＜日本人男性の約2人に1人がEDの可能性＞エスエス製薬、処方箋なしで買える日本初＊のED治療薬「シアリス(R) 」7月31日より先行発売開始

エスエス製薬株式会社

エスエス製薬株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：元島陽子）は、日本初＊のED用市販薬「シアリス(R)」（要指導医薬品）を2026年7月31日（金）より先行発売いたします。

＊PDE5阻害薬によるED治療薬のスイッチOTC化

発売背景

EDは、特別な人や特定の年代に限られるものではなく、男性であれば誰にでも起こり得る可能性のある疾患です。エスエス製薬が実施した大規模調査※では、日本人男性の約2人に1人がEDの可能性があることが示されました。一方で、自身がEDであると認識していない人や、相談や対処に至っていない人も少なくありませんでした。また、ED治療薬に対して誤った認識を持っている人が一定数存在していることも課題として明らかになりました。

こうした背景から、EDを珍しい疾患や、恥じるべきものではなく、対処が可能な健康課題であり「多くの男性にとって起こり得ること」という正しい理解を広げ、適切な対応や相談ができる環境づくりが求められています。

エスエス製薬は、「シアリス(R) 」の発売を通じて、EDに悩むすべての方が羞恥心にとらわれず、適切な治療を通じて自信を取りもどすことを応援します。

※調査概要

調査名：EDとSexual Well-beingに関する調査

調査委託先：株式会社ネオマーケティング

調査手法：オンライン調査

実施日：（国内）：2025年12月19日(金) ～ 12月23日(火)

（海外）：2026年1月14日(水) ～1月22日(木)

調査対象：日本の20歳～69歳の男女計5,000名（男性:：4,000名、女性：1,000名）

海外（５か国）20～69歳の男女計5,000名

（アメリカ・イタリア・スウェーデン・韓国・タイ 各国男性：800名、女性：200名）

調査結果詳細：https://www.ssp.co.jp/news/2026/2026061002/

「シアリス(R)」ブランド

「シアリス(R)」は、勃起の問題で不安を感じている全ての方が羞恥心にとらわれず、適切な治療とサポートを通して自信を取り戻すことを応援するグローバルブランドです。

「シアリス(R)」商品概要

ED（勃起不全・勃起障害）とは、満足な性行為を行うに十分な勃起が得られない、あるいは維持できない状態が持続または再発する症状を指します。

医療用医薬品のシアリス(R)錠は、これまで100カ国以上で医師の診療・処方のもと使用され、20年以上にわたりED治療薬として多くの男性をサポートしてきました。日本国内における使用実績は今年で20年目を迎えており、今回の承認により、薬剤師による適切な情報提供のもとで購入できるスイッチOTC医薬品として初めて提供されることになります。エスエス製薬は、これまで医師の処方が必要だったED治療薬を、処方箋なしで購入できる環境を整えることで、EDに悩む方々にとって、今まで以上に相談・対処できる社会環境の構築を目指します。

「シアリス(R)」は、いわゆる精力剤や性欲増進を目的とした製品ではなく、性的刺激があった時だけ勃起や勃起の維持をサポートするED治療薬です。

「シアリス(R)」は、EDに悩む方々が日常生活の中で取り入れやすい3つの特長を兼ね備えています。

特長１.：服用30分後から効果を発揮

早ければ服用後約30分で効果が発現するため、予定に合わせた服用ができます。

※性行為の約1時間前に服用してください。

※1日1錠を超えて服用しないでください。また服用間隔は24時間以上あけてください。

特長２.：服用後最大36時間※、効果が持続

効果持続時間が長いため、予定に縛られず、自然な流れで性行為ができます。

※ずっと勃起し続けるわけではなく、性的刺激があった時だけ勃起が起こります。

特長３.：食事・お酒の影響を受けにくい

脂っこい食事や飲酒をしても薬効への影響を受けにくく、薬のことを気にすることなく、食事やお酒を楽しむことができます。

※グレープフルーツジュース等はこの薬に影響しますので、控えてください。

※過度な飲酒は避けてください。

※食前・食後に関わらず服用が可能です。

「シアリス(R) 」のメカニズム、効能効果や安全性などの詳細については、ブランドサイトをご確認ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146627/table/100_1_4e35f1ac20798adbda5fc90efa77e724.jpg?v=202606100451 ]

