樹選手の迫力あるプレーに児童たちも大興奮。特に豪快なダンクシュートが決まった瞬間には、体育館中から大きな歓声が上がり、子どもたちは目を輝かせながらプロ選手のプレーを楽しんでいました。また、児童たち同士でも積極的に声を掛け合いながらプレーし、仲間と協力してゴールを目指す姿が多く見られました。

授業の最後には、参加した児童全員とシェーファーアヴィ幸樹選手がハイタッチ。「ありがとうございました！」や「また来てください！」といった声が飛び交い、笑顔あふれる交流の時間となりました。

児童たちにとって、夢に向かって挑戦し続けることの大切さを学ぶとともに、プロ選手と直接触れ合う貴重な経験となりました。

今後もシーホース三河サスティナビリティプロジェクト「Be With」の活動を通じて、シーホース三河が大切にする「まちづくり」「ひとづくり」「なかまづくり」を推進し、地域活性化につながる取り組みを進めてまいります。