※本製品は要指導医薬品です。購入時には薬剤師の確認が必要です。

※持病や併用薬がある方は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。

※現在発売に向けて準備中です。製品詳細、発売時期や販売方法などについては改めてご案内いたします。

※シアリス(R) および Cialis(R) は、米国イーライリリー・アンド・カンパニーの登録商標です。

「シアリス(R)」の3ステップ購入

「シアリス(R)」の購入には、大きく3つのステップがあります。

STEP 1：チェックシートへの入力

「シアリス(R) 」の服用可否については、チェックシートでご確認いただけます。

チェックシートの結果に基づき、「シアリス(R) 」が服用可能と判定された方のみ次のステップにお進みいただけます。なお、商品の服用可否に対する最終判定は薬剤師になりますので、ご了承ください。

チェックシートの結果に基づき、商品が服用不可と判定された方は医師にご相談ください。

STEP 2：薬剤師に結果を提示

回答したチェックシートの結果を薬剤師に提示し、服薬指導を受けてください。

STEP 3：薬の購入

薬剤師による確認後、商品が服用可能と判断された方のみご購入いただけます。

注意：1度の購入につき1箱までご購入いただけます。

「シアリス(R)」 公式LINEアカウント

「シアリス(R)」公式LINEアカウントでは、スマートフォンから手軽にチェックシートの回答や、製品に関する情報が確認できます。今後、公式LINEアカウントを通じた情報発信も予定しています。

■ 主な機能と特徴

「シアリス(R) 」公式LINEアカウントでは、購入前の検討から購入後のサポートまで、以下の便利な機能を提供予定です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146627/table/100_2_11da8e6a727322aac142a87450d7a544.jpg?v=202606100451 ]

「シアリス(R) 」 公式LINEアカウント: https://lin.ee/Thhh4jW

EDを茶化さない社会へ 「EnD the joke」 プロジェクト

EHSのグレード3（陰茎は挿入には十分硬いが、完全には硬くはない）に該当する男性のうちの47.7％、EHSのグレード0（陰茎は大きくならない）のうちの18.9％が「EDだと思ったことはない」と回答しています。一方で、EDを自覚している20代男性の35.4％が、EDについて誰かに茶化された経験があると回答しており、若年層ほどEDが“笑い話”として扱われやすい社会背景もうかがえます。

このような背景を受け、エスエス製薬は、EDに関する正しい理解の普及を目的とした「EnD the joke」プロジェクトを本日より始動し、EDを「ジョーク」として片づけるのではなく、男性であれば誰にでも起こり得る、「健康課題」として受け入れられる社会の実現を目指します。

EnD the joke 公式ページ：https://www.ssp.co.jp/cialis/endthejoke/

エスエス製薬について

エスエス製薬はOTC医薬品（市販薬）やヘルスケア製品に特化した製薬会社です。1765年の創業以来、260年にわたり健康へのニーズに応えるさまざまな製品を提供しています。世界100カ国で事業を展開し、OTC医薬品およびVMS（ビタミン、ミネラル、サプリメント）市場で世界第3位の事業規模を持つオペラの日本事業を担っています。エスエス製薬は、今後も「スイッチOTC医薬品」など付加価値の高い医薬品の開発やセルフメディケーションの推進を通じて、人々の健康と生活の質の向上に貢献してまいります。

エスエス製薬株式会社の詳細は、https://www.ssp.co.jp/ をご参照ください。

関連リンク

「シアリス(R)」ブランドサイト(https://www.ssp.co.jp/cialis/)

「シアリス(R)」公式LINEアカウント(https://lin.ee/Thhh4jW)

「EnD the joke」プロジェクト(https://www.ssp.co.jp/cialis/endthejoke/)

MAT-JP-2603302-1.0-06/2026